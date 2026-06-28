TRỰC TIẾP Jordan 1-2 Argentina: Bàn thắng cảm xúc của đại diện châu Á
VOV.VN - TRỰC TIẾP Jordan vs Argentina bảng J World Cup 2026 diễn ra lúc 09h00 ngày 28/6 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Dallas tại Arlington, Texas, Mỹ.
Chào mừng quý độc giả của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam đã đến với buổi tường thuật trực tiếp trận đấu bóng đá giữa Jordan vs Argentina thuộc lượt cuối bảng J World Cup 2026 diễn ra lúc 09h00 ngày 28/6 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Dallas tại Arlington, Texas, Mỹ.
65' KHÔNG ĐƯỢC !!! Từ chấm đá phạt cố định hướng về phía khung thành của Jordan, Messi dứt điểm bằng chân trái vào góc xa đưa bóng đi thiếu chính xác vọt xà khung gỗ của thủ môn Abulaila.
63' Ngay sau khi vào sân, Messi đang gây ra khá nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự của Jordan với hàng loạt các tình huống qua người và chuyền mở ra cơ hội ngon ăn cho đồng đội.
60' THAY NGƯỜI !!! Messi, Allister và Almada được HLV Scaloni tung vào sân thế chỗ cho Lo Celso, Nico Paz và Lautaro Martinez.
55' VÀO OOOOOOOOOOOOO !!! Từ đường căng ngang vào vòng cấm của Argentina, Al Tamari ập vào rất nhanh để đệm bóng cận thành ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Jordan !!!
53' KHÔNG VÀO !!! Lautaro Martinez vượt qua 1 hậu vệ Jordan sau đó tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm đưa bóng vào góc cao khung thành nhưng lại đi trúng xà ngang.
49' VIỆT VỊ !!! Lautaro Martiznez nhận đường chọc khe thuận lợi từ đồng đội và đi bóng thẳng vào vòng cấm của Jordan, sau đó tung đường chuyền ngược lại cho Paredes. Tiền vệ của Argentina dứt điểm đánh bại thủ môn Jordan nhưng sau đó bàn thắng không được công nhận vì Lautaro bị trọng tài xác định đã rơi vào thế việt vị.
48' Cũng giống như hiệp 1, các cầu thủ Argentina lựa chọn nhập cuộc chậm trong hiệp 2. Trong khi đó, dàn cầu thủ Jordan vẫn chơi với phong cách phòng ngự chặt chẽ chờ phản công.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
KHÉP LẠI HIỆP 1 !!! Argentina tạm dẫn trước Jordan với tỉ số 2-0 nhờ các bàn thắng của Lo Celso và Lautaro Maritnez.
45+3' KHÔNG VÀOOOOO !!! Bắt nguồn từ quả đá phạt treo bóng vào vòng cấm của Jordan, Otamendi bật cao chiếm lĩnh không gian rồi đánh đầu dũng mãnh đưa bóng vào góc xa nhưng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Hiệp 1 có 5 phút bù giờ !!!
43' Các cầu thủ Jordan dù đã phải nhận 2 bàn thua nhưng vẫn thi đấu rất kỷ luật, giữ vững cấu trúc đội hình tìm kiểm sơ hở của đối thủ để phản công.
39' NGUY HIỂM !!! Jordan có pha lên bóng ấn tượng bên hành lanh cánh trái theo hướng tấn công và bóng được treo vòng cấm của Argentina. Tiền đạo Azaizeh bật cao đánh đầu nhưng đưa bóng đi chệch khung thành.
35' KHÔNG THÀNH CÔNG !!! Jordan có lời đáp trả khi có tình huống phản công nhanh. Ali Olwan có bóng từ ngoài vòng cấm Argentina và tung cú dứt điểm căng nhưng đã bị trung vệ đối phương cản bóng thành công.
31' VÀO OOOOOOOOOOOOOO !!! Argentina được hưởng quả đá phạt đền sau khi trọng tài xác định Senesi bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Lautaro Martinez dứt điểm lạnh lùng đánh bại thủ môn Abulaila, nhân đôi cách biệt cho Argentina. Tỉ số lúc này là 2-0 cho đại diện Nam Mỹ !!!
28' KHÔNG VÀO !!! Lautazo Martinez ập vào vòng cấm của Jordan rất nhanh tung cú sút 1 chạm sau khi nhận đường chuyền căng ngang của đồng đội, tuy nhiên bóng lại đi trúng xà ngang.
23' Hai đội có quãng nghỉ 2 phút để tiếp nước.
19' VÀO VÀO VÀO OOOOOOOOOOO !!! Từ chấm đá phạt cố định ở rìa vòng cấm nằm chếch về phía bên trái theo hướng nhìn của thủ môn Jordan, Lo Celso tung cú dứt điểm bằng chân trái đưa bóng vào góc xa khung thành làm bó tay thủ môn Abulaila, mở tỉ số cho Argentina !!!
16' Sơ đồ chiến thuật của Jordan đang biến hóa linh hoạt từ 3-4-2-1 sang 5-4-1 nhằm chơi phòng ngự phản công.
11' Các cầu thủ Argentina bất ngờ đẩy nhanh tốc độ trận đấu. Hàng loạt các tình huống hãm thành nguy hiểm được tạo ra bởi Alvarez và Martinez, nhưng vẫn chưa thành công.
7' VIỆT VỊ !!! Lo Celso nhận đường chọc khe của đồng đội rồi tung cú trivela điệu nghệ bằng chân trái từ rìa vòng cấm vào góc xa khung thành của Jordan, đánh bại thủ môn Abulaila. Tuy nhiên, sau đó trọng tài ngay lập tức xác định cầu thủ của Argentina đã rơi vào thế việt vị và bàn thắng không được công nhận.
