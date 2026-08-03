Trực tiếp Campuchia 2-0 Timor Leste ASEAN Cup 2026: Bỏ lỡ cơ hội khó tin
VOV.VN - Trực tiếp Campuchia vs Timor Leste lượt trận 4 bảng A ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 17h30 hôm nay 3/8.
72': KHÔNG VÀO !!! Campuchia phản công nhanh bên cánh trái, Mon Vanda đi bóng xâm nhập vòng cấm sau đó tung cú dứt điểm bằng mũi chân, nhưng thủ môn Timor Leste đã cảnh giác và cản phá thành công.
68': Sau khi nhận bàn thua thứ 2, Timor Leste đang dâng đội hình lên rất cao để tìm kiếm bàn rút ngắn tỉ số, nhưng vẫn chưa thành công. Trong khi đó, Campuchia chủ động chơi chậm, chắc chờ cơ hội để tung ra những đòn phản công chất lượng.
63': VÀO VÀO VÀO !!! Campuchia tấn công bên cánh trái, bóng được căng ngang vào vòng cấm cho Hav Soknet đệm bóng cận thành ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.
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60': BỎ LỠ CƠ HỘI KHÓ TIN !!! Timor Leste phản công nhanh, trong thế 4 đánh 1, nhưng cú dứt điểm của Zion Cruz trong vòng cấm địa lại đập chân hậu vệ đối phương đi hết đường biên ngang.
56': PHẠT GÓC !!! Timor Leste đá phạt góc bên cánh trái, bóng được treo vào vòng cấm địa, nhưng thủ môn đội chủ nhà đã đấm bóng giải nguy. Sau đó, Campuchia phản công nhanh, buộc hậu vệ đội khách phải phạm lỗi.
55': KHÔNG ĐƯỢC !!! Timor Leste đá phạt trực tiếp chếch bên cánh trái theo hướng tấn công, nhưng đội khách lại sút bóng không qua hàng rào. Timor Leste kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng vẫn bế tắc trong việc tìm kiếm bàn gỡ hòa.
50: KHÔNG VÀO !!! Zion Cruz đánh gót sau đường chuyền của đồng đội, nhưng bóng chạm chân hậu vệ Campuchia đi hết đường biên ngang. Đội khách Timor Leste được hưởng phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công, nhưng đường treo bóng vào vòng cấm địa vẫn không vượt qua được các hậu vệ đội chủ nhà.
48': Những phút đầu tiên của hiệp 2, Timor Leste chủ động kiểm soát bóng, tấn công để tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng hàng thủ Campuchia vẫn thi đấu tập trung.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! Campuchia tạm dẫn 1-0 Timor Leste.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 1 có 3 phút bù giờ.
45': PHẠT GÓC !!! Campuchia được hưởng phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công, bóng được treo vào vòng cấm địa, nhưng thủ môn Dylan Niski đã đấm bóng giải nguy thành công.
43': Timor Leste kiểm soát bóng 53%, nhưng vẫn chưa tìm được bàn thắng vào lưới Campuchia. Chất lượng những đường chuyền ở 1/3 sân đối phương của Timor Leste đang lỗi khá nhiều.
40': KHÔNG VÀO !!! Timor Leste đá phạt trực tiếp, nhưng bóng đi cao hơn khung thành của Campuchia. Đội khách vẫn chưa tận dụng tốt những tình huống bóng cố định.
38': PHẠM LỖI !!! Timor Leste phản công nhanh, João Rangel đi bóng tốc độ buộc Im Vakhim phải phạm lỗi, trọng tài cho đội khách được hưởng quả phạt trực tiếp trước vòng cấm địa.
35': Campuchia đang chủ động kiểm soát bóng, chờ Timor Leste sơ hở rồi tung đòn trừng phạt. Trong quãng thời gian vừa qua, tốc độ trận đấu đã diễn ra chậm hơn nên không có nhiều cơ hội ghi bàn đáng chú ý.
31': KHÔNG THÀNH CÔNG !!! João Rangel có khoảng trống trước vòng cấm địa của Campuchia, nhưng cú sút xa của cầu thủ này lại đập người hậu vệ đối phương bật ngược trở lại.
30': Timor Leste đang chủ động dâng cao đội hình tấn công tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng những đợt lên bóng của đội khách vẫn tỏ ra đơn điệu nên chưa khoan thủng được hàng phòng ngự Campuchia.
25': NGUY HIỂM !!! Timor Leste đá phạt trực tiếp, bóng được treo vào vòng cấm của Campuchia, thủ môn đội chủ nhà trong lúc đấm bóng giải nguy đã va chạm với cầu thủ đội khách nên đang bị đau và phải nhờ sự trợ giúp của nhân viên y tế.
23': KHÔNG ĐƯỢC !!! Timor Leste phản công bên cánh phải, bóng được Zenivio Mota căng ngang vào vòng cấm địa, nhưng các hậu vệ Campuchia đã chơi tập trung và hóa giải thành công.
