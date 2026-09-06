TRỰC TIẾP Everton 0-0 MU vòng 3 Ngoại hạng Anh: Xà ngang từ chối siêu phẩm

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Cuộc đối đầu giữa Everton vs MU thuộc vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/27 diễn ra vào lúc 20h00 tối nay 6/9 trên sân vận động Hill Dickinson.

Everton: Ổn định chưa chắc đã đủ

Everton bước vào mùa giải 2026/27 với tâm thế của một đội bóng đang tìm lại chính mình và đã có những dấu hiệu tích cực ban đầu. Một chiến thắng, một trận hòa, cùng cách tiếp cận khá thực dụng cho thấy HLV David Moyes vẫn trung thành với triết lý quen thuộc là chắc chắn trước, bùng nổ sau.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, sự chắc chắn ấy đôi khi lại trở thành giới hạn. Everton không phải đội bóng tạo ra quá nhiều cơ hội và thường phụ thuộc vào những khoảnh khắc cá nhân hơn là một hệ thống tấn công mạch lạc. Trận hòa Bournemouth gần nhất là minh chứng rõ ràng khi Everton phải rượt đuổi và chỉ giữ lại 1 điểm bằng nỗ lực nhiều hơn là sự sắc bén.

Everton nhọc nhằn cầm hòa Bournemouth ở vòng 2 Ngoại hạng Anh 2026/27. (Ảnh: Reuters)

Sự xuất hiện của những cái tên như Jack Grealish hay Ainsley Maitland-Niles mang lại hy vọng mới, nhưng cũng đặt ra dấu hỏi về khả năng hòa nhập. Một tập thể chưa kịp “ngấm” nhau thường rất dễ vỡ khi gặp đối thủ có tốc độ và cường độ cao như MU.

Chưa kể, việc mất đi Iliman Ndiaye và hàng loạt xáo trộn lực lượng khiến Everton giống như một công trường đang xây dở. Everton có thể tạo ra những mảng tường chắc chắn, nhưng tổng thể vẫn thiếu sự hoàn thiện để chống lại những đợt tấn công dồn dập.

Trong bối cảnh đó, việc phải đối đầu với một MU đang hưng phấn chẳng khác nào thử lửa quá sớm. Everton có thể chơi kiên cường, nhưng để kiểm soát trận đấu trước đối thủ như Quỷ đỏ lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

MU: Khi bản lĩnh được đánh thức

Nếu thất bại trước Hull City là một cú tát, thì chiến thắng 5-2 trước Ipswich Town chính là cái cách MU “đáp trả” dư luận. Đáng chú ý, Quỷ đỏ không chỉ thắng mà còn thắng theo cách rất… MU: bị dẫn trước, rồi bùng nổ, rồi cuốn phăng đối thủ bằng cảm hứng tấn công.

Bruno Fernandes một lần nữa cho thấy vì sao anh là linh hồn của đội bóng này. Hat-trick của tiền vệ người Bồ Đào Nha không chỉ mang ý nghĩa điểm số, mà còn là lời khẳng định về tầm ảnh hưởng – thứ mà không bản hợp đồng trăm triệu bảng nào có thể thay thế.

Bruno Fernandes tỏa sáng với cú hat-trick vào lưới Ipswich Town. (Ảnh: Reuters)

Dưới thời HLV Michael Carrick, MU không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng lại biết cách tạo ra khác biệt.

Thống kê đáng chú ý khi cả Everton và MU đều dẫn đầu giải về số pha tấn công trực diện sau hai vòng đấu cho thấy đây có thể là trận cầu cởi mở. Nhưng nếu phải chọn đội tận dụng cơ hội tốt hơn, rõ ràng MU đang chiếm ưu thế.

Dù vậy, Quỷ đỏ cũng không phải không có vấn đề. Hàng thủ vẫn tồn tại những khoảng trống, đặc biệt khi thiếu vắng những cái tên như De Ligt hay Ugarte. Nhưng đổi lại, MU có một hàng công đủ sức sửa sai.

Trận đấu này có thể không dễ dàng như cách tỷ số ở trận gặp Ipswich Town gợi ra. Everton trên sân nhà luôn là đối thủ khó chịu và HLV David Moyes chắc chắn hiểu rõ cách gây khó khăn cho đội bóng cũ. Nhưng khác với quá khứ, MU hiện tại không còn là tập thể dễ bị cuốn vào thế trận của đối phương.

MU có thể chấp nhận bị dẫn trước, có thể không kiểm soát bóng vượt trội, nhưng vẫn đủ khả năng kết liễu trận đấu bằng những pha phản công sắc như dao cạo. Đó là thứ “vũ khí” khiến mọi đối thủ phải dè chừng.

Ảnh: Reuters

Một kịch bản đôi công hoàn toàn có thể xảy ra, khi cả hai đội đều sở hữu những mũi tấn công trực diện nguy hiểm. Everton có thể ghi bàn, thậm chí gây bất ngờ trong từng thời điểm, nhưng để duy trì lợi thế trước MU đang dần vào phom là nhiệm vụ không hề đơn giản.

Cuối cùng, sự khác biệt có lẽ sẽ nằm ở đẳng cấp và khả năng tận dụng cơ hội. Và nếu mọi thứ diễn ra đúng quỹ đạo, Quỷ đỏ nhiều khả năng sẽ tiếp tục hành trình tìm lại mình bằng thêm một chiến thắng ngay trên sân khách.