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Trực tiếp Thụy Sĩ 0-0 Colombia: Xà ngang từ chối bàn mở tỷ số

Thứ Tư, 05:09, 08/07/2026
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VOV.VN - Trực tiếp Thụy Sĩ vs Colombia vòng 16 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 3h ngày 8/7 theo giờ Việt Nam trên sân vận động BC Place Vancouver.

05:19

Hiệp phụ thứ 2 bắt đầu!!! Thụy Sĩ giao bóng

05:16

Hiệp phụ thứ 1 kết thúc!!! Thụy Sĩ và Colombia giữ vững tỷ số hòa 0-0.

05:14

104': Siêu dự bị suýt tỏa sáng!!! Amdouni có cơ hội ghi bàn ngay sau khi vào sân thay Rieder. Tiếc rằng, cú sút của tiền vệ Thụy Sĩ đã bị thủ môn Vargas cản phá.

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Thủ môn Vargas cản phá cú sút của Amdouni. (Ảnh: Reuters)
05:11

101': KHÔNG VÀO!!! Campaz tung cú "nã đại bác" khiến thủ môn Kobel vất vả bay người cứu thua.

05:10

100': Cầu thủ Colombia thử vận may!!! Rios bất ngờ tung cú sút từ cự ly hơn 40m đưa bóng đi chệch mục tiêu.

05:09

98': KHUNG THÀNH THỤY SĨ RUNG CHUYỂN!!! Lucumi bật cao đánh đầu dội xà ngang trong tình huống phạt góc.

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Xà ngang hỗ trợ thủ môn Kobel cứu thua cho Thụy Sĩ. (Ảnh: Reuters)
05:04

93': Pha bóng hỗn loạn!!! Sanchez tung cú sút vọt xà ngang sau tình huống lộn xộn. Ngay trước đó, Campaz đã ngã trong vòng cấm Thụy Sĩ nhưng trọng tài xác định không có phạm lỗi.

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Tình huống Campaz ngã trong vòng cấm Thụy Sĩ. (Ảnh: Reuters)
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Trọng tài từ chối thổi phạt đền trước sự phàn nàn của các cầu thủ Colombia. (Ảnh: Reuters)
05:00

Hiệp phụ thứ 1 bắt đầu!!! Colombia giao bóng

04:55

Hiệp 2 kết thúc!!! Thụy Sĩ và Colombia sẽ bước vào hiệp phụ sau khi hòa 0-0 trong 90 phút thi đấu chính thức.

04:51

90'+2: COLOMBIA THÓT TIM!!! Ndoye xâm nhập vòng cấm rồi tung cú sút chéo góc đưa bóng đi chệch mục tiêu. Ngay sau tình huống này, Ndoye cũng rời sân nhường chỗ cho Vargas.

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Pha dứt điểm của Ndoye. (Ảnh: Reuters)
04:48

89': KHÔNG CÓ PHẠT ĐỀN!!! Campaz ngã trong vòng cấm Thụy Sĩ nhưng trọng tài xác định Ndoye không phạm lỗi.

04:46

86': Thụy Sĩ thay người!!! Embolo, Zakaria ra nghỉ. Itten, Widmer vào sân.

04:42

82': Colombia thay người!!! Cucho Hernandez, Rios vào thế chỗ Lerma, Luis Suarez. 

04:39

77': Phòng ngự chắc chắn!!! Thụy Sĩ liên tiếp thực hiện 3 quả tạt vào vòng cấm nhưng đều bị các hậu vệ Colombia đánh chặn.

04:32

71': Va chạm nảy lửa!!! Thủ môn Vargas và tiền đạo Embolo va chạm rất mạnh trong pha tranh chấp bóng bổng.

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Pha va chạm giữa Vargas và Embolo. (Ảnh: Reuters)
04:25

66': Colombia thay người ngay trước quãng nghỉ tiếp nước!!! James Rodriguez, Arias rời sân nhường chỗ cho Quintero, Campaz.

04:23

63': KHÔNG VÀO!!! Luis Suarez vượt qua sự đeo bám của Xhaka rồi tung cú sút chệch cột dọc Thụy Sĩ.

04:20

60': Colombia đáp trả!!! Luis Diaz đột phá trong vòng cấm Thụy Sĩ rồi xoay người dứt điểm nhưng không thắng được thủ môn Kobel.

