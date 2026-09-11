Trực tiếp MU 4-0 Sabah: Lisandro Martinez lập công

03:31 71': MU tung bộ đôi tài năng trẻ vào sân!!! Amass, Lacey thay thế Dorgu, Mbeumo. 03:29 68': VÀO!!! MU 4-0 Sabah Bruno Fernandes bấm bóng tinh tế trong tình huống đá phạt. Zirkzee xâm nhập vòng cấm rồi thực hiện pha đánh gót khiến hàng thủ Sabah hỗn loạn. Lisandro Martinez nhanh chân dứt điểm thành bàn. MU tạo ra bữa tiệc bàn thắng trong ngày trở lại Cúp C1 châu Âu sau 3 năm vắng bóng. (Ảnh: Reuters) 03:23 64': Đôi bên đều có sự điều chỉnh!!! MU đưa Zirkzee, Santos vào thế chỗ Sesko, Mainoo. Sabah rút Parris rời sân nhường chỗ cho Isayev. 03:21 61': Cứu thua ấn tượng!!! Cunha tung cú sửa lòng về góc xa sau pha phối hợp một chạm tinh tế. Tuy nhiên, thủ môn Pokatilov bay người bắt gọn bóng. 03:18 57': Dứt điểm!!! Mazroui đi bóng từ cánh phải vào trung lộ rồi tung cú sút chân trái vọt xà ngang. 03:14 50': MU giảm tốc!!! Sau khi đẩy cao tốc độ và cuốn phăng Sabah trong quãng thời gian cuối hiệp 1, MU thi đấu chậm rãi trong những phút đầu hiệp 2. Trong khi đó, Sabah tỏ ra xuống tinh thần và không còn tạo ra những pha triển khai bóng tự tin như trước. 03:05 46': MU thay người sau giờ nghỉ!!! Mount thế chỗ Tielemans ở hàng tiền vệ. 03:05 Hiệp 2 bắt đầu!!! Sabah giao bóng 02:50 Hiệp 1 kết thúc!!! MU bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước Sabah 3-0. 02:48 45': VÀO!!! MU 3-0 Sabah Sesko thoát xuống đón đường chọc khe của Mbeumo, bình tĩnh vượt qua thủ môn Pokatilov và ghi bàn vào lưới trống. Sesko ghi bàn ngay trước khi hiệp 1 kết thúc. (Ảnh: Reuters) 02:46 42': VÀO!!! MU 2-0 Sabah MU nhân đôi cách biệt sau pha phối hợp mãn nhãn. Tielemans xâm nhập vòng cấm rồi xoay người nhả bóng tinh tế. Bruno Fernandes dễ dàng dứt điểm tung lưới Sabah. Tielemans và Bruno Fernandes tạo ra pha phối hợp ghi bàn mãn nhãn. (Ảnh: Reuters) 02:40 36': MU thót tim!!! Hàng phòng ngự MU thi đấu mất tập trung và suýt nhận bàn thua khi Parris tạt bóng cho Mickels đánh đầu sạt cột dọc. Mickels suýt gỡ hòa cho Sabah. (Ảnh: Reuters) 02:37 33': SUÝT CÓ BÀN NHÂN ĐÔI CÁCH BIỆT!!! Dorgu thực hiện quả tạt từ cánh trái, Sesko dứt điểm ngẫu hứng đưa bóng đi chệch cột dọc. 02:34 31': Sai lầm!!! Hậu vệ Sabah bất ngờ phá bóng hụt, Dorgu chớp thời cơ tung cú sút nhưng lại đưa bóng đập trúng chân đối phương. 02:29 27': VÀO!!! MU 1-0 Sabah Dorgu thực hiện đường chuyền dọn cỗ từ cánh trái. Cunha băng vào dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho MU. Cunha có bàn thắng đầu tiên ở mùa giải 2026/2027. (Ảnh: Reuters) 02:27 24': KHÔNG VÀO!!! Mbeumo đột phá trung lộ rồi tung cú sút nhưng không thắng được thủ môn Pokatilov. 02:26 Sabah nhập cuộc tự tin trong nửa đầu hiệp 1. (Ảnh: Reuters) Cunha là người sở hữu cơ hội tốt nhất trong nửa đầu hiệp 1 nhưng không thể tận dụng. (Ảnh: Reuters) 02:22 18': MU đáp trả!!! Tình huống ép sân của MU kết thúc với cú sút đập chân đối phương đi vọt xà từ Bruno Fernandes. 02:21 17': Sabah tấn công!!! Thủ môn Lammens bắt gọn cú đá nửa chuyền nửa sút của Parris. 02:18 14': Tình huống vô duyên!!! MU phối hợp nhịp nhàng để đưa bóng vào vòng cấm. Tuy nhiên, Dorgu lại để bóng chạm tay rất vụng về và bị thổi phạt. 02:12 8': Cơ hội đầu tiên!!! Cunha đón đường chọc khe của Mbeumo rồi tung cú dứt điểm từ góc hẹp nhưng không thắng được thủ môn bên phía Sabah. 02:09 5': Không có phạt đền!!! Các cầu thủ Sabah cho rằng Dorgu dùng tay chơi bóng trong vòng cấm nhưng trọng tài xác định không có lỗi. 02:02 Trận đấu bắt đầu!!! MU giao bóng MU sử dụng áo đỏ, quần trắng, tất trắng. (Ảnh: Reuters) Sabah ra sân trong trang phục thi đấu màu đen. (Ảnh: Reuters) Hai đội dành 1 phút mặc niệm cho các nạn nhân của thảm họa lũ quét tại Nepal trước khi trận đấu bắt đầu. (Ảnh: Reuters) 01:42 Tiền đạo Sesko có lần đầu đá chính trong đội hình MU ở mùa giải này. (Ảnh: Reuters) Bruno Fernandes khởi động. (Ảnh: Reuters) Các cầu thủ Sabah khởi động. (Ảnh: Reuters) Trận đấu này cũng là màn ra mắt của Sabah ở vòng bảng Cúp C1 châu Âu. (Ảnh: Reuters) 01:08 Đội hình xuất phát của MU. (Ảnh: CLB) Đội hình xuất phát của Sabah. (Ảnh: CLB) 01:06 Các cầu thủ MU tới sân Old Trafford. (Ảnh: CLB) Các cầu thủ Sabah tới sân. (Ảnh: CLB) CĐV đổ về sân Old Trafford. (Ảnh: Reuters) Những hình ảnh biểu tượng của MU ở Cúp C1 châu Âu xuất hiện xung quanh sân Old Trafford. (Ảnh: Reuters) 10:44 MU được đánh giá vượt trội trước cuộc tiếp đón Sabah trên sân nhà Old Trafford. Một chiến thắng trước Sabah sẽ là cột mốc đẹp để đánh dấu sự trở lại của MU ở đấu trường Cúp C1 châu Âu sau 3 năm vắng bóng. Nếu như MU giành trọn 3 điểm trước Sabah, các CLB Ngoại hạng Anh sẽ có thành tích toàn thắng ở lượt trận ra quân Cúp C1 châu Âu 2026/2027. Trước đó, Arsenal đã thắng Napoli 1-0, Liverpool quật ngã Atletico Madrid 2-1, Man City hạ gục Porto 2-0 và Aston Villa đánh bại Club Brugge 3-2.

