10:07

U17 Hàn Quốc đã sớm giành vé vào vòng knock-out U17 World Cup 2026 sau khi toàn thắng cả hai lượt trận tại bảng B. Với 6 điểm trong tay, thầy trò HLV Back Gee-tae chỉ cần một kết quả hòa trước U17 Ecuador ở lượt cuối để chắc chắn giữ ngôi đầu bảng. Ngay cả khi thất bại, đại diện châu Á vẫn có thể đi tiếp với vị trí thứ hai.

Ở phía đối diện, U17 Ecuador cũng nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Đội bóng Nam Mỹ có 4 điểm và gần như chắc suất vào vòng knock-out, kể cả khi kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ ba. Nếu không thua Hàn Quốc, Ecuador sẽ tự quyết định vị trí thứ hai tại bảng B.

Tuy nhiên, phong độ của U17 Ecuador chưa thực sự thuyết phục. Họ chỉ thắng New Caledonia với cách biệt tối thiểu, sau đó hòa Uganda trong thế trận lép vế. Đáng chú ý, đội bóng Nam Mỹ chỉ thắng 1 trong 8 trận gần nhất. Trước thềm giải đấu, Ecuador cũng hai lần hòa Uzbekistan trong các trận giao hữu.

Trong khi đó, U17 Hàn Quốc thể hiện bộ mặt ổn định hơn với hai chiến thắng liên tiếp. Dù không nhất thiết phải giành 3 điểm, đại diện châu Á vẫn được đánh giá cao hơn nhờ phong độ và sự tự tin.

Với tương quan hiện tại, U17 Hàn Quốc có cơ hội lớn giành ít nhất một kết quả hòa, qua đó bảo vệ ngôi đầu bảng B.

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