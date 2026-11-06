Trực tiếp Hà Tĩnh 0-1 Nam Định: Hồng Duy nhận thẻ đỏ
VOV.VN - Trực tiếp Hà Tĩnh vs Nam Định trong khuôn khổ vòng 7 V-League 2026/2027 diễn ra vào lúc 18h hôm nay 6/11.
80': PHẠT GÓC !!! Nam Định đá phạt góc bên cánh trái, A Mít treo bóng vào vòng cấm địa Hà Tĩnh, nhưng đội chủ nhà đã phá bóng giải nguy thành công.
73': PHẠM LỖI !!! Hà Tĩnh tấn công bên cánh phải, bóng được treo vào vòng cấm địa cho Altshimene Charles, nhưng trong lúc nhảy lên đánh đầu, tiền đạo đội chủ nhà đã phạm lỗi với Felix Junior Gustave Eboa Eboa.
70': Hà Tĩnh tấn công bên cánh trái, bóng được căng ngang vào vòng cấm hướng đến vị trí của Floro Da Silva Daniel, nhưng cầu thủ này đã bị Felix Junior Gustave Eboa Eboa theo kèm chặt và phá bóng thành công.
65': KHÔNG VÀO !!! Hà Tĩnh được hưởng quả phạt trực tiếp trước vòng cấm địa, Luiz Antonio De Souza Soares sút bóng rất căng, nhưng Nguyên Mạnh đấm bóng cứu thua xuất sắc.
62': PHẠT GÓC !!! Luiz Antonio De Souza Soares đá phạt góc bên cánh phải, bóng được treo vào vòng cấm địa Nam Định, nhưng hàng thủ đội khách một lần nữa chơi tốt và phá bóng thành công. Cơ hội đến với Huỳnh Tấn Tài, nhưng cú sút xa từ ngoài vòng cấm đi chệch khung thành Nam Định.
59': CỨU THUA !!! Nguyên Mạnh cứu thua cho Nam Định sau pha dứt điểm của Floro Da Silva Daniel trong vòng cấm địa. Đội chủ nhà đang gây ra nhiều khó khăn cho đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt.
57': KHÔNG ĐƯỢC !!! Hà Tĩnh tấn công bên cánh trái, bóng được nhồi vào vòng cấm địa Nam Định, nhưng hàng thủ đội khách đã giải nguy thành công.
56': THẺ ĐỎ !!! Sau khi tham khảo VAR, trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp với Hồng Duy, Nam Định chỉ còn 10 người trên sân.
54': KIỂM TRA THẺ ĐỎ !!! Trọng tài kiểm tra thẻ đỏ sau khi Hồng Duy phạm lỗi với Vương Văn Huy.
48': KHÔNG VÀO !!! Floro Da Silva Daniel đánh đầu sau pha tạt bóng của Trọng Hoàng, nhưng bóng đi chệch khung thành của Nam Định. Đội chủ nhà đang dâng đội hình lên cao để tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng chưa thành công.
47': KHÔNG VÀO !!! Hà Tĩnh tổ chức tấn công bên cánh phải, Văn Lương có khoảng trống trước vòng cấm địa, cầu thủ này dứt điểm căng, nhưng không thắng được thủ môn Nguyên Mạnh.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! Nam Định tạm dẫn 1-0 Hà Tĩnh.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 1 có 1 phút bù giờ.
CẬP NHẬT !!! Phút 45, trên sân Bình Phước, Đồng Nai có bàn thắng mở tỉ số vào lưới của Đà Nẵng sau khi Vulic Milos đánh bại Sỹ Huy trên chấm 11m. Đây là bàn thắng đầu tiên của Đồng Nai ở V-League 2026/2027. Trước đó, Công Phượng là người bị phạm lỗi trong vòng cấm giúp đội chủ nhà được hưởng 11m.
42': KHÔNG VÀO !!! Lý Công Hoàng Anh có cơ hội trước vòng cấm địa, tiền vệ này tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đi trúng vào vị trí của Thanh Tùng.
37': ĐÁNG TIẾC !!! Nam Định phản công nhanh, cơ hội đến với Mạnh Quỳnh, nhưng cầu thủ này xử lý bóng quá chậm nên đã bị hậu đội bạn truy cản và phá bóng thành công.
