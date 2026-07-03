TRỰC TIẾP Thụy Sĩ 2-0 Algeria vòng 32 đội World Cup 2026: Đòn phủ đầu choáng váng

20:08

Vòng 32 đội đưa Thụy Sĩ và Algeria đối đầu nhau tại sân vận động BC Place Vancouver ở Canada, một cuộc chạm trán giữa đội nhất bảng B và một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vòng loại. Thụy Sĩ đứng đầu bảng với thành tích bất bại, giành được 7 điểm sau 3 trận đấu, trong khi Algeria giành vị trí thứ 3 ở bảng J đầy khó khăn, bảng đấu cũng có sự góp mặt của Argentina.

Đây là một địa điểm quen thuộc đối với Thụy Sĩ, những người đã đánh bại chủ nhà Canada ở lượt trận cuối để giành vị trí nhất bảng. Đội thắng trong trận đấu này sẽ tiếp tục ở lại Vancouver để tham dự vòng 1/8, nên chắc chắn cả hai đội đều sẽ nhập cuộc với quyết tâm cao nhất để hướng đến chiến thắng.

Thụy Sĩ hội tụ đầy đủ mọi yếu tố của một đội bóng mạnh ở vòng loại trực tiếp: tổ chức tốt, khó bị đánh bại và giàu kinh nghiệm ở giai đoạn này. Đội bóng của HLV Murat Yakin phòng ngự chặt chẽ và tấn công mạnh mẽ thông qua Dan Ndoye và tốc độ ở hai cánh, với Granit Xhaka điều tiết nhịp độ và Manuel Akanji làm trụ cột ở hàng phòng ngự. Điểm yếu duy nhất là thiếu một tiền đạo cắm sắc bén, mặc dù Breel Embolo là một điểm tựa đáng tin cậy và các bàn thắng được phân bổ đều cho các cầu thủ khác.

Bên phần sân đối diện, Algeria sở hữu lối chơi tự nhiên hơn với Riyad Mahrez điều khiển lối chơi và tạo ra mối đe dọa thực sự ở cả hai cánh, như lối chơi tấn công biên của họ trước Áo đã thể hiện. Điểm yếu của họ nằm ở khâu phòng ngự. Hàng thủ của "Cáo sa mạc" bị Áo xuyên thủng 3 lần và Argentina 3 lần, và sự không chắc chắn ở vị trí thủ môn đã khiến HLV Vladimir Petkovic phải thay người trong suốt vòng bảng.

Đây là cuộc đối đầu giữa lối chơi bài bản và sự ngẫu hứng. Thụy Sĩ có khả năng kiểm soát trận đấu trong thời gian dài và tự tin sẽ khai thác được những sơ hở trong phòng ngự của Algeria. Sự vững chắc và kinh nghiệm thi đấu những trận đấu lớn giúp Thụy Sĩ trở thành đội bóng đáng tin cậy hơn, nhưng để thắng trong 90 phút không phải chuyện đơn giản.