Trực tiếp Ipswich vs Liverpool vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/2027

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Lịch thi đấu vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/2027

Theo lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/2027, vòng 3 diễn ra trong hai ngày 5/9 và 6/9 với nhiều trận đấu đáng chú ý. Tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Arsenal và Chelsea, trong khi Liverpool, Manchester City và MU cũng được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn.

Mở màn vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/2027 là trận đấu giữa Ipswich Town và Liverpool lúc 02h00 ngày 5/9. Sau đó, Newcastle United gặp Bournemouth lúc 18h30. Cùng ngày, Brentford đối đầu Sunderland và Brighton chạm trán Leeds United, đều diễn ra lúc 21h00.

Cũng trong khung giờ 21h00, Fulham tiếp đón Crystal Palace, Manchester City đối đầu Coventry City và Nottingham Forest gặp Tottenham. Đến 23h30, Hull City sẽ so tài với Aston Villa.

Sang ngày 6/9, Everton chạm trán MU lúc 20h00. Đây là một trong những trận đấu được người hâm mộ quan tâm khi cả hai đội đều hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm.

Đáng chú ý nhất vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/2027 là màn đại chiến giữa Arsenal vs Chelsea trên sân Emirates lúc 22h30 ngày 6/9. Đây được xem là trận cầu tâm điểm của vòng đấu và thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ bóng đá Anh.