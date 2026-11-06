Trực tiếp Hà Tĩnh 0-1 Nam Định: Hồng Duy nhận thẻ đỏ

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Nam Định đối mặt thử thách tại Hà Tĩnh

Sau 6 vòng đấu, Nam Định vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 13 điểm, hơn đội xếp thứ hai SLNA 1 điểm. Chiến thắng ngược dòng 3-1 trước Thể Công Viettel ở vòng đấu trước giúp thầy trò HLV Vũ Hồng Việt có thêm sự tự tin trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, vị trí số 1 cũng đặt ra áp lực không nhỏ khi đội bóng thành Nam phải bảo vệ thành quả trước những đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Chuyến làm khách trên sân Hà Tĩnh vì thế không phải thử thách dễ dàng. Đội bóng núi Hồng hiện có 11 điểm, đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng. Trận hòa 1-1 trước Thanh Hóa ở vòng trước giúp thầy trò HLV Như Thuật tiếp tục bám đuổi nhóm đầu trong cuộc đua vô địch.

Hà Tĩnh đối đầu với Nam Định.

Đây là cơ hội để Hà Tĩnh tạo bước tiến trên bảng xếp hạng. Nếu giành trọn 3 điểm, đội chủ nhà sẽ vượt qua chính Nam Định để chiếm vị trí dẫn đầu. Lợi thế sân nhà cùng phong độ tương đối ổn định từ đầu mùa là những cơ sở để đội bóng miền Trung hướng tới mục tiêu có điểm.

Xét về chất lượng đội hình và kinh nghiệm cạnh tranh danh hiệu, Nam Định vẫn được đánh giá nhỉnh hơn. Đội khách sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến, đồng thời đang duy trì tinh thần tốt sau chiến thắng trước Thể Công Viettel. Dù vậy, Hà Tĩnh thường cho thấy sự khó chịu trong cách tổ chức phòng ngự và chuyển trạng thái. Nếu không kiểm soát tốt thế trận, Nam Định hoàn toàn có thể gặp khó khăn.

Cuộc đối đầu này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí dẫn đầu mà còn là phép thử quan trọng đối với tham vọng của cả hai đội. Nam Định cần chiến thắng để củng cố ngôi đầu, trong khi Hà Tĩnh có động lực rất lớn để tạo nên bước ngoặt ở cuộc đua nhóm đầu.

Đồng Nai tìm chiến thắng đầu tiên trước Đà Nẵng

Ở trận đấu còn lại diễn ra trong ngày hôm nay 6/11, Thành phố Đồng Nai tiếp đón Đà Nẵng trên sân Bình Phước. Sau 6 vòng đấu, đội bóng tân binh mới giành được 1 điểm và đang đứng cuối bảng xếp hạng. Không chỉ chưa có chiến thắng, Đồng Nai còn chưa ghi được bàn thắng nào, cho thấy những hạn chế đáng kể trong khả năng tổ chức tấn công.

Thất bại 0-1 trước Hải Phòng ở vòng đấu gần nhất tiếp tục phơi bày khó khăn của đội bóng miền Đông Nam Bộ. Hàng công thiếu hiệu quả khiến Đồng Nai chưa thể chuyển hóa những nỗ lực thi đấu thành kết quả cụ thể. Vì vậy, cuộc tiếp đón Đà Nẵng mang ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu cải thiện vị trí và giải tỏa áp lực tâm lý.

Đồng Nai quyết tâm đánh bại Đà Nẵng để tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay tại V-League.

Tuy nhiên, đội chủ nhà sẽ phải đối mặt với đối thủ đang có phong độ tốt. Đà Nẵng vừa giành 2 chiến thắng liên tiếp với cùng tỷ số 1-0 trước Hà Nội FC và Công an TP.HCM. Những kết quả này cho thấy đội bóng sông Hàn đang cải thiện đáng kể khả năng tổ chức phòng ngự và duy trì lợi thế trong những trận đấu có cách biệt sít sao.

Đáng chú ý, bàn thắng của Matias Fracchia trong trận đấu trên sân Bình Dương tiếp tục mang đến tín hiệu tích cực cho hàng công Đà Nẵng. Sự tự tin sau hai chiến thắng liên tiếp sẽ là lợi thế đáng kể khi thầy trò đội bóng sông Hàn hành quân đến Bình Phước.

Xét về phong độ và sự ổn định, Đà Nẵng đang chiếm ưu thế. Tuy nhiên, Đồng Nai không có nhiều lựa chọn ngoài việc hướng tới mục tiêu giành điểm. Đội chủ nhà cần cải thiện khả năng phối hợp ở tuyến trên, đồng thời tận dụng tốt những cơ hội có được nếu muốn tạo ra khác biệt.

Nhìn chung, Nam Định và Đà Nẵng được đánh giá cao hơn ở hai cuộc đối đầu tại vòng 7 V-League 2026/2027 diễn ra trong ngày hôm nay 6/11. Dù vậy, lợi thế sân nhà của Hà Tĩnh và quyết tâm thoát khỏi vị trí cuối bảng của Đồng Nai có thể khiến các đội khách không dễ đạt được mục tiêu.

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến hai trận đấu này vào lúc 18h hôm nay 6/11, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

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