04:18

58': Tình huống thót tim!!! Trung vệ Akanji thực hiện đường chuyền về thiếu lực và suýt bị tiền đạo Colombia cướp bóng. May cho Thụy Sĩ, thủ môn Kobel vẫn kịp phá bóng giải nguy.

04:13

53': THỤY SĨ SUÝT MỞ TỶ SỐ!!! Cú sút phạt của Rieder đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

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Pha đá phạt của Rieder. (Ảnh: Reuters)
04:11

51': Thẻ vàng!!! Xhaka lĩnh án phạt sau pha phạm lỗi với Munoz.

04:09

49': KHÔNG CÓ PHẠT ĐỀN!!! Ndoye ngã xuống trong vòng cấm Colombia khi tranh chấp với Munoz nhưng trọng tài lập tức xua tay.

04:07

48': KHÔNG VÀO!!! Pha căng ngang của Ndoye khiến hàng phòng ngự Colombia rối loạn, Sow ập vào dứt điểm chệch mục tiêu. 

04:05

46': Thụy Sĩ điều chỉnh sau giờ nghỉ!!! Sow vào thay Jashari ở hàng tiền vệ.

04:04

Hiệp 2 bắt đầu!!! Thụy Sĩ giao bóng

03:48

Hiệp 1 kết thúc!!! Thụy Sĩ và Colombia bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0.

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Các cầu thủ Thụy Sĩ và Colombia chiến đấu không khoan nhượng trong từng pha bóng. (Ảnh: Reuters)
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Chủ tịch FIFA Gianni Infantino giao lưu cùng người hâm mộ và chụp ảnh cùng lá cờ Ai Cập - đội vừa tạo ra cuộc đấu nghẹt thở với Argentina khi tới sân BC Place Vancouver theo dõi trận Thụy Sĩ gặp Colombia. (Ảnh: Reuters)
03:48

45'+2: Va chạm nảy lửa!!! Mojica nằm sân đau đớn khi va chạm với đối phương trong nỗ lực phá bóng giải nguy cho Colombia.

03:45

42': Áp lực nghẹt thở!!! Colombia pressing tầm cao và liên tiếp cướp được bóng bên phần sân Thụy Sĩ. Tuy nhiên, hàng phòng ngự áo đỏ vẫn giữ được sự tập trung để sửa sai cho các đồng đội. 

03:39

38': Colombia đáp trả!!! Suarez và Puerta liên tiếp có những nỗ lực dứt điểm sát mép vòng cấm Thụy Sĩ nhưng đều không thể tạo ra cú sút như ý.

03:32

32': Thụy Sĩ tiếp tục có cơ hội!!! Ndoye tung cú sút quyết đoán từ góc hẹp nhưng không thắng được thủ môn Vargas.

03:30

30': COLOMBIA THOÁT BÀN THUA!!! Rieder bất ngờ có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm sau khi hậu vệ Colombia mắc sai lầm. Tuy nhiên, thủ môn Vargas đã cứu thua xuất sắc.

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Thủ môn Vargas cản phá cú sút của Rieder. (Ảnh: Reuters)
03:29

28': Đáng tiếc!!! Embolo chiếm lĩnh khoảng trống trong vòng cấm Colombia nhưng lại đỡ bóng hụt khi đón đường chọc khe của Zakaria.

03:23

23': Quãng nghỉ uống nước!!! Trong nửa đầu hiệp 1, Colombia là đội kiểm soát bóng nhỉnh hơn (56% so với 44%) và cũng tạo ra cơ hội nguy hiểm thực sự với cú dứt điểm của Puerta. 

03:21

21': KHÔNG VÀO!!! Thủ môn Kobel bay người cứu thua xuất thần trước pha sửa lòng hiểm hóc của Puerta.

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Thủ môn Kobel cứu thua cho Thụy Sĩ. (Ảnh: Reuters)
03:18

17': Nỗ lực bất thành!!! Mojica quyết tâm bứt tốc để đón đường chuyền vượt tuyến của Sanchez nhưng Zakaria giải nguy cho Thụy Sĩ bằng pha phòng ngự đầy sức mạnh.

03:14

13': Dứt điểm!!! James Rodriguez đá phạt, Lerma bật cao đánh đầu nhưng không thắng được thủ môn Kobel.

03:12

10': Colombia kiểm soát bóng lấn lướt!!! Sau những màn ăn miếng trả miếng trong ít phút đầu tiên, Thụy Sĩ chủ trương chơi phòng ngự phản công và duy trì cự ly đội hình chặt chẽ. Trong khi đó, Colombia chủ động cầm bóng và sẵn sàng đẩy cao đội hình.

