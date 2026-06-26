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Trực tiếp Paraguay 0-0 Australia bảng D World Cup 2026: Chờ hiệp 2 bùng nổ

Thứ Sáu, 10:08, 26/06/2026
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VOV.VN - Trực tiếp trận đấu Paraguay vs Australia bảng D World Cup 2026 diễn ra lúc 9h ngày 26/6 theo giờ Việt Nam.

Xin chào Quý độc giả của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, hôm nay chúng ta sẽ đến với buổi tường thuật trực tiếp trận đấu Paraguay vs Australia bảng D World Cup 2026 diễn ra lúc 9h ngày 26/6 theo giờ Việt Nam.

10:12

49' Irankunda nỗ lực đi bóng và ngã trong vòng cấm Paraguay nhưng trọng tài đã nói không với một quả phạt đền cho Australia. 

10:08

Hiệp 2 bắt đầu !!!!

09:52
truc tiep paraguay 0-0 australia bang d world cup 2026 cho hiep 2 bung no hinh anh 1
Ảnh: Reuters. 
09:51

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0. 

09:46

Hiệp 1 có 6 phút bù giờ !!!!

09:41

40' Paraguay vẫn không cho thấy dấu hiệu muốn dâng cao đội hình tấn công. Đại diện Nam Mỹ đang ưu tiên tuyệt đội cho sự chắc chắn của khung thành thủ môn Gill. 

09:34

34' Trận đấu vẫn đang ở thế trận giằng co. Đôi bên đều tỏ rõ sự thận trọng, không muốn thất bại. 

09:30
truc tiep paraguay 0-0 australia bang d world cup 2026 cho hiep 2 bung no hinh anh 2
Ảnh: Reuters. 
09:28

27' Metcalfe cùng O'Neill nỗ lực lên bóng bên cánh trái theo hướng tấn công của Australia nhưng không thể vượt qua sự truy cản từ các hậu vệ Paraguay. 

09:22

22' Australia vẫn đang là đội chủ động hơn. Tuy nhiên, các pha bóng cuối cùng của đội bóng áo vàng chưa thật sự đạt được sự chuẩn xác. 

09:15

15' Paraguay đang chủ động chơi chậm, cố gắng làm giảm nhịp độ trận đấu. Kết quả hòa chưa thể giúp Paraguay chính thức đi tiếp nhưng cũng giúp đội bóng này duy trì cơ hội lớn. 

09:09
truc tiep paraguay 0-0 australia bang d world cup 2026 cho hiep 2 bung no hinh anh 3
Ảnh: Reuters. 
09:08

8' Australia đang là đội chủ động hơn. Paraguay dù cần chiến thắng để chắc chắn vé đi tiếp nhưng cũng không thể triển khai thế trận tấn công. 

09:04

4' Australia khởi đầu trận đấu khá tốt. Irvine tung ra cú đá góc hẹp khiến thủ môn của Paraguay vất vả cản phá. 

09:00

1' Trận đấu bắt đầu !!! Australia giao bóng trước. 

08:59
truc tiep paraguay 0-0 australia bang d world cup 2026 cho hiep 2 bung no hinh anh 4
Ảnh: Reuters. 
08:53
Chia sẻ của Eli Maynard (CĐV Australia) với phóng viên VOV trước khi trận đấu khởi tranh.

 

08:45
truc tiep paraguay 0-0 australia bang d world cup 2026 cho hiep 2 bung no hinh anh 5
Theo chia sẻ của phóng viên Việt Nga (VOV-Sydney Australia), rất nhiều CĐV Australia đã nghỉ làm để cùng bạn bè đến quán bar cổ vũ cho ĐT Australia trong trận đấu quyết định với ĐT Paraguay. 
08:05
truc tiep paraguay 0-0 australia bang d world cup 2026 cho hiep 2 bung no hinh anh 6
Đội hình xuất phát của 2 đội. 
08:04
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Ảnh: Reuters. 
15:13

Bảng D World Cup 2026 sẽ kết thúc với lượt trận cuối cùng diễn ra đồng loạt vào lúc 9h ngày 26/6. Trên sân Levi's ở Santa Clara, California (Mỹ) diễn ra màn so tài giữa Paraguay và Australia.

truc tiep paraguay 0-0 australia bang d world cup 2026 cho hiep 2 bung no hinh anh 13

Đây là trận đấu giữa 2 đội cạnh tranh trực tiếp cho tấm vé giành quyền vào thi đấu vòng 32 đội. Sau 2 lượt trận đã qua, mỗi đội đều có 3 điểm. Tuy nhiên, Australia đang có hiệu số là 0, tốt hơn so với hiệu số -2 của Paraguay.

Do đó, Australia đang tạm thời xếp thứ 2 của bảng D và chỉ cần hòa, Australia sẽ chính thức giành quyền vào vòng tiếp theo với ngôi nhì bảng. Xét những gì đã diễn ra, mục tiêu có 1 điểm của Australia hoàn toàn có thể thực hiện được.

Dưới thời Tony Popovic, Socceroos vẫn duy trì được bản sắc quen thuộc: tổ chức tốt, giàu thể lực và cực kỳ khó bị đánh bại. Dù thất thủ 0-2 trước Mỹ ở lượt trận thứ hai, Australia không đánh mất sự chắc chắn vốn là nền tảng cho thành công của họ.

Với sự chắc chắn của hàng thủ cộng thêm những nhân tố giàu tốc độ trên hàng công như Irankunda, Traore, Australia hoàn toàn có thể tạo nên những khó khăn cho Paraguay.

Về phần đại diện Nam Mỹ, đội bóng này cũng là hiện thân của lối đá phòng ngự phản công. Tuy nhiên, những gì diễn ra ở 2 lượt đầu tiên chưa mang đến sự hài lòng cho thầy trò HLV Gustavo Alfaro, đặc biệt là trận thua 1-4 ngày ra quân trước ĐT Mỹ.

Chính trận thua đậm đó đã khiến Paraguay trở thành đội bất lợi trong cuộc đua với Australia. Dù Paraguay đã thể hiện được sự lỳ lợm trong trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ ở thế thiếu người nhưng đó là trận đấu mà Thổ Nhĩ Kỳ tự thua khi tấn công kém hiệu quả hơn là hàng thủ Paraguay đã chơi thật sự quá tốt.

Paraguay sẽ cần chiến thắng để chắc chắn giành vé vào vòng trong. Tuy nhiên, nếu không thể thắng, 1 điểm cũng giúp đại diện Nam Mỹ có cơ hội lớn đẻ tiến vào vòng 32 đội với tư cách là một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Vì thế, đây được dự báo là màn đấu trí căng thẳng giữa hai đội bóng có nhiều điểm tương đồng về lối chơi. Australia sở hữu lợi thế về vị trí trên BXH và sự ổn định trong hệ thống chiến thuật.

Paraguay lại mang theo động lực của đội bóng ở thế yếu hơn. Trong một trận đấu mà sai lầm có thể phải trả giá bằng cả giải đấu, yếu tố quyết định có lẽ sẽ nằm ở những khoảnh khắc chuyển đổi trạng thái và khả năng tận dụng cơ hội của mỗi bên.

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Trần Tiến/VOV.VN
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