Trực tiếp Lào 1-0 Philippines: Hiệp 1 kết thúc
VOV.VN - Trực tiếp Lào vs Philippines trong khuôn khổ bảng B ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 17h hôm nay 1/8 trên sân vận động Quốc gia Lào.
Hiệp 1 kết thúc!!! Lào giữ vững lợi thế dẫn trước Philippines 1-0 khi bước vào giờ nghỉ dù sớm phải chơi thiếu người ngay từ phút 13.
45'+5: Đội khách suýt gỡ hòa!!! Philippines quyết tâm tấn công trước khi bước vào giờ nghỉ. Tiếc rằng, cú sút quyết đoán của Nishioka đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
45'+2: Diễn biến kịch tính!!! Các cầu thủ Philippines mất tập trung khi cho rằng hậu vệ Lào để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài không cắt còi và Lào lập tức chớp cơ hội phản công. Tiền đạo Gayoso buộc phải lùi về và đốn ngã Waenpaseuth để cứu nguy cho Philippines.
43': Cầu thủ Lào thử vận may!!! Keonuchanh bất ngờ tung cú sút từ cự ly khoảng 30m đưa bóng đi chệch mục tiêu.
40': KHÔNG VÀO!!! Cú sút phạt của Mrowka đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Lào.
39': Hậu vệ Lào thoát án phạt!!! Phetsivilay đốn ngã đối phương ngay trước vòng cấm nhưng trọng tài đã nương tay khi không rút thẻ.
33': Ngôi sao số 1 của Lào dính chấn thương!!! Damoth tập tễnh rời sân nhường chỗ cho Seesavath. Đội chủ nhà liên tiếp gặp bất lợi về lực lượng ngay trong hiệp đấu đầu tiên.
30': Lào phản công!!! Damoth đột phá trung lộ rồi tung cú sút xa nhưng thủ môn Kammeraad đã bắt gọn bóng.
26': BÀN THẮNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN!!! Nishioka đánh đầu tung lưới Lào nhưng trọng tài từ chối công nhận bàn thắng sau khi tham khảo VAR vì xác định một cầu thủ Philippines đã phạm lỗi trong đợt tấn công.
24': KHÔNG VÀO!!! Lucero nhận bóng bên cánh trái rồi bất ngờ tung cú sút thẳng về phía khung thành Lào nhưng không thắng được thủ môn Lokphathip.
20': Philippines ép sân!!! Đội khách chiếm lĩnh thế trận sau khi được chơi hơn người. Tuy nhiên, Sato và Gayoso chưa thể tận dụng cơ hội.
16': Lào thay người bất đắc dĩ!!! Đội chủ nhà buộc phải bố trí lại đội hình sau khi trung vệ Somsanid bị truất quyền thi đấu. Trung vệ Sydavong được đưa vào thay thế hậu vệ cánh Siphavanh.
13': THẺ ĐỎ!!! LÀO CHỈ CÒN 10 NGƯỜI TRÊN SÂN
Trung vệ Somsanid phạm lỗi từ phía sau với Gayoso. Ban đầu trọng tài chỉ rút thẻ vàng nhưng sau đó VAR can thiệp và trọng tài quyết định rút thẻ đỏ với Somsanid.
7': VÀO!!! Lào 1-0 Philippines
Damoth bình tĩnh ngoặt bóng loại bỏ sự truy cản của hậu vệ đối phương rồi tung cú sút từ ngoài vòng cấm. Thủ môn Kammeraad mắc sai lầm khi bắt hụt bóng giúp Lào có bàn mở tỷ số trước Philippines.
5': Cơ hội đầu tiên!!! Gayoso vượt qua hậu vệ Lào trong pha tranh chấp tay đôi để áp sát khung thành. Tuy nhiên, pha căng ngang của tiền đạo Philippines đã bị thủ môn Lokphathip hóa giải.
Trận đấu bắt đầu!!! Lào là đội giao bóng.
Chủ nhà Lào ra sân trong trang phục áo đỏ, quần đỏ, tất đỏ. Đội khách Philippines sử dụng trang phục áo trắng, quần trắng, tất trắng.
Lào và Philippines đều đang hướng đến điểm số đầu tiên ở ASEAN Cup 2026. Lào đang đứng cuối bảng B sau khi liên tiếp thua đậm Thái Lan 0-5 và Malaysia 0-4. Trong khi đó, Philippines đang đứng áp chót sau thất bại 1-4 dưới tay Myanmar.
Xét về bề dày thành tích tại giải đấu, Philippines xứng đáng được đánh giá nhỉnh hơn Lào khi họ từng có những lần lọt vào bán kết ASEAN Cup trong quá khứ. Tuy nhiên, Philippines không có lực lượng mạnh nhất và ưu tiên thử nghiệm nhân sự tại giải lần này.
Về thành tích đối đầu, Philippines đang có 6 trận bất bại liên tiếp (thắng 4, hòa 2) trước Lào kể từ năm 2010 tới nay. Trong lần đối đầu gần nhất tại vòng bảng ASEAN Cup 2024 đôi bên đã hòa 1-1.
Lào đã có những tiến bộ trong những năm gần đây dù chưa thể vượt qua vòng bảng ASEAN Cup. Việc chạm trán đối thủ vừa tầm như Philippines sẽ là cơ hội để đội chủ nhà thể hiện bản thân sau khi liên tiếp đụng độ 2 đối thủ mạnh như Thái Lan và Malaysia.
Nhiều khả năng, Lào sẽ chơi phòng ngự phản công và hứa hẹn sẽ đẩy kịch tính trận đấu lên cao nếu ghi bàn thắng sớm. Dẫu vậy, nếu như Philippines mở tỷ số thì có thể Lào sẽ lặp lại kịch "vỡ trận" như ở 2 lượt đấu trước.
Đội hình dự kiến:
Lào: Lokphathip, Thongkhamsavath, Chanthaleuxay, Somsanith, Xaysombath, Leuanthala, Noophakde, Phetsivailay, Khounthoumphone, Wepaserth, Sengvanny.
Philippines: Kammeraad, Bugas, Gayoso, Kellonen, Mrowka, Reyes, Rosquillo, Roblico, Sato, Tabinas, Woods.
Trực tiếp Lào vs Philippines vòng bảng ASEAN Cup 2026
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