03:06

5': Nhập cuộc sôi động!!! Thụy Sĩ và Colombia liên tiếp tạo ra những pha đua tốc độ ở hai cánh, qua đó thổi bùng bầu không khí trên các khán đài sân BC Place Vancouver.

03:00

Trận đấu bắt đầu!!! Colombia giao bóng

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Quang cảnh sân vận động BC Place Vancouver. (Ảnh: Reuters)
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Colombia sử dụng áo vàng, quần trắng, tất trắng ở trận này. (Ảnh: Reuters)
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Thụy Sĩ ra sân trong trang phục thi đấu màu đỏ. (Ảnh: Reuters)
02:32
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Các cầu thủ Thụy Sĩ khởi động. (Ảnh: Reuters)
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Các cầu thủ Colombia khởi động. (Ảnh: Reuters)
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CĐV Colombia trên khán đài sân vận động BC Place Vancouver. (Ảnh: Reuters)
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HLV Jurgen Klopp và tiền đạo Thomas Muller bình luận trước trận đấu ngay tại sân BC Place Vancouver. (Ảnh: Reuters)
02:04

Đội hình xuất phát:

Thụy Sĩ (4-2-3-1): Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Rieder, Jashari, Ndoye; Embolo.

Dự bị: Mvogo, Keller, Muheim, Widmer, Sow, Fassnacht, Vargas, Comert, Okafor, Amdouni, Amenda, Itten.

Colombia (4-3-3): Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Puerta, Lerma, J Arias; Rodríguez, Suárez, Díaz.

Dự bị: Ospina, Montero, S Arias, Castano, Rios, Carrascal, Cordoba, Mina, Portilla, Ditta, Hernández, Quintero, Campaz, Machado, Gómez.

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Các cầu thủ Thụy Sĩ tới sân. (Ảnh: Reuters)
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Các cầu thủ Colombia tới sân. (Ảnh: Reuters)
16:47
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Theo lịch thi đấu World Cup 2026, Thụy Sĩ vs Colombia sẽ tranh tài ở trận đấu muộn nhất vòng 16 đội diễn ra lúc 3h ngày 8/7 (giờ Việt Nam) trên sân vận động BC Place Vancouver. Hiện tại, hai đội bóng này đều có phong độ cao nên cuộc so tài này được dự đoán cân sức, cân tài.

Sân vận động BC Place Vancouver đang là nơi mang lại may mắn cho Thụy Sĩ tại World Cup 2026. Tại đây, thầy trò HLV Murat Yakin đã thắng Canada 2-1 để đứng đầu bảng B và đánh bại Algeria 2-0 ở vòng 32 đội. Trước đó, Thụy Sĩ đã hòa Qatar 1-1 trong ngày ra quân và thắng Bosnia & Herzegovina 4-1 trên đất Mỹ. 

Phía bên kia chiến tuyến, đây là lần đầu tiên Colombia thi đấu tại Canada ở World Cup 2026. Trước đó, đội bóng Nam Mỹ đã thi đấu tại Mexico và Mỹ trên hành trình đi tới vòng 16 đội.

Dù trải qua nhiều chặng di chuyển giữa các địa điểm thi đấu, Colombia đang thể hiện phong độ ổn định và sự lì lợm đáng nể tại World Cup 2026. Đoàn quân của HLV Nestor Lorenzo đã thắng Uzbekistan 3-1, CHDC Congo 1-0 và chơi áp đảo trong trận hòa 0-0 với Bồ Đào Nha để đứng đầu bảng K, sau đó vượt qua Ghana 1-0 ở vòng 32 đội.

Đáng chú ý, Colombia đang tỏ ra vững vàng hơn Thụy Sĩ về khả năng phòng ngự. Đội bóng Nam Mỹ mới chỉ nhận 1 bàn thua trong trận ra quân tại World Cup 2026. Trong khi đó, Thụy Sĩ đã thủng lưới ở cả 3 trận đấu vòng bảng. Ngược lại, Thụy Sĩ tỏ ra biến hóa hơn trên mặt trận tấn công khi đã ghi 9 bàn sau 4 trận tại World Cup 2026 còn Colombia mới có 5 bàn.

 

Trực tiếp Thụy Sĩ vs Colombia vòng 16 đội World Cup 2026

Hoàng Long/VOV.VN
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