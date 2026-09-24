Trực tiếp U16 Việt Nam 2-4 U16 Australia CFA Team China 2026
VOV.VN - Trực tiếp U16 Việt Nam vs U16 Australia trong khuôn khổ CFA Team China 2026 diễn ra lúc 13h ngày 24/9/2026.
Trực tiếp U16 Việt Nam vs U16 Australia trong khuôn khổ CFA Team China 2026 diễn ra lúc 13h ngày 24/9/2026.
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Trận đấu bước vào những phút bù giờ !!!
80' Trận đấu còn khoảng hơn 10 phút, U16 Việt Nam vẫn đang nỗ lực tấn công tìm thêm bàn thắng.
73' VÀO OOO!!! Dù bị dẫn với cách biệt lớn, U16 Việt Nam vẫn không từ bỏ và bàn thắng thứ 2 đã đến với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Khoảng thời gian còn lại là đủ để U16 Việt Nam nghĩ về ít nhất 1 trận hòa.
69' VÀO !!! Đội bạn tận dụng ưu thế về thể lực để có được bàn thắng thứ tư sau tình huống lên bóng đơn giản. Tỷ số đang là U16 Việt Nam 1-4 U16 Australia.
58' VÀO !! Khi những nỗ lực san bằng tỷ số còn chưa thành công thì U16 Việt Nam đã phải nhận bàn thua thứ ba sau pha lên bóng nhanh của U16 Australia. Cách biệt đã là 2 bàn.
56' Sau hơn 10 phút đầu của hiệp 2, U16 Việt Nam đang rất nỗ lực để tìm kiếm bàn gỡ nhưng chưa thành công.
Hiệp 2 bắt đầu !!!!
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-1 cho Australia.
Trận đấu bước vào những phút bù giờ của hiệp 1.
34' VÀO !! Hàng thủ U16 Việt Nam đã không thể chống đỡ những sức ép liên tiếp từ U16 Australia. Đội bạn vươn lên dẫn trước 2-1 với cú dứt điểm chính xác.
31' VÀO !!! Sau những phút ép sân liên tục bằng những pha tấn công ở hai biên, U16 Australia đã có được bàn thắng quân bình tỷ số. Kết quả đang là 1-1.
22' VÀO OOO!!!! U16 Việt Nam không chỉ phòng ngự tốt mà còn tận dụng được thời cơ từ một tình huống tấn công nhanh để ghi bàn thắng. Tỷ số đang là 1-0 cho U16 Việt Nam.
19' U16 Việt Nam với những nhân tố hoàn toàn mới, lần đầu lên tuyển trẻ thi đấu ở lứa U16 đang thi đấu khá tốt và vẫn đang cầm chân U16 Australia với tỷ số 0-0. Trong đội hình xuất phát của U16 Việt Nam hôm nay có 6 cầu thủ của U17 PVF, 3 của Hà Nội FC, 1 của SLNA và 1 của Đồng Tháp.
9' Sau gần 10 phút thi đấu, tỷ số vẫn đang là 0-0. U16 Australia tham dự giải năm nay với nhiều cầu thủ được đánh giá rất cao của các đội trẻ những CLB đang thi đấu tại A-League. Trong khi đó, U16 Việt Nam là tập hợp của nhiều CLB đã thể hiện được khả năng tại giải U15 Quốc gia 2026.
1' Trận đấu bắt đầu !!!
U16 Việt Nam thi đấu trong trang phục áo đỏ, quần đỏ trong khi U16 Australia thi đấu trong trang phục áo vàng, quần xanh.
Khởi tranh UEFA Nations League 2026/2027: Ronaldo bảo vệ chức vô địch?
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Dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn, đội tuyển U16 Việt Nam đã có quá trình chuẩn bị tích cực tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Trước khi lên đường sang Trung Quốc, đội có hai trận đấu tập nhằm rà soát lực lượng và hoàn thiện các phương án chuyên môn. Ngày 19/9, U16 Việt Nam hòa U17 Thể Công Viettel với tỷ số 2-2; ngày 21/9, đội tiếp tục hòa CLB Hà Nội 3-3, trong đó Tuấn Kiệt lập cú đúp và Xuân Thành ghi một bàn.
Tại CFA Team China 2026, U16 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán U16 Australia ngày 24/9, U16 Trung Quốc ngày 27/9 và U16 Kyrgyzstan ngày 30/9. Các trận đấu đều diễn ra tại Thẩm Dương.
Giải đấu là cơ hội để các cầu thủ trẻ Việt Nam được cọ xát với những đối thủ chất lượng, qua đó tiếp tục kiểm nghiệm lực lượng, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế và hoàn thiện chuyên môn trong quá trình chuẩn bị cho những mục tiêu dài hạn, trước mắt là Vòng chung kết U17 châu Á 2027.
Trước khi chốt danh sách 24 cầu thủ cuối cùng, HLV Hoàng Anh Tuấn đã triệu tập lực lượng gồm 36 cầu thủ. Việc tập trung lực lượng đông đảo giúp ban huấn luyện có thêm cơ sở để theo dõi, kiểm tra năng lực chuyên môn của từng cầu thủ, qua đó từng bước tuyển chọn những nhân tố phù hợp cho kế hoạch thi đấu quốc tế phía trước. Đây cũng là dịp để các cầu thủ trẻ cạnh tranh lành mạnh, thể hiện khả năng và tích lũy thêm kinh nghiệm trong môi trường đội tuyển.
Hỗ trợ HLV Hoàng Anh Tuấn trong công tác huấn luyện có 5 trợ lý HLV, trong đó đáng chú ý là hai cựu tuyển thủ quốc gia Lê Tấn Tài và Âu Văn Hoàn. Cả hai hiện đều tham gia công tác đào tạo trẻ tại CLB, qua đó mang đến cho ban huấn luyện thêm những kinh nghiệm thực tiễn trong việc phát triển cầu thủ trẻ.
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