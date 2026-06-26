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Trực tiếp Senegal vs Iraq bảng I World Cup 2026: Chiến đấu đến cùng

Thứ Sáu, 14:35, 26/06/2026
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VOV.VN - Trực tiếp Senegal vs Iraq trong khuôn khổ bảng I World Cup 2026 diễn ra vào lúc 2h ngày 27/6 theo giờ Việt Nam.

12:11

Cuộc đối đầu giữa Senegal và Iraq ở lượt trận cuối bảng I World Cup 2026 mang ý nghĩa sống còn với cả hai đội. Sau hai thất bại liên tiếp trước Pháp và Na Uy, cả Senegal lẫn Iraq đều chưa có điểm nào và buộc phải thắng nếu muốn nuôi hy vọng giành vé vào vòng 1/16 với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Senegal đang nắm lợi thế nhất định khi xếp trên Iraq nhờ hiệu số tốt hơn (-3 so với -6). Đại diện châu Phi để thua Pháp 1-3 ở trận ra quân trước khi gục ngã 2-3 trước Na Uy trong trận cầu giàu cảm xúc. Dù chưa có điểm, màn trình diễn của thầy trò HLV Pape Thiaw vẫn mang lại tín hiệu tích cực, đặc biệt ở mặt trận tấn công.

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Với trung bình 8,5 cơ hội mỗi trận và chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 1, Senegal cho thấy khả năng tạo đột biến khá tốt. Tuy nhiên, hàng thủ lỏng lẻo đang trở thành điểm yếu lớn khi họ đã thủng lưới tới 6 bàn chỉ sau 2 trận. Trong bối cảnh cần một chiến thắng đậm để tăng khả năng cạnh tranh vé vớt, Senegal nhiều khả năng sẽ chơi tấn công ngay từ đầu.

Bên kia chiến tuyến, Iraq rơi vào thế khó hơn rất nhiều. Đại diện Tây Á thua Na Uy 1-4 và tiếp tục nhận thất bại 0-3 trước Pháp, khiến hiệu số tụt xuống -6. Không chỉ cần thắng Senegal, Iraq còn phải tạo ra cách biệt lớn và chờ đợi những kết quả thuận lợi từ các bảng khác.

Phong độ của Iraq cũng không mấy khả quan khi họ toàn thua 4 trận gần nhất. Dù vậy, đội bóng của HLV Graham Arnold vẫn đặt hy vọng vào bộ ba tấn công Aymen Hussein, Ali Al-Hamadi và Mohanad Ali.

Đây là lần đầu tiên Senegal và Iraq gặp nhau ở một giải đấu chính thức. Với chất lượng đội hình, tốc độ và kinh nghiệm, Senegal được đánh giá nhỉnh hơn và có nhiều cơ hội giành chiến thắng để níu hy vọng đi tiếp.

 Trực tiếp Senegal vs Iraq trong khuôn khổ bảng I World Cup 2026 diễn ra vào lúc 2h ngày 27/6 theo giờ Việt Nam.

Trí Minh/VOV.VN
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