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20': Sau khi có bàn mở tỉ số, Campuchia đang thi đấu rất hưng phấn. Đội chủ nhà liên tục tổ chức tấn công và ép sân Timor Leste, nhưng vẫn chưa có được bàn thắng thứ hai.
16': VÀO VÀO VÀO !!! Sau nhiều lần hãm thành, Campuchia cuối cùng cũng đã có được bàn thắng mở tỉ số. Từ pha tấn công bên cánh trái, Phat Sokha đi bóng lắt léo xâm nhập vòng cấm địa và bấm bóng để Hav Soknet đánh đầu cận thành ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu.
14': KHÔNG ĐƯỢC !!! Campuchia tổ chức tấn công bên cánh trái, bóng được Phat Sokha treo vào vòng cấm địa, nhưng hàng thủ Timor Leste đã kịp thời giải nguy.
11': KHÔNG VÀO !!! Campuchia liên tục có 2 cú dứt điểm từ xa ở ngoài vòng cấm địa, nhưng bóng lại đập chân hậu vệ Timor Leste bật ngược trở lại. Hai đội đang thi đấu với tốc độ cao, nhiều pha bóng ăn miếng trả miếng hấp dẫn.
10': PHẠT GÓC !!! Timor Leste phạt góc bên cánh phải, bóng được treo vào vòng cấm địa Campuchia, nhưng đi quá mạnh nên không cầu thủ nào có thể dứt điểm.
9': Sau quãng thời gian đầu trận bị ép sân, Timor Leste dần lấy lại thế trận và tổ chức được những pha lên bóng rất chất lượng khiến Campuchia gặp nhiều khó khăn.
6': KHÔNG VÀO !!! Timor Leste tấn công bên cánh phải, Olagar Xavier căng ngang rất thuận lợi cho Zion Cruz dứt điểm cận thành, nhưng thủ môn Campuchia đã cứu thua xuất sắc.
5': Campuchia đang tạo ra sức ép rất lớn lên phần sân của Timor Leste, nhưng đội chủ nhà vẫn chưa khoan thủng được mảnh lưới của đối phương.
2': SAI LẦM !!! Hàng thủ của Timor Leste mắc sai lầm, may mắn cho đội khách là thủ môn của họ đã kịp thời phá bóng trước khi tiền đạo Campuchia băng vào dứt điểm.
1': KHÔNG ĐƯỢC !!! Campuchia tổ chức tấn công bên cánh phải, Sa Ty đi bóng tốc độ, nhưng không vượt qua được hậu vệ của Timor Leste. Đội chủ nhà nhập cuộc tự tin, chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
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Một số hình ảnh trước trận đấu (Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Campuchia)
Campuchia bước vào trận đấu với lợi thế sân nhà và được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình. Dù lần lượt để thua Singapore 1-2 và Indonesia 1-5, đoàn quân của HLV Koji Gyotoku vẫn cho thấy những tín hiệu tích cực trong lối chơi, đặc biệt ở khả năng tổ chức tấn công và phản công.
Trước giải, đội bóng xứ Chùa Tháp cũng gây ấn tượng với các chiến thắng trước Bhutan và Hong Kong, đồng thời sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng như Yudai Ogawa, Hikaru Mizuno, Iago Bento hay Abdel Kader Coulibaly.
HLV Koji Gyotoku cho biết Campuchia đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng và xem trận đấu với Timor Leste là cơ hội để các cầu thủ khẳng định bản thân cho những kế hoạch dài hạn. Ông cũng đánh giá cao khả năng phản công của đối thủ nhưng khẳng định đội chủ nhà đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật.
Ở chiều ngược lại, Timor Leste đã chính thức bị loại sau ba trận toàn thua trước Việt Nam, Singapore và Indonesia. Đội bóng của HLV Zé Pedro chưa ghi được bàn thắng nào và đã nhận tới 12 bàn thua.
Dẫu vậy, tinh thần thi đấu vẫn là điểm sáng khi họ từng giữ sạch lưới trước Indonesia trong phần lớn thời gian dù phải chơi thiếu người. HLV Zé Pedro nhấn mạnh mục tiêu của đội là tích lũy kinh nghiệm cho lứa cầu thủ trẻ thay vì chịu áp lực thành tích.
Xét về tương quan lực lượng, phong độ và thành tích đối đầu, Campuchia đều nhỉnh hơn khi thắng 6 trong 7 lần gặp Timor Leste gần nhất. Với ưu thế sân nhà cùng khả năng kiểm soát thế trận, đội bóng của HLV Gyotoku được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều cơ hội và giành chiến thắng đầu tiên tại ASEAN Cup 2026, trong khi Timor Leste nhiều khả năng tiếp tục lựa chọn lối chơi phòng ngự, chờ thời cơ phản công để tìm kiếm bất ngờ.
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