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Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam 0-0 Thái Lan: Chung kết chặng 1 SEA V.Cup 2026

Chủ Nhật, 18:14, 02/08/2026
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VOV.VN - Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam vs Thái Lan, chung kết chặng 1 SEA V.Cup 2026 diễn ra lúc 19h ngày 2/8.

Xin chào các độc giả của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ đến với buổi trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam vs Thái Lan, chung kết chặng 1 SEA V.Cup 2026 diễn ra lúc 19h ngày 2/8. 

18:31

Các cầu thủ 2 đội đã vào nhà thi đấu để khởi động. Khán giả cũng đến rất đông. 

14:36
 

 

14:36

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 2/8 chứng kiến trận cầu tâm điểm giữa hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Màn so tài này sẽ diễn ra lúc 19h tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội).

truc tiep bong chuyen nu viet nam 0-0 thai lan chung ket chang 1 sea v.cup 2026 hinh anh 1
Ảnh: SAVA. 

Mỗi trận đấu giữa hai đội bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan đều mang đến sự phấn khích cho khán giả và với tính chất của một trận đấu như chung kết của giải đấu cấp khu vực, màn so tài này sẽ càng trở nên hấp dẫn.

Ở chặng 1 SEA V.Cup nữ 2026, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam không có lực lượng mạnh nhất khi thiếu vắng nhiều cầu thủ vì nhiều lý do khác nhau. Trong khi đó, sau khi tham dự Volleyball Nations League, ĐT Thái Lan cũng để nhiều trụ cột nghỉ ngơi để giữ sức cho chặng 2 SEA V.Cup diễn ra tại Thái Lan vào tuần sau.

Hiện tại, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đang là đương kim vô địch của SEA V.Cup nữ sau khi giành chiến thắng ở chặng 2 trước chính Thái Lan mùa giải năm ngoài.

Trên bảng xếp hạng cập nhật trước trận đấu, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đang tạm xếp trên Thái Lan dù cả 2 đội cùng có 2 trận thắng. Thầy trò HLV Tuấn Kiệt có ít set thua hơn đối thủ (2 so với 3) nên có 6 điểm trong khi Thái Lan mới được 5 điểm. 

Tuy vậy, tiêu chí xếp hạng đầu tiên được xét đến trong bóng chuyền là số trận thắng, không phải điểm số. Do đó, đội bóng nào thắng trận tối nay sẽ lên ngôi vô địch chặng 1 SEA V.Cup nữ 2026. 

14:31
truc tiep bong chuyen nu viet nam 0-0 thai lan chung ket chang 1 sea v.cup 2026 hinh anh 2
Ảnh: SAVA. 
14:31

 

truc tiep bong chuyen nu viet nam 0-0 thai lan chung ket chang 1 sea v.cup 2026 hinh anh 3
Ảnh: SAVA. 
Trần Tiến/VOV.VN
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