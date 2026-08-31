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Trực tiếp MU 5-2 Ipswich: Quỷ đỏ tạo mưa bàn thắng

Thứ Hai, 00:20, 31/08/2026
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VOV.VN - Trực tiếp MU vs Ipswich trong khuôn khổ vòng 2 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 22h30 ngày 30/8 theo giờ Việt Nam trên sân Old Trafford.

21:40
00:28

HẾT GIỜ!!! MU giành chiến thắng 5-2 trước Ipswich sau những diễn biến đầy kịch tính trên sân Old Trafford.

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Trận đấu giữa MU và Ipswich khép lại trong cơn mưa xối xả. (Ảnh: Reuters)
00:20

90'+1: VÀO!!! MU 5-2 Ipswich

Lisandro Martinez để bất bóng vô duyên ở rìa vòng cấm và MU lập tức nhận bàn thua. Akpom ghi bàn rút ngắn cách biệt cho Ipswich.

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MU trả giá vì sai lầm của Lisandro Martinez. (Ảnh: Reuters)
00:15

85': Đáng tiếc!!! Không cầu thủ MU nào kịp băng vào đá bồi sau khi thủ môn Scherpen cản phá cú đánh đầu của Dorgu.

00:12

82': VÀO!!! MU 5-1 Ipswich

Mbeumo thoát xuống đón đường chuyền vượt tuyến của Bruno Fernandes rồi tâng bóng qua đầu thủ môn. Bóng đập xà ngang và chạm chân hậu vệ Ipswich nhưng cuối cùng vẫn nằm gọn trong lưới.

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Mbeumo ăn mừng cùng các CĐV. (Ảnh: Reuters)
00:08

78': KHÔNG VÀO!!! Cunha tung cú sút quyết đoán trong tình huống hỗn loạn trước khung thành. Tuy nhiên, thủ môn Scherpen vẫn kịp phản xạ cứu thua cho Ipswich.

00:06

74': Đôi bên đều có sự điều chỉnh!!! MU đưa Yoro, Mazraoui vào thay Dalot, Shaw. Ipswich thay thế Maeda, Lukic bằng Ouattara, Furlong.

23:59

69': SUÝT CÓ SIÊU PHẨM!!! Bruno Fernandes bất ngờ tung cú sút từ giữa sân đưa bóng đi sạt xà ngang.

23:57

68': VÀO!!! MU 4-1 Ipswich

Bruno Fernandes hoàn tất cú hat-trick vào lưới Ipswich với pha dứt điểm cận thành cực kỳ dễ dàng. Trước đó, Mainoo và Mbeumo liên tiếp có 2 pha sút bóng đều đập chân hậu vệ đổi hướng khiến thủ môn Scherpen bị bất ngờ.

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Bruno Fernandes lập hat-trick vào lưới Ipswich. (Ảnh: Reuters)
23:53

64': MU SUÝT CÓ THÊM BÀN THẮNG!!! Thủ môn Scherpen phản xạ xuất thần trước pha dứt điểm cận thành của Rashford.

23:50

61': VÀO!!! MU 3-1 Ipswich

Bruno Fernandes lạnh lùng đánh lừa thủ môn Scherpen trên chấm phạt đền. MU nới rộng cách biệt trước Ipswich.

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Bruno Fernandes thực hiện thành công cú sút phạt đền. (Ảnh: Reuters)
23:48

59': PHẠT ĐỀN CHO MU!!! Greaves phạm lỗi với Cunha trong vòng cấm Ipswich và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11m.

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Cunha kiếm về quả phạt đền cho MU. (Ảnh: Reuters)
23:46

56': VÀO!!! MU 2-1 Ipswich

Maguire đoạt bóng trước vòng cấm Ipswich rồi tung cú sút chìm hiểm hóc đưa MU vượt lên dẫn trước. Các cầu thủ Ipswich cho rằng Maguire đã để bóng chạm tay trong pha tranh chấp nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng sau khi tham khảo VAR.

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Harry Maguire bất ngờ tỏa sáng đưa MU vượt lên dẫn trước Ipswich. (Ảnh: Reuters)
23:42

52': THẦN MAY MẮN NGOẢNH MẶT VỚI MU!!! Rashford tung đường chuyền loại bỏ toàn bộ hàng thủ Ipswich, nhưng pha dứt điểm cận thành của Mbeumo lại dội xà ngang.

23:40

50': Đáng tiếc!!! Mbeumo đột phá bên cánh phải nhưng lại phối hợp thiếu ăn ý với Bruno Fernandes khiến MU phung phí cơ hội tấn công.

23:34

46': Ipswich điều chỉnh sau giờ nghỉ!!! Akpom vào thay Emersonn trên hàng tiền đạo.

23:34

Hiệp 2 bắt đầu!!! MU giao bóng

23:18

Hiệp 1 kết thúc!!! MU và Ipswich rời sân tạm nghỉ với tỷ số hòa 1-1.

23:17

45'+1: Nguy hiểm!!! Lisandro Martinez tung cú sút xa uy lực đưa bóng đi vọt xà ngang Ipswich.

23:11

40': VÀO!!! MU 1-1 Ipswich

Nunez có pha trượt chân tai hại ở giữa sân, Cunha cướp bóng rồi tung đường chọc khe dọn cỗ. Bruno Fernandes thoát xuống đối mặt thủ môn và dứt điểm cháy lưới Ipswich, gỡ hòa cho MU. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Quỷ đỏ ở mùa giải Ngoại hạng Anh 2026/2027.

