Trực tiếp Ipswich 0-2 Liverpool: Thế trận một chiều, Isak lập cú đúp
VOV.VN - Trực tiếp Ipswich vs Liverpool trong khuôn khổ vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 02h00 ngày 5/9 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Portman Road.
Cuộc đọ sức giữa Ipswich và Liverpool là trận đấu sớm nhất tại vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/2027. Màn so tài trên sân vận động Portman Road diễn ra lúc 02h00 rạng sáng 5/9 theo giờ Việt Nam.
Trước trận đấu này, Ipswich và Liverpool đều đã trải qua những diễn biến không như ý. Ipswich vừa thua ngược MU 2-5 trong chuyến làm khách tại Old Trafford ở vòng 2. Trong khi đó, Liverpool đang đi tìm chiến thắng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh mùa này sau 2 trận hòa liên tiếp trước Newcastle và Nottingham Forest.
Đáng chú ý, Liverpool vừa chiêu mộ thành công "bom tấn" Bradley Barcola từ PSG với mức giá 123 triệu Bảng. Tiền đạo người Pháp được kỳ vọng sẽ có màn ra mắt Liverpool trong chuyến làm khách của Ipswich.