6' Các cầu thủ Argentina đang kiểm soát bóng tốt ở khu vực giữa sân, thực hiện hàng loạt các đường chuyền đan lát bóng và chờ sơ hở của đối thủ.
2' Những phút đầu của trận đấu, hai đội đều lựa chọn nhập cuộc chậm nhằm thăm dò đối thủ.
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!! Các cầu thủ Jordan ra sân trong trang phục áo trắng - quần trắng và có quyền giao bóng trước, trong khi dàn cầu thủ Argentina mặc áo xanh - quần đen.
Đội hình ra sân:
Jordan (3-4-2-1): Abulaila; Nasib, Al-Arab, Abu Dahab; Haddad, Al-Rashdan, Al-Rawabdeh, Abu Taha; Olwan, Al-Fakhouri; Azaizeh.
Argentina (4-4-2): E.Martinez; Senesi, Tagliafico, Otamendi, Simeone; Paredes, Lo Celso, Palacios, Paz; Alvarez, La.Martinez.
Đội hình dự kiến:
Jordan (3-4-2-1): Abulaila; Al-Arab, Nasib, Abu Dahab; Haddad, Al-Rashdan, Al-Rawabdeh, Abu Taha; Al-Tamari, Al-Mardi; Olwan
Argentina (4-4-2): E. Martinez; Montiel, Otamendi, Martinez, Tagliafico; Lo Celso, Paredes, Palacios, Almada; Messi, L. Martinez
Messi cùng Argentina thăng hoa
Argentina bước vào trận đấu gặp Jordan với chuỗi phong độ gần như hoàn hảo. Hai chiến thắng liên tiếp không chỉ giúp đội bóng Nam Mỹ sớm giành quyền đi tiếp mà còn khẳng định vị thế của nhà đương kim vô địch.
Tâm điểm vẫn là Lionel Messi, người lập cú đúp vào lưới đội tuyển Áo để tiếp tục phá vỡ những cột mốc lịch sử. Với 18 bàn thắng tại World Cup, El Pulga đã vượt qua Miroslav Klose để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.
Không chỉ ghi bàn, Messi còn cho thấy tầm ảnh hưởng toàn diện trong lối chơi của Argentina. Cầu thủ 39 tuổi là trung tâm trong mọi pha tấn công, đồng thời mang đến sự khác biệt ở những thời điểm quyết định.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Lionel Scaloni, Argentina đang duy trì chuỗi 9 trận thắng liên tiếp. Đáng chú ý hơn, họ giữ sạch lưới tới 8 trận và chỉ để thủng lưới đúng một lần, cho thấy sự cân bằng hoàn hảo giữa công và thủ.
Dù đã chắc suất đi tiếp, Argentina vẫn hướng tới việc duy trì mạch thắng để tạo đà tâm lý cho vòng knock-out. Đây cũng là cơ hội để HLV Scaloni thử nghiệm đội hình và giữ sức cho các trụ cột.
Một số vị trí có thể được xoay tua, đặc biệt ở hàng phòng ngự khi Cristian Romero gặp vấn đề chấn thương. Tuy nhiên, chiều sâu đội hình của Argentina đủ để đảm bảo chất lượng chuyên môn không bị suy giảm.
Jordan không còn gì để mất
Bên kia chiến tuyến, Jordan đã chính thức bị loại sau hai trận thua liên tiếp. Dù vậy, những gì đại diện châu Á thể hiện vẫn mang lại những tín hiệu tích cực cho tương lai.
Jordan đã ghi bàn trong cả hai trận đấu trước Áo và Algeria, cho thấy khả năng tấn công không hề tệ. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của họ nằm ở hàng phòng ngự, đặc biệt là khả năng chống bóng bổng và tình huống cố định.
Ba trong số năm bàn thua của Jordan đến từ các tình huống phạt góc. Điều này càng khiến họ gặp khó trước một Argentina có khả năng khai thác không gian rất tốt.
HLV Jamal Sellami nhiều khả năng sẽ giữ nguyên đội hình để duy trì sự ổn định. Những cái tên như Ali Olwan hay Musa Al-Taamari vẫn là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công.
Dẫu vậy, khoảng cách về trình độ và kinh nghiệm giữa hai đội là quá lớn. Jordan có thể nhập cuộc với tinh thần thoải mái, nhưng việc duy trì sự tập trung trong suốt 90 phút trước Argentina là thách thức cực đại.
Trận đấu này có thể là cơ hội để Jordan tạo nên dấu ấn cuối cùng tại kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử. Một bàn thắng hay một màn trình diễn ấn tượng trước nhà đương kim vô địch cũng đủ để Jordan rời giải trong tư thế ngẩng cao đầu.
Về phía Argentina, ngay cả khi không tung ra đội hình mạnh nhất, Messi và các đồng đội vẫn được đánh giá vượt trội. Sự khác biệt về chất lượng cá nhân và hệ thống chiến thuật nhiều khả năng sẽ sớm định đoạt cục diện.
Cục diện và dự đoán trận đấu
Kịch bản dễ xảy ra là Argentina kiểm soát thế trận và tạo ra sức ép liên tục. Trong khi đó, Jordan sẽ chờ đợi cơ hội từ những pha phản công, nhưng khả năng gây bất ngờ là không cao.
Với phong độ hiện tại, Argentina hoàn toàn có thể khép lại vòng bảng bằng một chiến thắng nữa. Và nếu Messi tiếp tục ghi bàn, đó sẽ lại là một chương mới trong hành trình huyền thoại của El Pulga tại World Cup.
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