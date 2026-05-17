Trực tiếp U17 Việt Nam 0-1 U17 Australia: Bàn thua sau pha bóng lộn xộn
VOV.VN - Trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Australia trong khuôn khổ tứ kết U17 châu Á 2026 diễn ra lúc 0h ngày 17/5 tại Jeddah, Saudi Arabia.
Hiệp 1 kết thúc!!! U17 Việt Nam bước vào giờ nghỉ trong thế bất lợi khi bị U17 Australia dẫn trước 0-1.
45'+1: Nỗ lực bất thành!!! Sỹ Bách kiếm về quả phạt góc sau màn đua tốc độ bên cánh phải. Tuy nhiên, pha treo bóng của Minh Thủy bị hậu vệ đối phương đánh bật.
40': VÀO!!! U17 Việt Nam 0-1 U17 Australia
Tình huống bóng bổng của U17 Australia gây ra lộn xộn trước cầu môn U17 Việt Nam, Oliver O'Carroll chớp thời cơ dứt điểm cận thành để mở tỷ số.
39': U17 Việt Nam phối hợp bất ngờ!!! Minh Thủy bấm bóng ra tuyến hai từ quả phạt góc, Nguyễn Lực đón lõng rồi dứt điểm vọt xà ngang.
36': Chu Ngọc Nguyễn Lực thử vận may!!! Số 10 của U17 Việt Nam tung cú sút xa chệch mục tiêu sau pha phối hợp trung lộ với Đại Nhân.
34': U17 Việt Nam đáp trả!!! Văn Dương tung cú sút quyết đoán từ sát mép vòng cấm nhưng bóng đập chân hậu vệ U17 Australia đi ra ngoài.
33': Pha bóng lộn xộn!!! Georgio Hassarati sút bóng vọt xà ngang sau khi quả phạt góc của U17 Australia gây ra tình huống hỗn loạn trước khung thành U17 Việt Nam.
32': XUÂN HÒA CỨU THUA XUẤT SẮC!!! Thủ môn U17 Việt Nam bay người hết cỡ để cản phá cú sút của Georgio Hassarati.
29': Phòng ngự ấn tượng!!! Anh Hào tranh chấp tay đôi đầy tinh quái và bẻ gãy tình huống đột phá vào vòng cấm của Henrique Oliveira. Trọng tài lập tức chỉ tay ra hiệu cho U17 Việt Nam phát bóng lên sau khi cầu thủ U17 Australia ngã xuống.
24': U17 Việt Nam tiếp tục có cơ hội!!! Quý Vương dứt điểm tuyến hai đưa bóng đi vọt xà ngang.
23': KHÔNG VÀO!!! U17 Việt Nam chuyển đổi trạng thái rất nhanh, Sỹ Bách bứt tốc đón đường chuyền của Văn Dương rồi tung cú dứt điểm trong vòng cấm nhưng hậu vệ U17 Australia kịp lùi về truy cản.
22': Đáng tiếc!!! Chu Ngọc Nguyễn Lực treo bóng về phía cột xa trong tình huống đá phạt nhưng đồng đội không thể đánh đầu như ý.
21': Quả phạt cho U17 Việt Nam!!! Besian Kutleshi nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Trần Hoàng Việt bên cánh trái.
18': Nguy hiểm!!! Max Court dứt điểm táo bạo từ rìa vòng cấm U17 Việt Nam.
13': Dứt điểm!!! Henrique Oliveira ngoặt bóng rồi tung cú sút chệch cột dọc khung thành U17 Việt Nam.
10': Đối phóvới áp lực!!! U17 Australia nhập cuộc mạnh mẽ và liên tục pressing tầm cao, trong khi U17 Việt Nam khởi đầu trận đấu với tâm thế thận trọng.
6': Ăn miếng trả miếng!!! Ngay sau khi Max Court đánh đầu vọt xà ngang ở quả phạt góc, U17 Việt Nam tổ chức phản công và cũng tạo ra tình huống phạt góc. Tiếc rằng, các học trò của HLV Cristiano Roland không thể tạo ra cú dứt điểm từ tình huống cố định.
3': Sóng gió trước khung thành!!! Các hậu vệ U17 Việt Nam phòng ngự lăn xả khi U17 Australia tạo ra tình huống lộn xộn trong vòng cấm.
Trận đấu bắt đầu!!! U17 Australia giao bóng
U17 Việt Nam đã làm nên lịch sử khi tiến vào tứ kết U17 châu Á 2026 với vị trí nhất bảng C và giành vé tham dự U17 World Cup 2026. Trước mắt thầy trò HLV Cristiano Roland là thử thách tiếp theo mang tên U17 Australia.
Ngay sau chiến thắng 3-2 trước U17 UAE ở lượt trận cuối bảng C và đoạt vé tới U17 World Cup, HLV Cristiano Roland cùng ban huấn luyện và lãnh đạo VFF đã nhắc nhở các cầu thủ U17 Việt Nam giữ sự tập trung để chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp U17 Australia.
Nếu vượt qua U17 Australia, U17 Việt Nam sẽ tái hiện kỳ tích vào bán kết châu lục giống như lứa U16 Việt Nam của Phạm Văn Quyến, Phan Như Thuật, Nguyễn Ánh Cường, Nguyễn Minh Đức… từng tạo ra vào năm 2000.
Điểm tựa cho U17 Việt Nam là chiến thắng 2-1 trước U17 Australia tại bán kết giải U17 Đông Nam Á. Đó là trận đấu mà U17 Việt Nam đã sớm để thủng lưới, nhưng sau đó trình diễn lối chơi mãn nhãn và lội ngược dòng đánh bại đối thủ.
Tại vòng bảng U17 châu Á, U17 Australia đứng nhì bảng D – bảng đấu chỉ còn 3 đội sau khi U17 Triều Tiên rút lui. Thầy trò HLV Carl Veart đã lần lượt thắng U17 Ấn Độ 4-0 và thua U17 Uzebekistan 0-2.
Đánh giá về U17 Australia, tiền vệ Nguyễn Minh Thủy cho biết: “U17 Việt Nam từng gặp U17 Australia tại bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026. Đây là đội bóng có thể hình, thể lực, tốc độ và kỹ chiến thuật rất tốt. Toàn đội sẽ cố gắng hoàn thiện thêm các kỹ năng theo giáo án của ban huấn luyện để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu. Mục tiêu của toàn đội là cố gắng đi sâu nhất có thể tại giải U17 châu Á 2026”.
Về lực lượng, đội hình U17 Việt Nam tham dự giải U17 châu Á gần như giữ nguyên so với giải U17 Đông Nam Á. Trong khi đó, U17 Australia đã bổ sung một số nhân tố mới, nhất là 2 cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu là thủ môn Charlie Wilson-Papps (thuộc biên chế Brighton) và hậu vệ Harrison Bond (thuộc biên chế Salzburg).
Nhận định về trận tứ kết U17 châu Á 2026, HLV Cristiano Roland cho biết: “U17 Việt Nam từng đối đầu với U17 Australia nhưng hiện tại họ đã có một số thay đổi và là đội bóng rất mạnh. Trận đấu tới sẽ rất khó khăn và đòi hỏi chúng ta phải thi đấu với khả năng cao nhất. Nhiệm vụ của chúng tôi là nỗ lực hết mình. Toàn đội U17 Việt Nam đã có sự chuẩn bị và trao đổi để các cầu thủ hiểu rõ những gì cần làm trước U17 Australia”.
Trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Australia tứ kết U17 châu Á 2026