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Bruno Fernandes tung cú dứt điểm thành bàn. (Ảnh: Reuters)
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Bruno Fernandes ăn mừng cuồng nhiệt. (Ảnh: Reuters)
23:09

37': Cơ hội của MU!!! Dalot bất ngờ xuất hiện trong vòng cấm và khiến hàng phòng ngự Ipswich thót tim. Dẫu vậy, nỗ lực của cầu thủ người Bồ Đào Nha chỉ kiếm về quả phạt góc cho Quỷ đỏ.

23:07

34': Sai lầm!!! Tielemans để mất bóng bên phần sân MU. Tuy nhiên, Dalot kịp sửa sai cho đồng đội bằng nỗ lực tranh chấp cực kỳ máu lửa.

23:00

29': VÀO!!! MU 0-1 Ipswich

Fatawu vượt qua Luke Shaw bằng tốc độ mạnh mẽ rồi tung đường căng ngang thuận lợi. Davis băng vào dứt điểm cận thành chuẩn xác. Ipswich mở tỷ số trước MU.

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Davis (số 3) ăn mừng bàn thắng cùng đồng đội. (Ảnh: Reuters)
22:57

26': Đáng tiếc!!! Cunha kiếm về quả phạt ngay trước vòng cấm Ipswich nhưng Bruno Fernandes sút phạt không qua hàng rào.

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Bruno Fernandes bỏ lỡ cơ hội sút phạt từ vị trí thuận lợi. (Ảnh: Reuters)
22:54

22': MU THÓT TIM!!! Maeda đi bóng đầy tốc độ rồi tung cú sút chéo góc quyết đoán khiến thủ môn Lammens phải bay người hết cỡ để cản phá.

22:53

19': Nỗ lực bất thành!!! Cunha đánh gót tinh tế để Dalot thực hiện quả tạt nhưng không cầu thủ MU nào kịp băng vào dứt điểm. Hậu vệ O'Shea đỡ ngực trả bóng về cho thủ môn rất điệu nghệ, giải nguy cho Ipswich.

22:46

13': BỎ LỠ ĐÁNG TIẾC!!! Ipswich phản công sắc bén sau tình huống phạt góc của MU. Enciso bứt tốc mạnh mẽ nhưng không thắng được thủ môn Lammens trong pha đối mặt.

22:44

12': KHÔNG VÀO!!! Dalot ngoặt bóng loại bỏ hậu vệ Ipswich rồi tung cú sút chân trái quyết đoán khiến thủ môn Scherpen vất vả cản phá.

22:39

8': Ipswich đáp trả!!! Maeda vượt qua Mbeumo bên cánh trái rồi tung đường căng ngang khó chịu nhưng thủ môn Lammens đã giải nguy cho MU.

22:38

7': Cơ hội rõ ràng đầu tiên!!! Rashford đột phá từ cánh trái vào vòng cấm rồi nhả bóng về tuyến hai, Cunha băng lên tung cú sút vọt xà.

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Khả năng đột phá của Rashford tạo ra cơ hội cho MU. (Ảnh: Reuters)
22:37

5': MU chiếm lĩnh thế trận!!! Đội chủ nhà chủ động kiểm soát bóng sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, Quỷ đỏ chưa thể đẩy cao tốc độ tấn công trước đội hình lùi sâu của Ipswich.

22:30

Trận đấu bắt đầu!!! Ipswich giao bóng.

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Tân binh Carlos Baleba có màn ra mắt trên sân Old Trafford trước khi bóng lăn. (Ảnh: Reuters)
21:41
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Đội hình xuất phát của MU. (Ảnh: CLB)
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Đội hình xuất phát của Ipswich. (Ảnh: CLB)
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Rashford được trao suất đá chính trong đội hình MU. (Ảnh: Reuters)
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Các cầu thủ Ipswich khởi động. (Ảnh: Reuters)
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CĐV đổ về sân Old Trafford. (Ảnh: Reuters)
16:45
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11:35
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11:29

"Bom tấn" Carlos Baleba chưa thể ra mắt ở trận MU gặp Ipswich

MU vừa gây chú ý trên thị trường chuyển nhượng khi chiêu mộ tân binh Carlos Baleba từ Brighton với mức giá 70 triệu Bảng. Tuy nhiên, tiền vệ người Cameroon chưa bình phục và dự kiến chỉ có thể ra sân thi đấu vào khoảng giữa tháng 9. 

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Carlos Baleba gia nhập MU. (Ảnh: CLB)
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MU thua Hull 0-2 trên sân khách ở vòng mở màn Ngoại hạng Anh 2026/2027. (Ảnh: Reuters)

Hôm nay 30/8, MU sẽ tiếp đón Ipswich tại vòng 2 Ngoại hạng Anh lúc 22h30. Đây là trận đấu đầu tiên của Quỷ đỏ trên sân nhà Old Trafford ở mùa giải 2026/2027. Thầy trò HLV Michael Carrick cũng được kỳ vọng sẽ có chiến thắng để lấy lại thể diện sau khi thua bạc nhược Hull 0-2 ở vòng mở màn.

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Hoàng Long/VOV.VN
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