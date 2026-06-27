TRỰC TIẾP Jordan vs Argentina bảng J World Cup 2026: Messi tiếp tục thăng hoa?

17:09

Messi cùng Argentina thăng hoa

Argentina bước vào trận đấu gặp Jordan với chuỗi phong độ gần như hoàn hảo. Hai chiến thắng liên tiếp không chỉ giúp đội bóng Nam Mỹ sớm giành quyền đi tiếp mà còn khẳng định vị thế của nhà đương kim vô địch.

Tâm điểm vẫn là Lionel Messi, người lập cú đúp vào lưới đội tuyển Áo để tiếp tục phá vỡ những cột mốc lịch sử. Với 18 bàn thắng tại World Cup, El Pulga đã vượt qua Miroslav Klose để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

Messi cùng Argentina đang thăng hoa tại World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Không chỉ ghi bàn, Messi còn cho thấy tầm ảnh hưởng toàn diện trong lối chơi của Argentina. Cầu thủ 39 tuổi là trung tâm trong mọi pha tấn công, đồng thời mang đến sự khác biệt ở những thời điểm quyết định.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Lionel Scaloni, Argentina đang duy trì chuỗi 9 trận thắng liên tiếp. Đáng chú ý hơn, họ giữ sạch lưới tới 8 trận và chỉ để thủng lưới đúng một lần, cho thấy sự cân bằng hoàn hảo giữa công và thủ.

Dù đã chắc suất đi tiếp, Argentina vẫn hướng tới việc duy trì mạch thắng để tạo đà tâm lý cho vòng knock-out. Đây cũng là cơ hội để HLV Scaloni thử nghiệm đội hình và giữ sức cho các trụ cột.

Một số vị trí có thể được xoay tua, đặc biệt ở hàng phòng ngự khi Cristian Romero gặp vấn đề chấn thương. Tuy nhiên, chiều sâu đội hình của Argentina đủ để đảm bảo chất lượng chuyên môn không bị suy giảm.

Jordan không còn gì để mất

Bên kia chiến tuyến, Jordan đã chính thức bị loại sau hai trận thua liên tiếp. Dù vậy, những gì đại diện châu Á thể hiện vẫn mang lại những tín hiệu tích cực cho tương lai.

Jordan đã ghi bàn trong cả hai trận đấu trước Áo và Algeria, cho thấy khả năng tấn công không hề tệ. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của họ nằm ở hàng phòng ngự, đặc biệt là khả năng chống bóng bổng và tình huống cố định.

Ba trong số năm bàn thua của Jordan đến từ các tình huống phạt góc. Điều này càng khiến họ gặp khó trước một Argentina có khả năng khai thác không gian rất tốt.

Jordan bước vào màn so tài với Argentina cùng tinh thần không còn gì để mất. (Ảnh: Reuters)

HLV Jamal Sellami nhiều khả năng sẽ giữ nguyên đội hình để duy trì sự ổn định. Những cái tên như Ali Olwan hay Musa Al-Taamari vẫn là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công.

Dẫu vậy, khoảng cách về trình độ và kinh nghiệm giữa hai đội là quá lớn. Jordan có thể nhập cuộc với tinh thần thoải mái, nhưng việc duy trì sự tập trung trong suốt 90 phút trước Argentina là thách thức cực đại.

Trận đấu này có thể là cơ hội để Jordan tạo nên dấu ấn cuối cùng tại kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử. Một bàn thắng hay một màn trình diễn ấn tượng trước nhà đương kim vô địch cũng đủ để Jordan rời giải trong tư thế ngẩng cao đầu.

Về phía Argentina, ngay cả khi không tung ra đội hình mạnh nhất, Messi và các đồng đội vẫn được đánh giá vượt trội. Sự khác biệt về chất lượng cá nhân và hệ thống chiến thuật nhiều khả năng sẽ sớm định đoạt cục diện.

Cục diện và dự đoán trận đấu

Kịch bản dễ xảy ra là Argentina kiểm soát thế trận và tạo ra sức ép liên tục. Trong khi đó, Jordan sẽ chờ đợi cơ hội từ những pha phản công, nhưng khả năng gây bất ngờ là không cao.

Với phong độ hiện tại, Argentina hoàn toàn có thể khép lại vòng bảng bằng một chiến thắng nữa. Và nếu Messi tiếp tục ghi bàn, đó sẽ lại là một chương mới trong hành trình huyền thoại của El Pulga tại World Cup.