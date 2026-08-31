Trực tiếp MU 5-2 Ipswich: Quỷ đỏ tạo mưa bàn thắng

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HẾT GIỜ!!! MU giành chiến thắng 5-2 trước Ipswich sau những diễn biến đầy kịch tính trên sân Old Trafford.
90'+1: VÀO!!! MU 5-2 Ipswich
Lisandro Martinez để bất bóng vô duyên ở rìa vòng cấm và MU lập tức nhận bàn thua. Akpom ghi bàn rút ngắn cách biệt cho Ipswich.
85': Đáng tiếc!!! Không cầu thủ MU nào kịp băng vào đá bồi sau khi thủ môn Scherpen cản phá cú đánh đầu của Dorgu.
82': VÀO!!! MU 5-1 Ipswich
Mbeumo thoát xuống đón đường chuyền vượt tuyến của Bruno Fernandes rồi tâng bóng qua đầu thủ môn. Bóng đập xà ngang và chạm chân hậu vệ Ipswich nhưng cuối cùng vẫn nằm gọn trong lưới.
78': KHÔNG VÀO!!! Cunha tung cú sút quyết đoán trong tình huống hỗn loạn trước khung thành. Tuy nhiên, thủ môn Scherpen vẫn kịp phản xạ cứu thua cho Ipswich.
74': Đôi bên đều có sự điều chỉnh!!! MU đưa Yoro, Mazraoui vào thay Dalot, Shaw. Ipswich thay thế Maeda, Lukic bằng Ouattara, Furlong.
69': SUÝT CÓ SIÊU PHẨM!!! Bruno Fernandes bất ngờ tung cú sút từ giữa sân đưa bóng đi sạt xà ngang.
68': VÀO!!! MU 4-1 Ipswich
Bruno Fernandes hoàn tất cú hat-trick vào lưới Ipswich với pha dứt điểm cận thành cực kỳ dễ dàng. Trước đó, Mainoo và Mbeumo liên tiếp có 2 pha sút bóng đều đập chân hậu vệ đổi hướng khiến thủ môn Scherpen bị bất ngờ.
64': MU SUÝT CÓ THÊM BÀN THẮNG!!! Thủ môn Scherpen phản xạ xuất thần trước pha dứt điểm cận thành của Rashford.
61': VÀO!!! MU 3-1 Ipswich
Bruno Fernandes lạnh lùng đánh lừa thủ môn Scherpen trên chấm phạt đền. MU nới rộng cách biệt trước Ipswich.
59': PHẠT ĐỀN CHO MU!!! Greaves phạm lỗi với Cunha trong vòng cấm Ipswich và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11m.
56': VÀO!!! MU 2-1 Ipswich
Maguire đoạt bóng trước vòng cấm Ipswich rồi tung cú sút chìm hiểm hóc đưa MU vượt lên dẫn trước. Các cầu thủ Ipswich cho rằng Maguire đã để bóng chạm tay trong pha tranh chấp nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng sau khi tham khảo VAR.
52': THẦN MAY MẮN NGOẢNH MẶT VỚI MU!!! Rashford tung đường chuyền loại bỏ toàn bộ hàng thủ Ipswich, nhưng pha dứt điểm cận thành của Mbeumo lại dội xà ngang.
50': Đáng tiếc!!! Mbeumo đột phá bên cánh phải nhưng lại phối hợp thiếu ăn ý với Bruno Fernandes khiến MU phung phí cơ hội tấn công.
46': Ipswich điều chỉnh sau giờ nghỉ!!! Akpom vào thay Emersonn trên hàng tiền đạo.
Hiệp 2 bắt đầu!!! MU giao bóng
Hiệp 1 kết thúc!!! MU và Ipswich rời sân tạm nghỉ với tỷ số hòa 1-1.
45'+1: Nguy hiểm!!! Lisandro Martinez tung cú sút xa uy lực đưa bóng đi vọt xà ngang Ipswich.
40': VÀO!!! MU 1-1 Ipswich
Nunez có pha trượt chân tai hại ở giữa sân, Cunha cướp bóng rồi tung đường chọc khe dọn cỗ. Bruno Fernandes thoát xuống đối mặt thủ môn và dứt điểm cháy lưới Ipswich, gỡ hòa cho MU. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Quỷ đỏ ở mùa giải Ngoại hạng Anh 2026/2027.
37': Cơ hội của MU!!! Dalot bất ngờ xuất hiện trong vòng cấm và khiến hàng phòng ngự Ipswich thót tim. Dẫu vậy, nỗ lực của cầu thủ người Bồ Đào Nha chỉ kiếm về quả phạt góc cho Quỷ đỏ.
34': Sai lầm!!! Tielemans để mất bóng bên phần sân MU. Tuy nhiên, Dalot kịp sửa sai cho đồng đội bằng nỗ lực tranh chấp cực kỳ máu lửa.
29': VÀO!!! MU 0-1 Ipswich
Fatawu vượt qua Luke Shaw bằng tốc độ mạnh mẽ rồi tung đường căng ngang thuận lợi. Davis băng vào dứt điểm cận thành chuẩn xác. Ipswich mở tỷ số trước MU.
26': Đáng tiếc!!! Cunha kiếm về quả phạt ngay trước vòng cấm Ipswich nhưng Bruno Fernandes sút phạt không qua hàng rào.
22': MU THÓT TIM!!! Maeda đi bóng đầy tốc độ rồi tung cú sút chéo góc quyết đoán khiến thủ môn Lammens phải bay người hết cỡ để cản phá.
19': Nỗ lực bất thành!!! Cunha đánh gót tinh tế để Dalot thực hiện quả tạt nhưng không cầu thủ MU nào kịp băng vào dứt điểm. Hậu vệ O'Shea đỡ ngực trả bóng về cho thủ môn rất điệu nghệ, giải nguy cho Ipswich.
13': BỎ LỠ ĐÁNG TIẾC!!! Ipswich phản công sắc bén sau tình huống phạt góc của MU. Enciso bứt tốc mạnh mẽ nhưng không thắng được thủ môn Lammens trong pha đối mặt.
12': KHÔNG VÀO!!! Dalot ngoặt bóng loại bỏ hậu vệ Ipswich rồi tung cú sút chân trái quyết đoán khiến thủ môn Scherpen vất vả cản phá.
8': Ipswich đáp trả!!! Maeda vượt qua Mbeumo bên cánh trái rồi tung đường căng ngang khó chịu nhưng thủ môn Lammens đã giải nguy cho MU.
7': Cơ hội rõ ràng đầu tiên!!! Rashford đột phá từ cánh trái vào vòng cấm rồi nhả bóng về tuyến hai, Cunha băng lên tung cú sút vọt xà.
5': MU chiếm lĩnh thế trận!!! Đội chủ nhà chủ động kiểm soát bóng sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, Quỷ đỏ chưa thể đẩy cao tốc độ tấn công trước đội hình lùi sâu của Ipswich.
Trận đấu bắt đầu!!! Ipswich giao bóng.
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