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Trực tiếp Brighton 3-0 Arsenal: Cơn ác mộng của Pháo thủ

Thứ Bảy, 22:16, 19/09/2026
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VOV.VN - Trực tiếp Brighton vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 5 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 21h ngày 19/9 theo giờ Việt Nam trên sân vận động AMEX.

22:18

58': KHÔNG CÓ PHẠT ĐỀN CHO BRIGHTON!!! Kostoulas ngã trong vòng cấm ở pha bóng hỗn loạn nhưng trọng tài xác định Konsa không phạm lỗi.

22:15

56': VÀO!!! Brighton 3-0 Arsenal

Andres bật cao đánh đầu tung lưới Arsenal trong tình huống phạt góc.

22:08

49' Không được!!! Các cầu thủ Arsenal tỏ ra rất tập trung và quyết tâm khi được hưởng quả phạt góc. Tuy nhiên, Brighton đã hóa giải tình huống cố định này.

22:03

Hiệp 2 bắt đầu!!! Arsenal giao bóng

21:48

Hiệp 1 kết thúc!!! Brighton bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước Arsenal 2-0.

21:47

45': VÀO!!! Brighton 2-0 Arsenal

Brighton phản công nhanh ngay sau khi thoát bàn thua và tìm thấy bàn nhân đôi cách biệt. Kostoulas tung cú sút hiểm hóc, đánh bại thủ môn Raya.

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Kostoulas nhân đôi cách biệt cho Brighton. (Ảnh: Reuters)
truc tiep brighton 3-0 arsenal con ac mong cua phao thu hinh anh 2
Arsenal có hiệp đấu đáng quên. (Ảnh: Reuters)
21:46

44': ARSENAL SUÝT GỠ HÒA!!! Arsenal tạo ra cơ hội mười mươi từ đợt phản công nhưng pha dứt điểm của Odegaard đập chân hậu vệ còn Saka sút bồi không thắng được thủ môn.

21:41

40': KHÔNG VÀO!!! Cú sút cận thành của Ayari đưa bóng đi chệch cột dọc Arsenal trong gang tấc.

21:36

35': Brighton tiếp tục tấn công!!! Kostoulas tung cú sút vọt xà ngang ngay khi khoảng trống xuất hiện ở trung lộ.

21:32

31': VÀO!!! Brighton 1-0 Arsenal

Cú sút từ ngoài vòng cấm của Pascal Gross đưa bóng đập cột dọc rồi đi vào lưới. Brighton chuyển hóa thế trận lấn lướt thành bàn mở tỷ số trước Arsenal.

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Pascal Gross tung cú dứt điểm thành bàn. (Ảnh: Reuters)
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Brighton mở tỷ số trước Arsenal. (Ảnh: Reuters)
21:32

31': VÀO!!! Brighton 1-0 Arsenal

Cú sút từ ngoài vòng cấm của Pascal Gross đưa bóng đập cột dọc rồi đi vào lưới. Brighton chuyển hóa thế trận lấn lướt thành bàn mở tỷ số trước Arsenal.

21:27

25': Nỗ lực bất thành!!! Tzolis quyết tâm bứt tốc, hướng thẳng về khung thành Brighton. Tuy nhiên, cầu thủ tấn công của Arsenal không thể thoát khỏi sự truy cản từ cặp trung vệ đối phương.

21:23

20': Sức ép nghẹt thở!!! Các cầu thủ Brighton liên tục pressing tầm cao khiến Arsenal lúng túng và không thể triển khai lối chơi.

21:16

15': Sai lầm!!! Thủ môn Raya chuyền hỏng bất cẩn và suýt nữa biếu không cơ hội cho Brighton nhưng Rice kịp lùi về giải nguy cho Arsenal.

21:16
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Các CĐV Brighton tạo ra không khí cuồng nhiệt trên khán đài. (Ảnh: Reuters)
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Các cầu thủ Brighton nhập cuộc hưng phấn. (Ảnh: Reuters)
21:08

7': KHÔNG VÀO!!! Brighton nhập cuộc hưng phấn, tấn công ào ạt trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà. Kostoulas tả xung hữu đột trong vòng cấm rồi tung cú sút chéo góc khiến thủ môn Raya vất vả cản phá.

21:03

3': Cơ hội đầu tiên!!! Kadioglu tung cú sút vọt xà ngang sau pha phá bóng lỗi của hậu vệ Arsenal.

21:00

Trận đấu bắt đầu!!! Brighton giao bóng

20:01

Đội hình xuất phát:

Brighton: Verbruggen, Kadioglu, Vuskovic, Struijk, Boscagli, Gross, Ayari, Gomez, Andres, De Cuyper, Kostoulas.

Dự bị: Steele, Hadjam, Rutter, David, Osman, Costinha, Svoboda, O’Riley, Yalcouye.

Arsenal: Raya, Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori, Rice, Guimaraes, Saka, Odegaard, Tzolis, Havertz.

Dự bị: Kepa, Hincapie, Eze, Gyokeres, Madueke, Merino, Zubimendi, Lewis-Skelly, Dowman.

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Các cầu thủ Arsenal tới sân. (Ảnh: Reuters)
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Sân vận động AMEX trước giờ bóng lăn. (Ảnh: Reuters)
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Các cầu thủ Arsenal ra sân khởi động. (Ảnh: Reuters)
10:47
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Hôm nay (19/9), Arsenal sẽ tới làm khách của Brighton trong khuôn khổ vòng 5 Ngoại hạng Anh 2026/2027. Cuộc đọ sức này sẽ diễn ra lúc 21h theo giờ Việt Nam.

Trước vòng đấu này, Arsenal đang dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 4 trận toàn thắng. Pháo thủ cũng vừa giành chiến thắng 4-2 trước Ipswich tại vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh hồi giữa tuần.

Brighton đã thắng 2, hòa 1 và thua 1 trong 4 vòng đấu đã qua ở Ngoại hạng Anh. Chim mòng biển vừa gây ấn tượng khi lội ngược dòng đánh bại MU 3-2 tại Cúp Liên đoàn Anh.

Cùng thời điểm 21h tối 19/9, vòng 5 Ngoại hạng Anh còn có trận Everton gặp Ipswich và Newcastle chạm trán Hull. Ngoài ra, Tottenham sẽ tiếp đón Aston Villa lúc 18h30 và Coventry sẽ làm khách của Nottingham lúc 23h30.

Hoàng Long/VOV.VN
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