Trực tiếp Indonesia 4-1 Campuchia bảng A - ASEAN Cup 2026: Hat-trick cho Baker
VOV.VN - Trực tiếp Indonesia vs Campuchia bảng A của ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 20h30 ngày 27/7/2026.
Xin chào các độc giả của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, hôm nay chúng ta sẽ đến với buổi trực tiếp Indonesia vs Campuchia bảng A của ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 20h30 ngày 27/7/2026.
56' VÀO OOO!!! Thom Haye có bóng ngoài vòng cấm, cầu thủ này tạt bóng như đặt để Baker đánh đầu tung lưới Campuchia, hoàn tất cú hat-trick. 4-1 cho Indonesia.
54' Indonesia có pha phối hợp tấn công rất tốt. Egy Maulana thoát xuống và có khoảng trống rất lớn để dứt điểm. Cầu thủ này ngắm nghía rồi tung ra cú sút đưa bóng vào thẳng chân của thủ môn Hul Kimhuy rồi trái bóng bay đến xà ngang khung thành của Campuchia.
49' VÀO OOO !!! Sokmeng Chea của Campuchia tung ra cú tạt ở góc gần, bóng đi thẳng vào khung thành Indonesia. Thủ môn Nadeo mắc sai lầm khi không thể cản phá dứt khoát, bóng bay vào lưới đội chủ nhà. Tỷ số được rút ngắn xuống 1-3 cho Campuchia.
46' Ngay đầu hiệp 2, Indonesia đã có cơ hội dứt điểm nhưng Baker đã sút bóng không chính xác.
Hiệp 2 bắt đầu.
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 3-0 cho Indonesia.
Hiệp 1 có 3 phút bù giờ !!!
40' Indonesia đã bắt đầu giảm nhịp. 3-0 cho hiệp 1 là kết quả quá tốt với đội chủ nhà.
30' Sa Ty có bóng và tung ra cú sút xa, bóng chạm chân cầu thủ Indonesia đi hết đường biên ngang.
24' VÀO OOOO!!! Haye đá phạt góc, tạo ra cơ hội để Walsh băng vào đánh đầu tung lưới Campuchia. 3-0 cho đội chủ nhà Indonesia.
19' Indonesia tấn công biên lợi hại, hoàn toàn vượt qua các hậu vệ của Campuchia nhưng cú dứt điểm của một cầu thủ chủ nhà đã bị thủ môn Hul Kimhuy cản phá. Ngay sau đó, Reijnders dứt điểm chéo góc và bóng tìm đến cột dọc.
16' VÀO OOO !!!! Indonesia có pha phối hợp nhịp nhàng, bóng được thả xuống cánh phải để Reijnders băng lên căng ngang cho Baker áp sát dứt điểm tung lưới Campuchia. Tỷ số là 2-0.
11' Reijnders nhả bóng để Putra băng lên dứt điểm buộc thủ môn của Campuchia phải vất vả cản phá.
6' VÀO OOO !!!! Từ quả đá phạt bên góc phải, tiền đạo cao gần 2m của Indonesia - Baker băng vào đánh đầu đưa trái bóng găm thẳng vào lưới Campuchia. 1-0 cho Indonesia.
4' Indonesia đang nhập cuộc rất quyết tâm. Họ sẵn sàng gây áp lực khi đội khách Campuchia có bóng.
1' Trận đấu bắt đầu !!!
Hôm nay 27/7, ASEAN Cup 2026 sẽ bước vào lượt trận thứ hai với 2 cặp đấu của bảng A. 2 trận đấu diễn ra hôm nay là Singapore vs Timor Leste (18h) và Indonesia vs Campuchia (20h30). Trong đó, ĐT Indonesia sẽ có màn ra quân sau khi được nghỉ ở lượt trận đầu tiên.
Indonesia với quyết tâm lần đầu đăng quang ở ASEAN Cup sẽ hướng đến chiến thắng ngày ra quân khi gặp Campuchia trên sân nhà. Với thực lực nhỉnh hơn, thầy trò HLV John Herdman hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu này.
Đội bóng xứ Vạn đảo đã triệu tập hơn 10 cầu thủ nhập tịch cũng như gốc nước ngoài với những cái tên quen thuộc, hầu hết có gốc Hà Lan như Sandy Walsh, Shayne Pattynama, Marc Klok, Thom Haye hay Ragnar Oratmangoen.
Ngoại trừ hậu vệ Justin Hubner cùng một số cầu thủ khác đang là trụ cột của ĐT Indonesia đang thi đấu tại châu Âu không thể trở về hội quân, HLV John Herdman gần như đã có trong tay những quân bài ưng ý nhất có thể. Điều đó cho thấy quyết tâm đăng quang của đội bóng này.
Phong độ của Indonesia trước ASEAN Cup 2026 là khá tốt. Hôm 21/7, đội thắng 3-0 Bali United trong trận tổng duyệt. Đội cũng hoàn thành ổn việc rèn quân bí mật tại Trung tâm huấn luyện cảu đội bóng đảo Bali. Trước đó, Indonesia cũng thắng 4 trong 5 trận chính thức gần nhất. Các bại tướng của Garuda lần lượt gồm St. Kitts & Nevis (thắng 4-0), Oman (thắng 3-0) và Mozambique (thắng 1-0). Indonesia chỉ để thua sát nút Bulgaria - một đại diện có trình độ khá tại châu Âu.
Bài “test” mở đầu cho Indonesia tại giải đấu năm nay là Campuchia. Đội tuyển này đã thua Singapore với tỷ số 1-2 ngay trên sân nhà tại lượt 1. Dù có những tiến triển về lực lượng tham dự giải, nhờ sự xuất hiện của các gương mặt nhập tịch như Yudai Ogawa, Iago Bento, Hikaru Mizuno hay Abdel Kader Coulibaly, đội bóng xứ Angkor vẫn chưa có được kết quả tốt như kỳ vọng.
Ở thất bại trước Singapore, hàng thủ Campuchia bộc lộ điểm yếu khi để thủng lưới 2 bàn sau những khoảnh khắc thiếu tập trung và mất đi sự kiểm soát đồng bộ.
Trước một Indonesia sở hữu tốc độ, khả năng pressing và chuyển đổi trạng thái thậm chí còn tốt hơn nhiều so với Singapore, Campuchia chắc chắn sẽ vất vả hơn nhiều. Thêm vào đó, việc phải đá sân khách cũng khiến Campuchia chắc chắn sẽ gặp nhiều vất vả hơn so với khi được đá sân nhà.
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