Trực tiếp Ecuador - Đức bảng E World Cup 2026: Deniz Undav lại tỏa sáng?

15:05

Dù rơi vào bảng đấu không hề dễ dàng, đội tuyển Đức vẫn sớm hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng World Cup 2026 chỉ sau hai lượt trận. Với 6 điểm tuyệt đối, thầy trò HLV Julian Nagelsmann không chỉ giành vé đi tiếp mà còn chắc chắn đứng đầu bảng E bất chấp kết quả trận gặp Ecuador.

Điều này giúp “Cỗ xe tăng” có quyền toan tính cho vòng 32 đội, nơi họ sẽ gặp một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Trước mắt, ưu tiên lớn nhất của Nagelsmann là giữ gìn lực lượng. Nhiều khả năng chiến lược gia người Đức sẽ xoay tua đội hình, nhất là sau khi mất trung vệ Nico Schlotterbeck vì chấn thương đến hết giải.

Tuy nhiên, sức mạnh chiều sâu của Đức vẫn là điểm khác biệt lớn. Ngay cả khi cất nhiều trụ cột, họ vẫn sở hữu hàng loạt cái tên chất lượng thay thế. Đáng chú ý, tiền đạo Deniz Undav nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội đá chính sau màn trình diễn bùng nổ với 3 bàn thắng và 2 kiến tạo chỉ sau 56 phút tại giải.

Ở chiều ngược lại, Ecuador đang rơi vào thế buộc phải thắng nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp. Sau thất bại trước Bờ Biển Ngà và trận hòa không bàn thắng với Curacao, đại diện Nam Mỹ mới chỉ có 1 điểm và đứng thứ ba bảng E.

Điều đáng lo là Ecuador vẫn chưa ghi nổi bàn nào sau hai trận. Sự kém hiệu quả của hàng công đang khiến thầy trò Sebastian Beccacece trả giá đắt.

Lịch sử cũng không ủng hộ Ecuador khi họ từng thua cả hai lần đối đầu Đức. Với phong độ toàn thắng 11 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, Đức rõ ràng vẫn được đánh giá cao hơn, ngay cả khi không tung ra đội hình mạnh nhất.