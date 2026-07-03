TRỰC TIẾP Thụy Sĩ vs Algeria vòng 32 đội World Cup 2026: Giăng bẫy Cáo sa mạc
Thứ Sáu, 05:00, 03/07/2026
VOV.VN - TRỰC TIẾP Thụy Sĩ vs Algeria vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 10h00 ngày 03/07/2026 theo giờ Việt Nam trên sân vận động BC Place Vancouver ở Vancouver, Canada.
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Vòng 32 đội đưa Thụy Sĩ và Algeria đối đầu nhau tại sân vận động BC Place Vancouver ở Canada, một cuộc chạm trán giữa đội nhất bảng B và một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vòng loại. Thụy Sĩ đứng đầu bảng với thành tích bất bại, giành được 7 điểm sau 3 trận đấu, trong khi Algeria giành vị trí thứ 3 ở bảng J đầy khó khăn, bảng đấu cũng có sự góp mặt của Argentina.
Đây là một địa điểm quen thuộc đối với Thụy Sĩ, những người đã đánh bại chủ nhà Canada ở lượt trận cuối để giành vị trí nhất bảng. Đội thắng trong trận đấu này sẽ tiếp tục ở lại Vancouver để tham dự vòng 1/8, nên chắc chắn cả hai đội đều sẽ nhập cuộc với quyết tâm cao nhất để hướng đến chiến thắng.
Thụy Sĩ hội tụ đầy đủ mọi yếu tố của một đội bóng mạnh ở vòng loại trực tiếp: tổ chức tốt, khó bị đánh bại và giàu kinh nghiệm ở giai đoạn này. Đội bóng của HLV Murat Yakin phòng ngự chặt chẽ và tấn công mạnh mẽ thông qua Dan Ndoye và tốc độ ở hai cánh, với Granit Xhaka điều tiết nhịp độ và Manuel Akanji làm trụ cột ở hàng phòng ngự. Điểm yếu duy nhất là thiếu một tiền đạo cắm sắc bén, mặc dù Breel Embolo là một điểm tựa đáng tin cậy và các bàn thắng được phân bổ đều cho các cầu thủ khác.
Bên phần sân đối diện, Algeria sở hữu lối chơi tự nhiên hơn với Riyad Mahrez điều khiển lối chơi và tạo ra mối đe dọa thực sự ở cả hai cánh, như lối chơi tấn công biên của họ trước Áo đã thể hiện. Điểm yếu của họ nằm ở khâu phòng ngự. Hàng thủ của "Cáo sa mạc" bị Áo xuyên thủng 3 lần và Argentina 3 lần, và sự không chắc chắn ở vị trí thủ môn đã khiến HLV Vladimir Petkovic phải thay người trong suốt vòng bảng.
Đây là cuộc đối đầu giữa lối chơi bài bản và sự ngẫu hứng. Thụy Sĩ có khả năng kiểm soát trận đấu trong thời gian dài và tự tin sẽ khai thác được những sơ hở trong phòng ngự của Algeria. Sự vững chắc và kinh nghiệm thi đấu những trận đấu lớn giúp Thụy Sĩ trở thành đội bóng đáng tin cậy hơn, nhưng để thắng trong 90 phút không phải chuyện đơn giản.
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Để có mặt ở vòng đấu này, Thụy Sĩ đã giành ngôi nhất bảng B với thành tích 2 thắng, 1 thua. Đại diện châu Âu ghi 7 bàn và để thủng lưới 3 lần.
Trong khi đó, Algeria có được vị trí thứ ba ở bảng J. Đội bóng châu Âu là một trong những đại diện cuối cùng giành vé dự vòng 32 đội sau trận hòa được nhiều người đánh giá là "diễn" trước đối thủ Áo với tỷ số 3-3 ở lượt trận cuối vòng bảng. Trước đó, họ thua Argentina 0-3 và thắng Jordan 2-1.
Nhìn vào những gì đã diễn ra ở vòng bảng, rõ ràng Thụy Sĩ là đội được đánh giá cao hơn. Đại diện châu Âu cũng có nhiều nhân tố nổi bật hơn và độ dày lực lượng tốt hơn.
Tuy nhiên, sau những gì đã diễn ra ở vòng 32 đội World Cup 2026, cơ hội cho đội bóng được coi là cửa dưới không phải lúc nào cũng ít và Algeria hoàn toàn có khả năng gây bất ngờ.
Về lý thuyết, Thụy Sĩ hội tụ đầy đủ mọi yếu tố của một đội bóng mạnh ở vòng loại trực tiếp: tổ chức tốt, khó bị đánh bại và giàu kinh nghiệm ở giai đoạn này. Đội bóng của HLV Murat Yakin phòng ngự chặt chẽ và tấn công mạnh mẽ thông qua Dan Ndoye và tốc độ ở hai cánh, với Granit Xhaka điều tiết nhịp độ và Manuel Akanji làm trụ cột ở hàng phòng ngự.
Thế nhưng, không phải Thụy Sĩ không có điểm yếu. Chính trận hòa đầu tiên với Qatar đã phần nào phơi bày những điểm còn hạn chế của đội bóng đến từ châu Âu. Đầu tiên là việc họ không có một tiền đạo cắm thực sự đẳng cấp. mặc dù Breel Embolo là một điểm tựa nhưng cầu thủ này không phải là mẫu trung phong đích thực. Trong 7 bàn thắng mà Thụy Sĩ đã ghi được ở vòng bảng, có đến 6 bàn đến từ các cầu thủ thi đấu ở vị trí sở trường là tiền vệ.
Ngoài ra, sự tập trung của hàng thủ cũng là điểm hạn chế của Thụy Sĩ. Cả 3 trận họ đều thủng lưới và trận hòa Qatar trong thế "không hiểu vì sao hòa" chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Việc một đội bóng cũng đến từ Trung Đông như Qatar cũng có thể cầm hòa Thụy Sĩ chính là một gợi mở để Algeria có thể thi đấu trận đấu tới. Ngoài ra, HLV hiện tại của ĐT Algeria - Vladimir Petkovic đã quá hiểu bóng đá Thụy Sĩ với hơn 7 năm dẫn dắt ĐT Thụy Sĩ thi đấu đủ giải đấu lớn nhỏ.
Chính ông Petkovic là người đã dẫn dắt ĐT Thụy Sĩ tạo nên chiến thắng không tưởng trước ĐT Pháp để tiến vào tứ kết của EURO được tổ chức năm 2021.
Dù Algeria chưa có màn trình diễn quá đặc biệt ở vòng bảng nhưng họ cũng có những nhân tố biết tỏa sáng như cựu binh Mahrez hay cầu thủ gốc Việt - Maza.
Những yếu tố trên là quá đủ để Algeria hướng đến điều bất ngờ trước đối thủ tuy nhỉnh hơn nhưng cũng chưa đến mức vượt trội như Argentina.