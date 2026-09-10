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Trực tiếp Thể Công Viettel 0-1 CLB CAHN: Bàn thắng ở phút bù giờ

Thứ Năm, 21:09, 10/09/2026
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VOV.VN - Trực tiếp Thể Công Viettel vs CLB CAHN trong khuôn khổ vòng 2 V-League 2026/2027 diễn ra lúc 19h15 hôm nay 10/9 trên sân Hàng Đẫy.

18:30
21:11

HẾT GIỜ!!! CLB CAHN giành chiến thắng 1-0 trước Thể Công Viettel trong trận đấu tâm điểm vòng 2 V-League 2026/2027 dù phải chơi thiếu người vì tấm thẻ đỏ của Đoàn Văn Hậu.

21:08

90'+3: VÀO!!! Thể Công Viettel 0-1 CLB CAHN 

Stefan Mauk bật cao đánh đầu tung lưới Thể Công Viettel sau pha treo bóng của Lê Văn Đô, mở tỷ số cho CLB CAHN.

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Stefan Mauk cởi áo ăn mừng sau pha ghi bàn. (Ảnh: Như Đạt)
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HLV Mano Polking ăn mừng cuồng nhiệt sau bàn thắng ở phút bù giờ. (Ảnh: Hoài Thương)
21:07

90'+2: KHÔNG VÀO!!! Alan kiếm về quả phạt ngay trước vòng cấm Thể Công Viettel. Lê Văn Đô tung cú sút phạt hiểm hóc về góc xa. Tuy nhiên, thủ môn Văn Việt có pha bay người cứu thua ngoạn mục.

21:05

88': Thể Công Viettel bế tắc!!! Dù được chơi hơn người, Thể Công Viettel vẫn chưa thể chuyển hóa lợi thế quân số thành những cơ hội nguy hiểm thực sự.

21:00

83': QUÁ ĐÁNG TIẾC!!! CLB CAHN tạo ra tình thế 4 đấu 2 trong đợt phản công nhưng lại phối hợp không ăn ý. Trong khi đó, các cầu thủ Thể Công Viettel lùi về rất nhanh để hóa giải nguy hiểm.

20:56

79': Quyết định táo bạo!!! Paulinho bất ngờ tung cú sút xa từ cự ly khoảng 30m đưa bóng đi chệch khung thành CLB CAHN trong gang tấc.

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Paulinho tung cú sút uy lực. (Ảnh: Hoài Thương)
20:50

75': Cứu thua ấn tượng!!! Thủ môn Nguyễn Filip đổ người bắt gọn pha đánh đầu của Nata.

20:50

72': Doãn Ngọc Tân không thể tiếp tục thi đấu!!! Doãn Ngọc Tân tỏ ra cực kỳ đau đớn sau pha phạm lỗi của Đoàn Văn Hậu và phải rời sân nhường chỗ cho Văn Tú. Trong khi đó, CLB CAHN buộc phải rút tiền đạo Koko rời sân nhường chỗ cho hậu vệ Ngọc Tín để cân bằng đội hình.

20:45

69': ĐOÀN VĂN HẬU BỊ TRUẤT QUYỀN THI ĐẤU!!! Trọng tài tham khảo VAR và quyết định rút thẻ đỏ với Đoàn Văn Hậu sau tình huống đạp vào chân Doãn Ngọc Tân. CLB CAHN chỉ còn 10 người trên sân.

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Tình huống Đoàn Văn Hậu đạp vào chân Doãn Ngọc Tân. (Ảnh: Như Đạt)
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Trọng tài rút thẻ đỏ với Đoàn Văn Hậu sau khi tham khảo VAR. (Ảnh: Hoài Thương)
20:39

63': CLB CAHN thay liền 3 người!!! Đình Bắc, Adou Minh, Lê Phạm Thành Long rời sân nhường chỗ cho Alan, Putros, Lê Văn Đô.