35': KHÔNG ĐƯỢC !!! Luiz Antonio De Souza Soares có bóng bên cánh phải, tiền vệ này tạt bóng vào vòng cấm, nhưng bị hậu vệ đội bạn phá bóng thành công. Sau đó, tiền vệ này lại có cú vẩy bóng cho đồng đội đánh đầu cận thành, nhưng Nguyên Mạnh đã cứu thua cho đội khách.
31': VÀO VÀO VÀO !!! Từ pha đá phạt góc, Nam Định phối hợp rất tốt để Caio César Da Silva Silveira đánh đầu cận thành, ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu. Người kiến tạo cho Caio César Da Silva Silveira ghi bàn là Felix Junior Gustave Eboa Eboa.
CẬP NHẬT !!! Ở trận đấu cùng giờ, Đồng Nai với Đà Nẵng cũng hòa nhau với tỉ số 0-0.
28': Nam Định vẫn đang gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành của Hà Tĩnh. Đội chủ nhà chơi phòng ngự phản công rất khó chịu, khiến đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt bế tắc.
24': KHÔNG VÀO !!! Nam Định để mất bóng ở giữa sân, Luiz Antonio De Souza Soares tung cú dứt điểm từ xa khi thấy Nguyên Mạnh lên cao, nhưng bóng đi chệch khung thành Nam Định.
18': KHÔNG VÀO !!! Floro Da Silva Daniel có cơ hội trong vòng cấm địa của Nam Định, tiền đạo này tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đập chân hậu vệ Giáp Tuấn Dương đi hết đường biên dọc. Hà Tĩnh chơi phòng ngự phản công, chuyển trạng thái tốt khiến Nam Định gặp khó khăn.
17': SÚT XA !!! Luiz Antonio De Souza Soares có khoảng trống trước vòng cấm địa của Nam Định, tiền vệ này tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đập người Felix Junior Gustave Eboa Eboa bật ngược trở lại.
14': KHÔNG ĐƯỢC !!! Hà Tĩnh lên bóng nhanh bên cánh trái, Nguyễn Hoàng Trung Nguyên treo bóng vào vòng cấm địa, nhưng hàng thủ Nam Định đã đoán được ý đồ và hóa giải thành công.
10': Nam Định kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng đội khách vẫn đang bế tắc trước hàng phòng ngự kín kẽ của Hà Tĩnh. Lý Công Hoàng Anh tìm kiếm cơ hội từ cú dứt điểm trước vòng cấm, nhưng bóng đi chệch khung thành đội chủ nhà.
6': PHẠM LỖI !!! Hà Tĩnh tấn công bên cánh phải, bóng được chuyền cho Floro Da Silva Daniel, nhưng tiền đạo này lại phạm lỗi với Giáp Tuấn Dương khi tranh chấp nên bị trọng tài thổi phạt.
5': SÚT XA !!! Altshimene Charles có khoảng trống trước vòng cấm địa, nhưng cú dứt điểm của tiền đạo này lại đi chệch khung thành đội khách.
3': Nam Định dâng cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, nhưng đội khách vẫn chưa làm khó được hàng phòng ngự của Hà Tĩnh.
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
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Nam Định đối mặt thử thách tại Hà Tĩnh
Sau 6 vòng đấu, Nam Định vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 13 điểm, hơn đội xếp thứ hai SLNA 1 điểm. Chiến thắng ngược dòng 3-1 trước Thể Công Viettel ở vòng đấu trước giúp thầy trò HLV Vũ Hồng Việt có thêm sự tự tin trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, vị trí số 1 cũng đặt ra áp lực không nhỏ khi đội bóng thành Nam phải bảo vệ thành quả trước những đối thủ cạnh tranh trực tiếp.
Chuyến làm khách trên sân Hà Tĩnh vì thế không phải thử thách dễ dàng. Đội bóng núi Hồng hiện có 11 điểm, đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng. Trận hòa 1-1 trước Thanh Hóa ở vòng trước giúp thầy trò HLV Như Thuật tiếp tục bám đuổi nhóm đầu trong cuộc đua vô địch.
