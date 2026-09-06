Trực tiếp U20 Việt Nam 0-0 U20 Iran: Quyết đấu cho tấm vé đi tiếp

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U20 Việt Nam cần lách qua cửa hẹp để giành vé đi tiếp

U20 Việt Nam vẫn còn cơ hội giành quyền vào vòng chung kết U20 châu Á 2027, nhưng thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi buộc phải đánh bại U20 Iran ở lượt trận cuối bảng C, đồng thời chờ U20 Triều Tiên thắng U20 Palestine. Trận đấu diễn ra lúc 19h ngày 6/9 trên sân Việt Trì (Phú Thọ).

Sau hai lượt trận, U20 Việt Nam chưa có điểm nào và đứng cuối bảng C. U20 Triều Tiên dẫn đầu với 6 điểm, trong khi U20 Iran và U20 Palestine cùng có 3 điểm.

Lịch thi đấu lượt trận cuối bảng C.

Do kém đối thủ về điểm số và hiệu số, U20 Việt Nam không còn quyền tự quyết. Đội chủ nhà cần thắng U20 Iran với cách biệt từ 2 bàn trở lên, sau đó chờ kết quả thuận lợi từ trận đấu giữa U20 Triều Tiên và U20 Palestine để hy vọng giành vé đi tiếp.

U20 Việt Nam cần cải thiện nhiều điểm yếu

Thất bại 1-2 trước U20 Palestine cho thấy U20 Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề trong tổ chức phòng ngự, thoát pressing, chuyển đổi trạng thái và khả năng dứt điểm. Các cầu thủ trẻ cũng cần kiểm soát tốt tâm lý khi bước vào những thời điểm quyết định.

Trước U20 Iran được đánh giá cao hơn về thể hình và thể lực, U20 Việt Nam nhiều khả năng phải chủ động tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Quang Kiệt cùng các đồng đội cần duy trì sự tập trung, hạn chế sai lầm và tận dụng tốt những cơ hội tạo ra.

Lợi thế sân nhà có thể trở thành điểm tựa để U20 Việt Nam hướng tới chiến thắng. Tuy nhiên, nhiệm vụ trước mắt vẫn rất khó khăn khi U20 Iran cũng cần 3 điểm để cạnh tranh suất đi tiếp.

Trận U20 Việt Nam vs U20 Iran diễn ra lúc 19h ngày 6/9 trên sân Việt Trì (Phú Thọ).