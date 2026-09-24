Trực tiếp U16 Việt Nam 0-0 U16 Australia CFA Team China 2026

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Dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn, đội tuyển U16 Việt Nam đã có quá trình chuẩn bị tích cực tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Trước khi lên đường sang Trung Quốc, đội có hai trận đấu tập nhằm rà soát lực lượng và hoàn thiện các phương án chuyên môn. Ngày 19/9, U16 Việt Nam hòa U17 Thể Công Viettel với tỷ số 2-2; ngày 21/9, đội tiếp tục hòa CLB Hà Nội 3-3, trong đó Tuấn Kiệt lập cú đúp và Xuân Thành ghi một bàn.

Ảnh: VFF.

Tại CFA Team China 2026, U16 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán U16 Australia ngày 24/9, U16 Trung Quốc ngày 27/9 và U16 Kyrgyzstan ngày 30/9. Các trận đấu đều diễn ra tại Thẩm Dương.

Giải đấu là cơ hội để các cầu thủ trẻ Việt Nam được cọ xát với những đối thủ chất lượng, qua đó tiếp tục kiểm nghiệm lực lượng, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế và hoàn thiện chuyên môn trong quá trình chuẩn bị cho những mục tiêu dài hạn, trước mắt là Vòng chung kết U17 châu Á 2027.

Trước khi chốt danh sách 24 cầu thủ cuối cùng, HLV Hoàng Anh Tuấn đã triệu tập lực lượng gồm 36 cầu thủ. Việc tập trung lực lượng đông đảo giúp ban huấn luyện có thêm cơ sở để theo dõi, kiểm tra năng lực chuyên môn của từng cầu thủ, qua đó từng bước tuyển chọn những nhân tố phù hợp cho kế hoạch thi đấu quốc tế phía trước. Đây cũng là dịp để các cầu thủ trẻ cạnh tranh lành mạnh, thể hiện khả năng và tích lũy thêm kinh nghiệm trong môi trường đội tuyển.

Hỗ trợ HLV Hoàng Anh Tuấn trong công tác huấn luyện có 5 trợ lý HLV, trong đó đáng chú ý là hai cựu tuyển thủ quốc gia Lê Tấn Tài và Âu Văn Hoàn. Cả hai hiện đều tham gia công tác đào tạo trẻ tại CLB, qua đó mang đến cho ban huấn luyện thêm những kinh nghiệm thực tiễn trong việc phát triển cầu thủ trẻ.