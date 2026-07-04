Trực tiếp Colombia 1-0 Ghana: Luis Diaz bỏ lỡ cơ hội ngon ăn
VOV.VN - Trực tiếp Colombia vs Ghana vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra vào lúc 8h30 ngày 4/7 theo giờ Việt Nam.
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! Colombia tạm dẫn 1-0 Ghana.
45+1': CỨU THUA XUẤT SẮC !!! Thủ môn Lawrence Ati-Zigi cứu thua xuất sắc pha đánh đầu cận thành của Johan Mojica. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn bên phía Ghana, có lẽ Colombia đã có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 1 có 6 phút bù giờ.
44': KHÔNG ĐƯỢC !!! Antoine Semenyo có khoảng trống trước vòng cấm địa, cầu thủ này tung cú sút căng, nhưng bóng lại đập hậu vệ Colombia bật ngược trở lại.
42': KHÔNG TRÚNG ĐÍCH !!! Luis Suarez có cơ hội đánh đầu từ pha tạt bóng của đồng đội, nhưng cú dứt điểm này lại đi chệch khung thành của Ghana.
39': KHÔNG VÀO !!! Luis Diaz có cơ hội rất ngon ăn trong vòng cấm địa của Ghana, nhưng tiền đạo thuộc biên chế Bayern Munich lại dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành.
37': PHẠT GÓC !!! Ghana đá phạt góc bên cánh phải, Jordan Ayew treo bóng vào vòng cấm địa của Colombia, nhưng đi quá mạnh nên không gây được nguy hiểm. Ghana đang chủ động đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ hòa.
34': PHẠT GÓC !!! Ghana đá phạt góc bê cánh phải theo hướng tấn công, bóng được treo vào vòng cấm, nhưng hàng thủ Colombia dễ dàng giải nguy thành công.
30': KHÔNG ĐƯỢC !!! James Rodriguez mất bóng ở giữa sân, Ghana phản công nhanh, nhưng do lực lượng quá mỏng nên đội bóng này không gây được khó khăn cho Colombia.
28': Theo thống kê, Ghana vẫn chưa có pha chạm bóng nào trong vòng cấm của Colombia. Điều này cho thấy đại diện châu Phi đang gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ đến từ Nam Mỹ.
24': Trọng tài cho cầu thủ hai đội nghỉ tiếp nước giữa hiệp 1.
20': KHÔNG VÀO !!! Luis Diaz tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đi trúng vào vị trí của thủ môn Lawrence Ati-Zigi. Colombia vẫn đang kiểm soát trận đấu tốt hơn và gây sức ép liên tục về phía khung thành đại diện châu Phi.
18': Sau khi có bàn thắng mở tỉ số, Colombia đang thi đấu rất tự tin, chủ động kiểm soát bóng và liên tục dục dồn ép Ghana, khiến đại diện châu Phi gặp nhiều khó khăn.
14': VÀO VÀO VÀO !!! Colombia tấn công bên cánh phải, Luis Suarez người vừa vào sân thay người bất đắc dĩ có pha tạt bóng rất tốt để Jhon Arias dứt điểm cận thành ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu.
13': THAY NGƯỜI !!! Ghana thay người bất đắc dĩ, Marvin Senaya dính chấn thương phải rời sân nhường chỗ cho Alidu Seidu.
13': THẺ VÀNG !!! Jhon Arias nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với cầu thủ Ghana.
12': PHẠT GÓC !!! Colombia đá phối hợp đá phạt góc bên cánh trái, bóng được nhồi vào vòng cấm địa, nhưng hàng thủ của Ghana đã phá bóng thành công.
9': KHÔNG CÓ 11M !!! Luis Diaz đi bóng xâm nhập vòng cấm và bị Marvin Senaya truy cản ngã ra sân, nhưng trọng tài xác định không có lỗi của hậu vệ đối phương.
8': THAY NGƯỜI !!! Jhon Cordoba của Colombia dính chấn thương không thể thi đấu tiếp, Luis Suarez được tung vào sân thay thế.
4': KHÔNG ĐƯỢC !!! Ghana tổ chức tấn công bên cánh phải, bóng được chuyền xuyên tuyến cho Marvin Senaya, nhưng hơi mạnh nên cầu thủ này không thể khống chế bóng.
1': KHÔNG VÀO !!! Thomas Partey có khoảng trống trước vòng cấm địa, tiền vệ này tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng lại đi chệch khung thành của Colombia. Dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng Ghana đang nhập cuộc khá hứng khởi.
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
Một số hình ảnh trước trận đấu (Ảnh: AP).
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Sự trở lại của Colombia sau khi lỡ hẹn với giải đấu tại Qatar vô cùng ấn tượng. Đoàn quân của HLV Nestor Lorenzo xuất sắc vượt qua Bồ Đào Nha để chiếm ngôi đầu bảng K với thành tích bất bại, chỉ thủng lưới duy nhất 1 bàn sau 3 trận. Lối chơi công thủ toàn diện biến Colombia thành ứng viên nặng ký cho danh hiệu "ngựa ô" năm nay.
Phía bên kia chiến tuyến, Ghana bước vào vòng knock-out với tư cách 1 trong 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Dù vậy, không ai có thể xem thường đội bóng của HLV Carlos Queiroz sau khi họ kiên cường cầm chân tuyển Anh 0-0 ở vòng bảng. Hàng phòng ngự kiên cố chính là bệ phóng để "Những ngôi sao đen" mơ về kỳ tích lặp lại lịch sử lọt vào tứ kết năm 2010.
Trận đấu này mang lại nhiều cảm xúc khi Carlos Queiroz tái ngộ đội bóng cũ. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha từng dẫn dắt Colombia giai đoạn 2019-2020 trước khi từ chức vì kết quả bết bát. Hiện tại, ông đi vào lịch sử khi trở thành chiến lược gia thứ hai tham dự 5 kỳ World Cup liên tiếp. Queiroz chắc chắn sẽ tiếp tục trung thành với triết lý phòng ngự thực dụng khi đối đầu Colombia.
Lịch sử đang ủng hộ đại diện Nam Mỹ. Colombia toàn thắng trong cả 4 lần chạm trán các đội tuyển châu Phi gần nhất tại World Cup, đều với cách biệt 1 bàn. Ngược lại, Ghana đều bị các ông lớn Nam Mỹ loại trong cả 2 lần vượt qua vòng bảng trước đây. Kịch bản một chiến thắng nghẹt thở cho Colombia nhiều khả năng sẽ tái hiện trên sân Arrowhead.
THÔNG TIN LỰC LƯỢNG
- COLOMBIA: Đầy đủ lực lượng tốt nhất.
- GHANA: Khả năng ra sân của Antoine Semenyo còn bỏ ngỏ.
PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU
- Colombia bất bại 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 4, hòa 1).
- Ghana chỉ thắng 1/9 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 1, hòa 2, thua 6).
- Hai đội chưa từng gặp nhau trong quá khứ.
Trực tiếp Colombia vs Ghana vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra vào lúc 8h30 ngày 4/7 theo giờ Việt Nam.
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