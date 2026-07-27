Trực tiếp Indonesia 4-1 Campuchia bảng A - ASEAN Cup 2026: Hat-trick cho Baker

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Hôm nay 27/7, ASEAN Cup 2026 sẽ bước vào lượt trận thứ hai với 2 cặp đấu của bảng A. 2 trận đấu diễn ra hôm nay là Singapore vs Timor Leste (18h) và Indonesia vs Campuchia (20h30). Trong đó, ĐT Indonesia sẽ có màn ra quân sau khi được nghỉ ở lượt trận đầu tiên.

Ảnh: FFC.

Indonesia với quyết tâm lần đầu đăng quang ở ASEAN Cup sẽ hướng đến chiến thắng ngày ra quân khi gặp Campuchia trên sân nhà. Với thực lực nhỉnh hơn, thầy trò HLV John Herdman hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu này.

Đội bóng xứ Vạn đảo đã triệu tập hơn 10 cầu thủ nhập tịch cũng như gốc nước ngoài với những cái tên quen thuộc, hầu hết có gốc Hà Lan như Sandy Walsh, Shayne Pattynama, Marc Klok, Thom Haye hay Ragnar Oratmangoen.

Ngoại trừ hậu vệ Justin Hubner cùng một số cầu thủ khác đang là trụ cột của ĐT Indonesia đang thi đấu tại châu Âu không thể trở về hội quân, HLV John Herdman gần như đã có trong tay những quân bài ưng ý nhất có thể. Điều đó cho thấy quyết tâm đăng quang của đội bóng này.

Phong độ của Indonesia trước ASEAN Cup 2026 là khá tốt. Hôm 21/7, đội thắng 3-0 Bali United trong trận tổng duyệt. Đội cũng hoàn thành ổn việc rèn quân bí mật tại Trung tâm huấn luyện cảu đội bóng đảo Bali. Trước đó, Indonesia cũng thắng 4 trong 5 trận chính thức gần nhất. Các bại tướng của Garuda lần lượt gồm St. Kitts & Nevis (thắng 4-0), Oman (thắng 3-0) và Mozambique (thắng 1-0). Indonesia chỉ để thua sát nút Bulgaria - một đại diện có trình độ khá tại châu Âu.

Bài “test” mở đầu cho Indonesia tại giải đấu năm nay là Campuchia. Đội tuyển này đã thua Singapore với tỷ số 1-2 ngay trên sân nhà tại lượt 1. Dù có những tiến triển về lực lượng tham dự giải, nhờ sự xuất hiện của các gương mặt nhập tịch như Yudai Ogawa, Iago Bento, Hikaru Mizuno hay Abdel Kader Coulibaly, đội bóng xứ Angkor vẫn chưa có được kết quả tốt như kỳ vọng.

Ở thất bại trước Singapore, hàng thủ Campuchia bộc lộ điểm yếu khi để thủng lưới 2 bàn sau những khoảnh khắc thiếu tập trung và mất đi sự kiểm soát đồng bộ.

Trước một Indonesia sở hữu tốc độ, khả năng pressing và chuyển đổi trạng thái thậm chí còn tốt hơn nhiều so với Singapore, Campuchia chắc chắn sẽ vất vả hơn nhiều. Thêm vào đó, việc phải đá sân khách cũng khiến Campuchia chắc chắn sẽ gặp nhiều vất vả hơn so với khi được đá sân nhà.