Trực tiếp HAGL 0-0 SLNA: VAR từ chối bàn thắng
VOV.VN - Trực tiếp HAGL vs SLNA trong khuôn khổ vòng 5 V-League 2026/2027 diễn ra lúc 17h00 hôm nay 23/10 trên sân Pleiku.
Hôm nay 23/10, HAGL chạm trán SLNA lúc 17h00 trên sân Pleiku trong khuôn khổ vòng 5 V-League 2026/2027. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng với cả hai đội. SLNA hiện đứng thứ ba trên bảng xếp hạng với 8 điểm và vẫn bất bại sau 4 vòng, trong khi HAGL xếp thứ 12 với 3 điểm.
Đội bóng phố Núi vừa nhận thất bại 3-4 trước Ninh Bình FC, dù hàng công ghi được 3 bàn thắng. Để cải thiện thành tích, HAGL cần gia cố hàng phòng ngự và tận dụng tốt lợi thế sân nhà, trong khi SLNA cũng phải khắc phục những hạn chế sau trận hòa 2-2 với Hà Tĩnh.
Bên cạnh trận HAGL gặp SLNA, vòng 5 V-League 2026/2027 sẽ có cuộc đọ sức giữa Thể Công Viettel với Bắc Ninh FC trên sân Hàng Đẫy vào lúc 19h15 hôm nay 23/10.