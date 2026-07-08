Trực tiếp Thụy Sĩ 0-0 Colombia: Hiệp 1 kết thúc
VOV.VN - Trực tiếp Thụy Sĩ vs Colombia vòng 16 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 3h ngày 8/7 theo giờ Việt Nam trên sân vận động BC Place Vancouver.
Hiệp 1 kết thúc!!! Thụy Sĩ và Colombia bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0.
45'+2: Va chạm nảy lửa!!! Mojica nằm sân đau đớn khi va chạm với đối phương trong nỗ lực phá bóng giải nguy cho Colombia.
42': Áp lực nghẹt thở!!! Colombia pressing tầm cao và liên tiếp cướp được bóng bên phần sân Thụy Sĩ. Tuy nhiên, hàng phòng ngự áo đỏ vẫn giữ được sự tập trung để sửa sai cho các đồng đội.
38': Colombia đáp trả!!! Suarez và Puerta liên tiếp có những nỗ lực dứt điểm sát mép vòng cấm Thụy Sĩ nhưng đều không thể tạo ra cú sút như ý.
32': Thụy Sĩ tiếp tục có cơ hội!!! Ndoye tung cú sút quyết đoán từ góc hẹp nhưng không thắng được thủ môn Vargas.
30': COLOMBIA THOÁT BÀN THUA!!! Rieder bất ngờ có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm sau khi hậu vệ Colombia mắc sai lầm. Tuy nhiên, thủ môn Vargas đã cứu thua xuất sắc.
28': Đáng tiếc!!! Embolo chiếm lĩnh khoảng trống trong vòng cấm Colombia nhưng lại đỡ bóng hụt khi đón đường chọc khe của Zakaria.
23': Quãng nghỉ uống nước!!! Trong nửa đầu hiệp 1, Colombia là đội kiểm soát bóng nhỉnh hơn (56% so với 44%) và cũng tạo ra cơ hội nguy hiểm thực sự với cú dứt điểm của Puerta.
21': KHÔNG VÀO!!! Thủ môn Kobel bay người cứu thua xuất thần trước pha sửa lòng hiểm hóc của Puerta.
17': Nỗ lực bất thành!!! Mojica quyết tâm bứt tốc để đón đường chuyền vượt tuyến của Sanchez nhưng Zakaria giải nguy cho Thụy Sĩ bằng pha phòng ngự đầy sức mạnh.
13': Dứt điểm!!! James Rodriguez đá phạt, Lerma bật cao đánh đầu nhưng không thắng được thủ môn Kobel.
10': Colombia kiểm soát bóng lấn lướt!!! Sau những màn ăn miếng trả miếng trong ít phút đầu tiên, Thụy Sĩ chủ trương chơi phòng ngự phản công và duy trì cự ly đội hình chặt chẽ. Trong khi đó, Colombia chủ động cầm bóng và sẵn sàng đẩy cao đội hình.
5': Nhập cuộc sôi động!!! Thụy Sĩ và Colombia liên tiếp tạo ra những pha đua tốc độ ở hai cánh, qua đó thổi bùng bầu không khí trên các khán đài sân BC Place Vancouver.
Trận đấu bắt đầu!!! Colombia giao bóng
Đội hình xuất phát:
Thụy Sĩ (4-2-3-1): Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Rieder, Jashari, Ndoye; Embolo.
Dự bị: Mvogo, Keller, Muheim, Widmer, Sow, Fassnacht, Vargas, Comert, Okafor, Amdouni, Amenda, Itten.
Colombia (4-3-3): Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Puerta, Lerma, J Arias; Rodríguez, Suárez, Díaz.
Dự bị: Ospina, Montero, S Arias, Castano, Rios, Carrascal, Cordoba, Mina, Portilla, Ditta, Hernández, Quintero, Campaz, Machado, Gómez.
Theo lịch thi đấu World Cup 2026, Thụy Sĩ vs Colombia sẽ tranh tài ở trận đấu muộn nhất vòng 16 đội diễn ra lúc 3h ngày 8/7 (giờ Việt Nam) trên sân vận động BC Place Vancouver. Hiện tại, hai đội bóng này đều có phong độ cao nên cuộc so tài này được dự đoán cân sức, cân tài.
Sân vận động BC Place Vancouver đang là nơi mang lại may mắn cho Thụy Sĩ tại World Cup 2026. Tại đây, thầy trò HLV Murat Yakin đã thắng Canada 2-1 để đứng đầu bảng B và đánh bại Algeria 2-0 ở vòng 32 đội. Trước đó, Thụy Sĩ đã hòa Qatar 1-1 trong ngày ra quân và thắng Bosnia & Herzegovina 4-1 trên đất Mỹ.
Phía bên kia chiến tuyến, đây là lần đầu tiên Colombia thi đấu tại Canada ở World Cup 2026. Trước đó, đội bóng Nam Mỹ đã thi đấu tại Mexico và Mỹ trên hành trình đi tới vòng 16 đội.
Dù trải qua nhiều chặng di chuyển giữa các địa điểm thi đấu, Colombia đang thể hiện phong độ ổn định và sự lì lợm đáng nể tại World Cup 2026. Đoàn quân của HLV Nestor Lorenzo đã thắng Uzbekistan 3-1, CHDC Congo 1-0 và chơi áp đảo trong trận hòa 0-0 với Bồ Đào Nha để đứng đầu bảng K, sau đó vượt qua Ghana 1-0 ở vòng 32 đội.
Đáng chú ý, Colombia đang tỏ ra vững vàng hơn Thụy Sĩ về khả năng phòng ngự. Đội bóng Nam Mỹ mới chỉ nhận 1 bàn thua trong trận ra quân tại World Cup 2026. Trong khi đó, Thụy Sĩ đã thủng lưới ở cả 3 trận đấu vòng bảng. Ngược lại, Thụy Sĩ tỏ ra biến hóa hơn trên mặt trận tấn công khi đã ghi 9 bàn sau 4 trận tại World Cup 2026 còn Colombia mới có 5 bàn.
Trực tiếp Thụy Sĩ vs Colombia vòng 16 đội World Cup 2026
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