Trực tiếp Como 2-0 MU: Douvikas nhân đôi cách biệt

11:13

MU đã khởi đầu hành trình tại Cúp C1 châu Âu 2026/2027 đầy hứng khởi khi thắng Sabah 4-0. Tuy nhiên, thầy trò HLV Michael Carrick đã sa sút không phanh sau chiến thắng này với 6 trận liên tiếp toàn hòa và thua trên mọi đấu trường.

Quỷ đỏ cũng liên tiếp vướng vào những rắc rối hậu trường khi trung vệ Lisandro Martinez và HLV cũ Erik ten Hag lên tiếng chỉ trích đội bóng. Ngoài ra, HLV Michael Carrick đang phải đối mặt với khủng hoảng lực lượng trầm trọng.

Hiện tại, danh sách chấn thương của MU đang có trung vệ Lisandro Martinez, trung vệ Ayden Heaven, hậu vệ Luke Shaw, hậu vệ Patrick Dorgu, tiền vệ Kobbie Mainoo, tiền vệ Manuel Ugarte, tiền đạo Marcus Rashford và tiền đạo Benjamin Sesko. Ngoài ra, trung vệ Leny Yoro đang bị treo giò tại Cúp C1 châu Âu vì tấm thẻ đỏ trong trận thua Atletico Madrid 0-2 hồi giữa tuần trước.

Trái ngược với MU, Como đang thể hiện phong độ ổn định ở mùa giải này. Cuối tuần trước, thầy trò HLV Cesc Fabregas vừa thắng Fiorentina 3-1 tại Serie A. Đáng chú ý, HLV Cesc Fabregas được xem là một trong những ứng viên thay thế HLV Michael Carrick dẫn dắt MU.

Tại đấu trường Cúp C1 châu Âu, Como đã thắng Leipzig 4-1 trên sân nhà ở ngày ra quân và thua sát nút Feyenoord 2-3 ở lượt trận thứ 2. Đội bóng Italia hiện đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu với cùng 3 điểm như MU (đứng thứ 18) nhưng hơn chỉ số phụ.