20:38

61': THỂ CÔNG VIETTEL SUÝT MỞ TỶ SỐ!!! Triệu Việt Hưng thực hiện quả tạt từ cánh trái, Andre Luiz băng vào đánh đầu sạt cột dọc.

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Khung thành của Nguyễn Filip vừa trải qua tình huống báo động. (Ảnh: Hoài Thương)
20:33

55': Thế trận giằng co!!! Tốc độ trong những phút đầu hiệp 2 chậm hơn so với hiệp 1 và trận đấu bị xé vụn bởi những pha va chạm giữa đôi bên.

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Trận đấu bị xé vụn trong những phút đầu hiệp 2. (Ảnh: Như Đạt)
20:25

49': Va chạm nảy lửa!!! Nata nằm sân đau đớn sau pha tranh chấp quyết liệt với Cao Pendant Quang Vinh ở giữa sân. Tuy nhiên, trọng tài xác định cầu thủ của CLB CAHN không phạm lỗi.

20:19

Hiệp 2 bắt đầu!!! CLB CAHN giao bóng

20:05

Hiệp 1 kết thúc!!! Thể Công Viettel và CLB CAHN bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0.

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CLB CAHN thi đấu lấn lướt trong hiệp 1 nhưng vẫn chưa thể chuyển hóa những cơ hội thành bàn thắng. (Ảnh: Hoài Thương)
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Hàng phòng ngự Thể Công Vietttel thi đấu lỳ lợm. (Ảnh: Như Đạt)
20:03

45'+3: Thể Công Viettel bỏ lỡ thời cơ!!! Phan Tuấn Tài kiếm về quả phạt ngay trước vòng cấm. Tuy nhiên, cú sút phạt của Nata đưa bóng đi vọt xà ngang.

20:01

45': Sai lầm!!! Andre Luiz trượt chân và mất bóng vô duyên ở giữa sân. May cho Thể Công Viettel, Kyle Colonna kịp ngăn chặn pha đột phá của Stefan Mauk, sửa sai cho đồng đội.

19:59

41': Thể Công Viettel thót tim!!! Adou Minh tung đường căng ngang khó chịu, Koko dứt điểm cận thành nhưng thủ môn Văn Việt phản xạ cứu thua xuất thần.

19:54

38': KHÔNG VÀO!!! Đình Bắc tung cú sút phạt tinh quái khiến thủ môn Văn Việt vất vả đẩy bóng ra. Tiếc rằng, Kevin Phạm Ba không thể tận dụng cơ hội dứt điểm bồi.

19:47

30': Nguy hiểm!!! Koko xử lý dũng mãnh giữa vòng vây của 4 cầu thủ Thể Công Viettel rồi xoay người tung cú sút vọt xà ngang.

19:46
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HLV Popov và HLV Polking có màn đấu trí cân não. (Ảnh: Như Đạt)
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Thể Công Viettel vẫn chưa thể tạo ra cơ hội nguy hiểm thực sự. (Ảnh: Minh Dân)
19:43

23': Thể Công Viettel vẫn chưa có cơ hội!!! Lối chơi rình rập của Thể Công Viettel vẫn chưa được chuyển hóa thành cơ hội dứt điểm sau nửa đầu hiệp 1 mà mới chỉ tạo ra những đợt lên bóng khiến CLB CAHN phải cảnh giác.

19:36

18': Dứt điểm!!! Lê Phạm Thành Long tung cú sút xa vọt xà ngang khi bóng bật ra sau tình huống phạt góc của CLB CAHN.

19:35

17': Nỗ lực bất thành!!! Koko làm tường cho Quang Hải thoát xuống sau lưng hàng phòng ngự Thể Công Viettel nhưng trung vệ Colonna kịp lùi về phá bóng giải nguy.

19:32
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Trận derby Thủ đô giữa Thể Công Viettel và CLB CAHN diễn ra rất quyết liệt. (Ảnh: Như Đạt)
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Cuộc đối đầu giữa tiền đạo Ribamar và trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh là điểm nóng trên sân. (Ảnh: Như Đạt)
19:28

10': Thế trận căng như dây đàn!!! CLB CAHN chủ động kiểm soát bóng và liên tục tạo áp lực lên hàng phòng ngự Thể Công Viettel. Trong khi đó, đội bóng áo đỏ kiên nhẫn chờ đợi những cơ hội phản công với mũi nhọn Ribamar.

