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Trực tiếp CAHN - Hà Nội FC vòng 4 V-League: Đình Bắc tỏa sáng?

Chủ Nhật, 12:00, 18/10/2026
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VOV.VN - Trực tiếp CAHN vs Hà Nội FC trong khuôn khổ vòng 4 V-League 2026/2027 diễn ra vào lúc 19h15 ngày 18/10 trên sân Hàng Đẫy.

10:08

CAHN tiếp đón Hà Nội FC lúc 19h15 ngày 18/10, trong khuôn khổ vòng 4 V-League 2026/2027. Đội bóng của HLV Polking có lợi thế về phong độ, nhưng thành tích đối đầu gần đây cho thấy Hà Nội FC vẫn là đối thủ đáng gờm.

CAHN có phong độ tốt, nhưng không được chủ quan

CAHN gặp khó khăn tại Cúp C1 châu Á 2026/2027, nhưng vẫn thể hiện phong độ ấn tượng ở V-League. Sau 3 vòng đấu, đội bóng ngành Công an toàn thắng, ghi 6 bàn và chưa để thủng lưới.

Thành tích này cho thấy CAHN đang duy trì được sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Với chất lượng đội hình được đánh giá cao, thầy trò HLV Polking có cơ sở hướng tới chiến thắng trước đối thủ cùng thành phố.

Tuy nhiên, lịch thi đấu dày đặc trên nhiều đấu trường có thể ảnh hưởng đến thể lực của các cầu thủ. Bên cạnh đó, tính chất căng thẳng của trận derby khiến CAHN không thể chỉ dựa vào phong độ để bảo đảm một kết quả thuận lợi.

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Theo thống kê 10 lần đối đầu gần nhất trên các đấu trường, Hà Nội FC thắng 5 trận, CAHN thắng 4 và hai đội hòa 1. Đáng chú ý, trong 5 lần chạm trán gần đây, Hà Nội FC thắng 3, hòa 1 và chỉ thua 1 trận. Những con số này cho thấy đội bóng áo tím có khả năng tạo ra nhiều khó khăn cho nhà đương kim vô địch.

CAHN cũng thiếu hậu vệ Đoàn Văn Hậu ở trận đấu này. HLV Polking cho biết đã có phương án thay thế, nhưng đội bóng vẫn cần duy trì sự tập trung nếu muốn bảo vệ thành tích chưa thủng lưới tại V-League.

Hà Nội FC chịu áp lực sau khởi đầu khó khăn

Hà Nội FC bước vào trận derby sau khởi đầu không như mong đợi. Đội bóng của HLV Harry Kewell lần lượt thất bại trước Công an TP.HCM và SLNA, trước khi giành chiến thắng trước Bắc Ninh ở vòng 3.

Kết quả này giúp Hà Nội FC phần nào lấy lại sự tự tin, nhưng những vấn đề trong lối chơi vẫn chưa được giải quyết triệt để. Sau 3 trận, đội bóng Thủ đô nhận 7 bàn thua, cho thấy hệ thống phòng ngự còn nhiều điểm cần cải thiện.

Trước CAHN đang có phong độ cao, Hà Nội FC nhiều khả năng phải tính toán cách tiếp cận trận đấu thận trọng hơn. Phương án phòng ngự phản công có thể giúp đội bóng áo tím hạn chế khoảng trống, đồng thời chờ đợi sai sót từ đối thủ.

Dù vậy, Hà Nội FC cần cải thiện khả năng tổ chức phòng ngự và sự kết nối giữa các tuyến. Nếu tiếp tục để lộ những khoảng trống như các trận đấu trước, đội bóng của HLV Harry Kewell sẽ gặp nhiều khó khăn trước hàng công CAHN.

Trận derby cũng là cơ hội để Hà Nội FC thể hiện bản lĩnh sau chuỗi kết quả không tốt. Với lợi thế từ thành tích đối đầu gần đây, đội bóng áo tím có cơ sở để tự tin, nhưng cần chuyển lợi thế đó thành màn trình diễn hiệu quả trên sân.

Khó khăn chờ đón cả hai đội

CAHN được đánh giá nhỉnh hơn nhờ thành tích toàn thắng, ghi 6 bàn và chưa để thủng lưới sau 3 vòng đấu. Tuy nhiên, Hà Nội FC lại có thành tích đối đầu tốt hơn trong 5 lần chạm trán gần nhất, khiến trận derby Hàng Đẫy khó có thể được xem là cuộc đối đầu một chiều.

Với CAHN, bài toán quan trọng là duy trì thể lực, tìm phương án thay thế Đoàn Văn Hậu và phát huy hiệu quả tấn công mà không đánh mất sự chắc chắn trong phòng ngự.

Trong khi đó, Hà Nội FC cần khắc phục những sai sót ở hàng thủ, đồng thời tận dụng tốt các cơ hội phản công. Chiến thắng trước Bắc Ninh có thể tạo động lực cho đội bóng áo tím, nhưng họ vẫn cần một màn trình diễn thuyết phục hơn để cạnh tranh điểm số.

Xét phong độ hiện tại, CAHN có cơ hội giành chiến thắng cao hơn. Dù vậy, nếu Hà Nội FC tổ chức phòng ngự tốt và khai thác được những thời điểm đối thủ suy giảm thể lực, đội khách hoàn toàn có thể hướng tới một kết quả hòa. Đây nhiều khả năng sẽ là trận đấu căng thẳng, nơi khả năng tận dụng cơ hội và hạn chế sai lầm có thể quyết định kết quả.

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 Trực tiếp CAHN vs Hà Nội FC trong khuôn khổ vòng 4 V-League 2026/2027 diễn ra vào lúc 19h15 ngày 18/10 trên sân Hàng Đẫy.

Hoàng Yến/VOV.VN
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