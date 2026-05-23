Trực tiếp Ninh Bình vs CA TP.HCM vòng 24 V-League 2025/2026

3 trận đấu của vòng 24 V-League diễn ra trong hôm nay 23/5 đều bắt đầu lúc 18h. Trên sân Ninh Bình, đội chủ nhà gặp CLB CA TP.HCM. Tại Đà Nẵng, đội bóng sông Hàn có trận đấu với Hải Phòng FC trong khi ở sân Thanh Hóa là trận chủ nhà Thanh Hóa đối đầu HAGL. Trong đó trận Ninh Bình gặp CA TP.HCM có ảnh hưởng lớn tới cuộc đua top 3 V-League.

Hiện tại, Ninh Bình đang đứng thứ 3 với 44 điểm và chỉ hơn 2 điểm so với đối thủ bám đuổi là Hà Nội FC. Ninh Bình cũng chưa hết hy vọng cạnh tranh ngôi á quân khi chỉ kém 6 điểm so với Thể Công Viettel - đội vừa bị PVF-CAND cầm hòa 1-1 ở trận đấu sớm vòng 24.

Ở chiều ngược lại. CA TP.HCM đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng V-League với 33 điểm. Đáng chú ý, CA TP.HCM sẽ lần lượt gặp Thể Công Viettel và Hà Nội FC sau khi chạm trán Ninh Bình. Qua đó, CA TP.HCM trở thành đội có thể gây ảnh hưởng tới cuộc đua top đầu V-League ở những vòng cuối.

Về lực lượng, hai đội sẽ có đủ đội hình mạnh nhất ở trận này. Trong khi đó, thống kê đối đầu đang nghiêng về phía Ninh Bình khi họ đã thắng CA TP.HCM 1-0 và 4-3 trong 2 lần gặp nhau gần nhất.

