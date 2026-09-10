Trực tiếp Thể Công Viettel 0-0 CLB CAHN: Cầu thủ Việt kiều suýt mở tỷ số

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Thể Công Viettel có thành tích đối đầu nhỉnh hơn dù CLB CAHN được đánh giá cao hơn trước trận đấu ở vòng 2 V-League 2026/2027. (Ảnh: Hoài Thương)

Với tư cách là đương kim vô địch, CLB CAHN vẫn được đánh giá nhỉnh hơn Thể Công Viettel. Đội bóng của HLV Polking cũng có khởi đầu thuận lợi khi thắng Hà Tĩnh 2-0 ở trận ra quân V-League 2026/2027.

Tuy nhiên, lịch sử đối đầu giữa Thể Công Viettel vs CAHN trước vòng 2 V-League 2026/2027 lại đang nghiêng về phía đội bóng áo lính. Theo đó, trong 10 lần đọ sức gần nhất trên mọi đấu trường, Thể Công Viettel giành 6 chiến thắng, 1 trận hòa và 3 trận thua. Lần gặp nhau gần nhất là tháng 6/2026, Thể Công Viettel thắng 1-0 trước CAHN.

Trên băng ghế huấn luyện HLV Popov cũng có thành tích đối đầu tốt hơn so với HLV Polking. Theo đó, HLV Popov thắng 4, hòa 1 và thua 2. Ba trận đấu gần đây nhất, HLV Popov đều bất bại trước thuyền trưởng bên phía đội bóng ngành công an.