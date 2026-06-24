Trực tiếp Nam Phi - Hàn Quốc bảng A World Cup 2026: Đại chiến tranh vé đi tiếp

17:20

Cục diện bảng A World Cup 2026 đã ngã ngũ một nửa khi đội chủ nhà Mexico sớm đoạt tấm vé đi tiếp cùng vị trí nhất bảng. Giờ đây, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cuộc chiến sinh tử nhằm giành tấm vé trực tiếp còn lại giữa Hàn Quốc, Cộng hòa Séc và Nam Phi. Trong cuộc đua khốc liệt này, đội bóng xứ sở kim chi đang nắm giữ ưu thế tuyệt đối trước thềm lượt trận hạ màn.

Với ba điểm làm vốn, Hàn Quốc chỉ cần một kết quả hòa trước Nam Phi để chính thức bước vào vòng knock-out. Thậm chí, ngay cả khi Cộng hòa Séc đánh bại Mexico, Hàn Quốc vẫn hiên ngang đi tiếp nhờ nhỉnh hơn về thành tích đối đầu. Lợi thế điểm số cho phép huấn luyện viên Hong Myung-bo toan tính kỹ lưỡng về mặt đấu pháp, đặc biệt khi họ sở hữu bề dày kinh nghiệm vượt trội.

Hàn Quốc đã góp mặt ở 11 kỳ World Cup liên tiếp và không ít lần vượt qua vòng bảng. Tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ, đại diện châu Á tiếp tục trình diễn một lối chơi tràn đầy năng lượng. Họ lội ngược dòng đánh bại Cộng hòa Séc và chỉ chịu khuất phục trước Mexico bởi một sai lầm cá nhân đáng tiếc.

Trái ngược với vị thế chủ động của đối thủ, Nam Phi đang bị dồn vào thế chân tường. Thầy trò huấn luyện viên Hugo Broos buộc phải đánh bại Hàn Quốc để thắp sáng hy vọng đi tiếp. Đại diện châu Phi chắc chắn sẽ dốc toàn lực dâng cao đội hình tấn công ngay từ tiếng còi khai cuộc.

Tuy nhiên, khát khao chiến thắng của họ lại vấp phải rào cản lớn từ phong độ. Đội bóng này vừa trải qua chuỗi bảy trận quốc tế liên tiếp không biết mùi chiến thắng. Lịch sử cũng không đứng về phía Nam Phi khi họ mới chỉ thắng đúng hai trận trong suốt các kỳ World Cup từng tham dự.

Cuộc đụng độ trên sân cỏ hứa hẹn sẽ rực lửa bởi những pha tranh chấp thể lực không khoan nhượng. Nắm lợi thế trong tay, Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ giăng ra thế trận phòng ngự phản công 3-4-2-1 quen thuộc. Khi Nam Phi nôn nóng đẩy cao đội hình tìm bàn thắng, họ chắc chắn sẽ phơi bày những khoảng trống mênh mông nơi hậu phương.

Đó chính là thời cơ vàng để những mũi nhọn sở hữu tốc độ xé gió như Son Heung-min, Lee Kang-in hay Lee Jae-sung tung đòn trừng phạt. Với bản lĩnh và đẳng cấp đã được khẳng định, Hàn Quốc hoàn toàn tự tin hoàn thành mục tiêu có điểm để viết tiếp giấc mơ tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.