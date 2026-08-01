English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trực tiếp Lào vs Philippines vòng bảng ASEAN Cup 2026: Đi tìm điểm số đầu tay

Thứ Bảy, 14:00, 01/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trực tiếp Lào vs Philippines trong khuôn khổ bảng B ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 17h hôm nay 1/8 trên sân vận động Quốc gia Lào.

11:58
truc tiep lao vs philippines vong bang asean cup 2026 Di tim diem so dau tay hinh anh 2

Lào và Philippines đều đang hướng đến điểm số đầu tiên ở ASEAN Cup 2026. Lào đang đứng cuối bảng B sau khi liên tiếp thua đậm Thái Lan 0-5 và Malaysia 0-4. Trong khi đó, Philippines đang đứng áp chót sau thất bại 1-4 dưới tay Myanmar.

Xét về bề dày thành tích tại giải đấu, Philippines xứng đáng được đánh giá nhỉnh hơn Lào khi họ từng có những lần lọt vào bán kết ASEAN Cup trong quá khứ. Tuy nhiên, Philippines không có lực lượng mạnh nhất và ưu tiên thử nghiệm nhân sự tại giải lần này.

Về thành tích đối đầu, Philippines đang có 6 trận bất bại liên tiếp (thắng 4, hòa 2) trước Lào kể từ năm 2010 tới nay. Trong lần đối đầu gần nhất tại vòng bảng ASEAN Cup 2024 đôi bên đã hòa 1-1.

Lào đã có những tiến bộ trong những năm gần đây dù chưa thể vượt qua vòng bảng ASEAN Cup. Việc chạm trán đối thủ vừa tầm như Philippines sẽ là cơ hội để đội chủ nhà thể hiện bản thân sau khi liên tiếp đụng độ 2 đối thủ mạnh như Thái Lan và Malaysia.

Nhiều khả năng, Lào sẽ chơi phòng ngự phản công và hứa hẹn sẽ đẩy kịch tính trận đấu lên cao nếu ghi bàn thắng sớm. Dẫu vậy, nếu như Philippines mở tỷ số thì có thể Lào sẽ lặp lại kịch "vỡ trận" như ở 2 lượt đấu trước.

Đội hình dự kiến:

Lào: Lokphathip, Thongkhamsavath, Chanthaleuxay, Somsanith, Xaysombath, Leuanthala, Noophakde, Phetsivailay, Khounthoumphone, Wepaserth, Sengvanny.

Philippines: Kammeraad, Bugas, Gayoso, Kellonen, Mrowka, Reyes, Rosquillo, Roblico, Sato, Tabinas, Woods.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Trực tiếp Lào vs Philippines vòng bảng ASEAN Cup 2026

Hoàng Long/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Link xem trực tiếp Lào vs Philippines vòng bảng ASEAN Cup 2026
Link xem trực tiếp Lào vs Philippines vòng bảng ASEAN Cup 2026

VOV.VN - Link xem trực tiếp Lào vs Philippines vòng bảng ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 17h00 hôm nay 1/8.

Link xem trực tiếp Lào vs Philippines vòng bảng ASEAN Cup 2026

Link xem trực tiếp Lào vs Philippines vòng bảng ASEAN Cup 2026

VOV.VN - Link xem trực tiếp Lào vs Philippines vòng bảng ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 17h00 hôm nay 1/8.

ĐT Việt Nam lên đường sang Indonesia, đối mặt lịch trình bất lợi
ĐT Việt Nam lên đường sang Indonesia, đối mặt lịch trình bất lợi

VOV.VN - ĐT Việt Nam sẽ trải qua hành trình di chuyển kéo dài tới địa điểm thi đấu ở Indonesia nên chỉ có 1 buổi tập trước khi bước vào trận quyết đấu với đội chủ nhà.

ĐT Việt Nam lên đường sang Indonesia, đối mặt lịch trình bất lợi

ĐT Việt Nam lên đường sang Indonesia, đối mặt lịch trình bất lợi

VOV.VN - ĐT Việt Nam sẽ trải qua hành trình di chuyển kéo dài tới địa điểm thi đấu ở Indonesia nên chỉ có 1 buổi tập trước khi bước vào trận quyết đấu với đội chủ nhà.

Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 hôm nay 1/8: ĐT Thái Lan đối mặt thử thách
Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 hôm nay 1/8: ĐT Thái Lan đối mặt thử thách

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp ASEAN Cup 2026 hôm nay 1/8, ĐT Thái Lan đại chiến ĐT Malaysia còn ĐT Lào sẽ tiếp đón ĐT Philippines trong khuôn khổ bảng B.

Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 hôm nay 1/8: ĐT Thái Lan đối mặt thử thách

Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 hôm nay 1/8: ĐT Thái Lan đối mặt thử thách

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp ASEAN Cup 2026 hôm nay 1/8, ĐT Thái Lan đại chiến ĐT Malaysia còn ĐT Lào sẽ tiếp đón ĐT Philippines trong khuôn khổ bảng B.

Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 31/7: Indonesia thắng đậm Timor Leste
Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 31/7: Indonesia thắng đậm Timor Leste

VOV.VN - Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 31/7: Indonesia thắng đậm Timor Leste với tỷ số 3-0 dù đã có những thời điểm gặp bế tắc.

Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 31/7: Indonesia thắng đậm Timor Leste

Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 31/7: Indonesia thắng đậm Timor Leste

VOV.VN - Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 31/7: Indonesia thắng đậm Timor Leste với tỷ số 3-0 dù đã có những thời điểm gặp bế tắc.

Đình Bắc trải lòng sau khi bị thay ra sớm ở trận Việt Nam 0-0 Singapore
Đình Bắc trải lòng sau khi bị thay ra sớm ở trận Việt Nam 0-0 Singapore

VOV.VN - Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trải lòng sau khi có màn trình diễn không như ý và bị HLV Kim Sang Sik thay ra sớm ở trận Việt Nam 0-0 Singapore.

Đình Bắc trải lòng sau khi bị thay ra sớm ở trận Việt Nam 0-0 Singapore

Đình Bắc trải lòng sau khi bị thay ra sớm ở trận Việt Nam 0-0 Singapore

VOV.VN - Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trải lòng sau khi có màn trình diễn không như ý và bị HLV Kim Sang Sik thay ra sớm ở trận Việt Nam 0-0 Singapore.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế