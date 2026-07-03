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Trực tiếp Colombia vs Ghana vòng 32 đội World Cup 2026

Thứ Sáu, 20:00, 03/07/2026
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VOV.VN - Trực tiếp Colombia vs Ghana vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra vào lúc 8h30 ngày 4/7 theo giờ Việt Nam.

16:20

Colombia dù là thế lực tại Nam Mỹ nhưng chưa thể sánh ngang Brazil hay Argentina về thành tích World Cup. Đến nay, cột mốc chói lọi nhất của "Tricolor" vẫn là tấm vé vào tứ kết năm 2014, giải đấu mà James Rodriguez giành danh hiệu Vua phá lưới. Sau 12 năm, James ở tuổi 34 vẫn giữ vai trò hạt nhân trong lối chơi của đội nhà. Tại vòng bảng World Cup 2026, tiền vệ này tạo ra tới 10 cơ hội ăn bàn, chỉ kém Mohamed Salah.

Sự trở lại của Colombia sau khi lỡ hẹn với giải đấu tại Qatar vô cùng ấn tượng. Đoàn quân của HLV Nestor Lorenzo xuất sắc vượt qua Bồ Đào Nha để chiếm ngôi đầu bảng K với thành tích bất bại, chỉ thủng lưới duy nhất 1 bàn sau 3 trận. Lối chơi công thủ toàn diện biến Colombia thành ứng viên nặng ký cho danh hiệu "ngựa ô" năm nay.

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Phía bên kia chiến tuyến, Ghana bước vào vòng knock-out với tư cách 1 trong 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Dù vậy, không ai có thể xem thường đội bóng của HLV Carlos Queiroz sau khi họ kiên cường cầm chân tuyển Anh 0-0 ở vòng bảng. Hàng phòng ngự kiên cố chính là bệ phóng để "Những ngôi sao đen" mơ về kỳ tích lặp lại lịch sử lọt vào tứ kết năm 2010.

Trận đấu này mang lại nhiều cảm xúc khi Carlos Queiroz tái ngộ đội bóng cũ. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha từng dẫn dắt Colombia giai đoạn 2019-2020 trước khi từ chức vì kết quả bết bát. Hiện tại, ông đi vào lịch sử khi trở thành chiến lược gia thứ hai tham dự 5 kỳ World Cup liên tiếp. Queiroz chắc chắn sẽ tiếp tục trung thành với triết lý phòng ngự thực dụng khi đối đầu Colombia.

Lịch sử đang ủng hộ đại diện Nam Mỹ. Colombia toàn thắng trong cả 4 lần chạm trán các đội tuyển châu Phi gần nhất tại World Cup, đều với cách biệt 1 bàn. Ngược lại, Ghana đều bị các ông lớn Nam Mỹ loại trong cả 2 lần vượt qua vòng bảng trước đây. Kịch bản một chiến thắng nghẹt thở cho Colombia nhiều khả năng sẽ tái hiện trên sân Arrowhead.

THÔNG TIN LỰC LƯỢNG

- COLOMBIA: Đầy đủ lực lượng tốt nhất.

- GHANA: Khả năng ra sân của Antoine Semenyo còn bỏ ngỏ.

PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU

- Colombia bất bại 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 4, hòa 1).

- Ghana chỉ thắng 1/9 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 1, hòa 2, thua 6).

- Hai đội chưa từng gặp nhau trong quá khứ.

 Trực tiếp Colombia vs Ghana vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra vào lúc 8h30 ngày 4/7 theo giờ Việt Nam.

Hoàng Yến/VOV.VN
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