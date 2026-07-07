Trực tiếp Thụy Sĩ vs Colombia vòng 16 đội World Cup 2026: Màn đấu trí cân não

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Theo lịch thi đấu World Cup 2026, Thụy Sĩ vs Colombia sẽ tranh tài ở trận đấu muộn nhất vòng 16 đội diễn ra lúc 3h ngày 8/7 (giờ Việt Nam) trên sân vận động BC Place Vancouver. Hiện tại, hai đội bóng này đều có phong độ cao nên cuộc so tài này được dự đoán cân sức, cân tài.

Sân vận động BC Place Vancouver đang là nơi mang lại may mắn cho Thụy Sĩ tại World Cup 2026. Tại đây, thầy trò HLV Murat Yakin đã thắng Canada 2-1 để đứng đầu bảng B và đánh bại Algeria 2-0 ở vòng 32 đội. Trước đó, Thụy Sĩ đã hòa Qatar 1-1 trong ngày ra quân và thắng Bosnia & Herzegovina 4-1 trên đất Mỹ.

Phía bên kia chiến tuyến, đây là lần đầu tiên Colombia thi đấu tại Canada ở World Cup 2026. Trước đó, đội bóng Nam Mỹ đã thi đấu tại Mexico và Mỹ trên hành trình đi tới vòng 16 đội.

Dù trải qua nhiều chặng di chuyển giữa các địa điểm thi đấu, Colombia đang thể hiện phong độ ổn định và sự lì lợm đáng nể tại World Cup 2026. Đoàn quân của HLV Nestor Lorenzo đã thắng Uzbekistan 3-1, CHDC Congo 1-0 và chơi áp đảo trong trận hòa 0-0 với Bồ Đào Nha để đứng đầu bảng K, sau đó vượt qua Ghana 1-0 ở vòng 32 đội.

Đáng chú ý, Colombia đang tỏ ra vững vàng hơn Thụy Sĩ về khả năng phòng ngự. Đội bóng Nam Mỹ mới chỉ nhận 1 bàn thua trong trận ra quân tại World Cup 2026. Trong khi đó, Thụy Sĩ đã thủng lưới ở cả 3 trận đấu vòng bảng. Ngược lại, Thụy Sĩ tỏ ra biến hóa hơn trên mặt trận tấn công khi đã ghi 9 bàn sau 4 trận tại World Cup 2026 còn Colombia mới có 5 bàn.