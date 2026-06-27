Trực tiếp Panama vs Anh bảng L World Cup 2026: Liệu có bất ngờ?

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Màn so tài giữa Panama vs Anh được đánh giá sẽ khó có bất ngờ khi Harry Kane cùng các đồng đội đang rất khát khao chiến thắng sau trận hoà Ghana. Trong quá khứ, hai đội từng gặp nhau một lần tại vòng bảng World Cup 2018, ĐT Anh giành chiến thắng đậm với tỉ số 6-1.

Trong trận đấu đó, Harry Kane từng ghi hattrick bàn thắng vào lưới ĐT Panama. Vì vậy ở trận đấu sắp tới, Harry Kane được kỳ vọng sẽ toả sáng để giúp ĐT Anh giành chiến thắng, qua đó vào vòng loại trực tiếp với tư cách đội đứng đầu bảng L.

ĐT Panama không còn mục tiêu khi đã dừng bước tại vòng bảng World Cup 2026 sau hai trận thua liên tiếp. Điều đó khiến ĐT Anh càng có hy vọng giành kết quả tốt trong màn so tài sắp tới khi ĐT Panama nhiều khả năng trao cơ hội ra sân tại World Cup cho nhóm cầu thủ dự bị.

Trận đấu giữa Panama vs Anh sẽ diễn ra vào 4h00 ngày 28/6. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.