19:21

5': Cơ hội đầu tiên thuộc về CLB CAHN!!! Kevin Phạm Ba tung cú sút chệch cột dọc sau pha phối hợp trung lộ.

19:15

Trận đấu bắt đầu!!! Thể Công Viettel giao bóng

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Thể Công Viettel ra sân trong trang phục màu đỏ còn CLB CAHN sử dụng áo đấu màu xanh thẫm. (Ảnh: Như Đạt)
18:26
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Danh sách đăng ký thi đấu của CLB CAHN. (Ảnh: CLB)
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Danh sách đăng ký thi đấu của Thể Công Viettel. (Ảnh: CLB)
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Nhóm cầu thủ đá chính của CLB CAHN khởi động. (Ảnh: Hoài Thương)
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Tiền vệ Stefan Mauk là 1 trong 2 ngoại binh đá chính của CLB CAHN. (Ảnh: Hoài Thương)
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Quang Hải rất có duyên với mành lưới Thể Công Viettel. (Ảnh: Hoài Thương)
10:28
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10:27

CLB CAHN thắng Hà Tĩnh 2-0 ở trận ra quân V-League 2026/2027

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10:22

Thể Công Viettel thắng Đồng Nai 2-0 ở trận ra quân V-League 2026/2027

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10:16
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Thể Công Viettel có thành tích đối đầu nhỉnh hơn dù CLB CAHN được đánh giá cao hơn trước trận đấu ở vòng 2 V-League 2026/2027. (Ảnh: Hoài Thương)

Với tư cách là đương kim vô địch, CLB CAHN vẫn được đánh giá nhỉnh hơn Thể Công Viettel. Đội bóng của HLV Polking cũng có khởi đầu thuận lợi khi thắng Hà Tĩnh 2-0 ở trận ra quân V-League 2026/2027.

Tuy nhiên, lịch sử đối đầu giữa Thể Công Viettel vs CAHN trước vòng 2 V-League 2026/2027 lại đang nghiêng về phía đội bóng áo lính. Theo đó, trong 10 lần đọ sức gần nhất trên mọi đấu trường, Thể Công Viettel giành 6 chiến thắng, 1 trận hòa và 3 trận thua. Lần gặp nhau gần nhất là tháng 6/2026, Thể Công Viettel thắng 1-0 trước CAHN.

Trên băng ghế huấn luyện HLV Popov cũng có thành tích đối đầu tốt hơn so với HLV Polking. Theo đó, HLV Popov thắng 4, hòa 1 và thua 2. Ba trận đấu gần đây nhất, HLV Popov đều bất bại trước thuyền trưởng bên phía đội bóng ngành công an.

Hôm nay 10/9, trận đấu sớm nhất của vòng 2 V-League 2026/2027 sẽ được tổ chức trên sân Hàng Đẫy giữa 2 đội Thể Công Viettel và CLB CAHN. Trận đấu này bắt đầu lúc 19h15. Đây là cuộc đấu của nhà đương kim Á quân và đương kim vô địch của giải đấu.

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Ở trận ra quân của mùa giải năm nay, hai đội bóng này đều thể hiện được sức mạnh của mình. Nếu như Thể Công Viettel đánh bại Đồng Nai với kết quả 2-0 thì CLB CAHN cũng hạ gục Hà Tĩnh bằng tỷ số tương tự.

Với chất lượng đội hình mạnh, có chiều sâu và hai huấn luyện viên ngoại có trình độ chuyên môn cao, cuộc so tài của Thể Công Viettel vs CAHN vào lúc 19h15 ngày 10/9 được dự đoán sẽ hấp dẫn, kịch tính.

Hoàng Long/VOV.VN
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