Cuộc đối đầu giữa MU và Sabah là tâm điểm chú ý trong lịch thi đấu và trực tiếp Cúp C1 châu Âu hôm nay 10/9 rạng sáng mai 11/9. Đây là trận đấu trở lại Cúp C1 châu Âu của MU sau 3 năm vắng bóng, đồng thời là cột mốc lịch sử của Sabah và bóng đá Azerbaijan.

Mùa giải này là lần đầu tiên Sabah góp mặt tại Cúp C1 châu Âu. Đội bóng Azerbaijan tạo nên chiến tích này chỉ 9 năm sau khi thành lập. Đặc biệt, Sabah đã trải qua hành trình đầy cảm xúc ở vòng loại để giành quyền tham dự vòng bảng (League Phase) của giải đấu.

Bên cạnh cuộc đọ sức giữa MU vs Sabah, lịch thi đấu Cúp C1 châu Âu 2026/2027 hôm nay sẽ chứng kiến Fenerbahce tiếp đón AS Roma và Shakhtar Donetsk làm khách của PSV Eindhoven lúc 23h45 đêm 10/9. Sau đó, Como sẽ chạm trán RB Leipzig, Bayern Munich gặp Bodo/Glimt, Slavia Praha đụng độ Lens lúc 02h00 rạng sáng 11/9.

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Kết quả bốc thăm vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027: MU gặp Atletico và Bayern VOV.VN - Kết quả bốc thăm vòng bảng (League phase) Cúp C1 châu Âu 2026/2027: MU gặp Atletico và Bayern, cùng với đó là hàng loạt trận đấu hấp dẫn khác.