Đây là cơ hội để Hà Tĩnh tạo bước tiến trên bảng xếp hạng. Nếu giành trọn 3 điểm, đội chủ nhà sẽ vượt qua chính Nam Định để chiếm vị trí dẫn đầu. Lợi thế sân nhà cùng phong độ tương đối ổn định từ đầu mùa là những cơ sở để đội bóng miền Trung hướng tới mục tiêu có điểm.
Xét về chất lượng đội hình và kinh nghiệm cạnh tranh danh hiệu, Nam Định vẫn được đánh giá nhỉnh hơn. Đội khách sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến, đồng thời đang duy trì tinh thần tốt sau chiến thắng trước Thể Công Viettel. Dù vậy, Hà Tĩnh thường cho thấy sự khó chịu trong cách tổ chức phòng ngự và chuyển trạng thái. Nếu không kiểm soát tốt thế trận, Nam Định hoàn toàn có thể gặp khó khăn.
Cuộc đối đầu này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí dẫn đầu mà còn là phép thử quan trọng đối với tham vọng của cả hai đội. Nam Định cần chiến thắng để củng cố ngôi đầu, trong khi Hà Tĩnh có động lực rất lớn để tạo nên bước ngoặt ở cuộc đua nhóm đầu.
Đồng Nai tìm chiến thắng đầu tiên trước Đà Nẵng
Ở trận đấu còn lại diễn ra trong ngày hôm nay 6/11, Thành phố Đồng Nai tiếp đón Đà Nẵng trên sân Bình Phước. Sau 6 vòng đấu, đội bóng tân binh mới giành được 1 điểm và đang đứng cuối bảng xếp hạng. Không chỉ chưa có chiến thắng, Đồng Nai còn chưa ghi được bàn thắng nào, cho thấy những hạn chế đáng kể trong khả năng tổ chức tấn công.
Thất bại 0-1 trước Hải Phòng ở vòng đấu gần nhất tiếp tục phơi bày khó khăn của đội bóng miền Đông Nam Bộ. Hàng công thiếu hiệu quả khiến Đồng Nai chưa thể chuyển hóa những nỗ lực thi đấu thành kết quả cụ thể. Vì vậy, cuộc tiếp đón Đà Nẵng mang ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu cải thiện vị trí và giải tỏa áp lực tâm lý.
Tuy nhiên, đội chủ nhà sẽ phải đối mặt với đối thủ đang có phong độ tốt. Đà Nẵng vừa giành 2 chiến thắng liên tiếp với cùng tỷ số 1-0 trước Hà Nội FC và Công an TP.HCM. Những kết quả này cho thấy đội bóng sông Hàn đang cải thiện đáng kể khả năng tổ chức phòng ngự và duy trì lợi thế trong những trận đấu có cách biệt sít sao.
Đáng chú ý, bàn thắng của Matias Fracchia trong trận đấu trên sân Bình Dương tiếp tục mang đến tín hiệu tích cực cho hàng công Đà Nẵng. Sự tự tin sau hai chiến thắng liên tiếp sẽ là lợi thế đáng kể khi thầy trò đội bóng sông Hàn hành quân đến Bình Phước.
Xét về phong độ và sự ổn định, Đà Nẵng đang chiếm ưu thế. Tuy nhiên, Đồng Nai không có nhiều lựa chọn ngoài việc hướng tới mục tiêu giành điểm. Đội chủ nhà cần cải thiện khả năng phối hợp ở tuyến trên, đồng thời tận dụng tốt những cơ hội có được nếu muốn tạo ra khác biệt.
Nhìn chung, Nam Định và Đà Nẵng được đánh giá cao hơn ở hai cuộc đối đầu tại vòng 7 V-League 2026/2027 diễn ra trong ngày hôm nay 6/11. Dù vậy, lợi thế sân nhà của Hà Tĩnh và quyết tâm thoát khỏi vị trí cuối bảng của Đồng Nai có thể khiến các đội khách không dễ đạt được mục tiêu.
Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến hai trận đấu này vào lúc 18h hôm nay 6/11, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.
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