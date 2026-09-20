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Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 20/9: Tin vui từ môn Teqball và Karate

Chủ Nhật, 10:21, 20/09/2026
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VOV.VN - Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 20/9, ngày thi đấu chính thức đầu tiên của Á vận hội lần thứ 20 với những kỳ vọng Thể thao Việt Nam sẽ sớm có huy chương.

Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 20/9, ngày thi đấu chính thức đầu tiên của Á vận hội lần thứ 20 với những kỳ vọng Thể thao Việt Nam sẽ sớm có huy chương. 

09:24

Cập nhật huy chương của TTVN ngày 20/9:

HCĐ (2): Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi (Teqball đôi nam nữ), Bùi Ngọc Nhi (Karate Kata nữ). 

10:49
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 20 9 tin vui tu mon teqball va karate hinh anh 1
Đoàn TTVN trao thưởng cho VĐV Karate Bùi Ngọc Nhi. (Ảnh: Gia Cát). 
10:48
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truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 20 9 tin vui tu mon teqball va karate hinh anh 5
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 20 9 tin vui tu mon teqball va karate hinh anh 6
Hình ảnh thi đấu của VĐV Bùi Ngọc Nhi. (Nguồn: Reuters). 
10:42

Teqball: Bá Trường Giang và Lê Anh Khoa thua ngược cặp VĐV của Iraq 1-2 ở trận tranh HCĐ và lỡ cơ hội có được huy chương tại nội dung đôi nam. 

truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 20 9 tin vui tu mon teqball va karate hinh anh 8
10:23

Karate: Bùi Ngọc Nhi giành HCĐ nội dung Kata biểu diễn cá nhân nữ. Sau thất bại trước VĐV Nhật Bản ở vòng loại, Ngọc Nhi xuống thi đấu nhánh thua và giành 2 chiến thắng trước các VĐV Hàn Quốc và Singapore để giành HCĐ. 

truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 20 9 tin vui tu mon teqball va karate hinh anh 9
Hình ảnh Bùi Ngọc Nhi thi đấu sáng 20/9. (Nguồn: Reuters). 
10:09
VĐV bắn súng Trịnh Thu Vinh và các đồng đội tập luyện, chuẩn bị cho nội dung thi đấu trong những ngày tới. (Clip: CTV Gia Cát từ Aichi - Nhật Bản).

 

09:46
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truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 20 9 tin vui tu mon teqball va karate hinh anh 13
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VĐV bắn súng Trịnh Thu Vinh và các đồng đội tập luyện, chuẩn bị cho nội dung thi đấu trong những ngày tới.  (Ảnh: CTV Gia Cát từ Aichi - Nhật Bản). 
09:44
09:42

MMA: Quàng Văn Minh để thua võ sĩ Bahrain 0-3 và dừng bước. 

truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 20 9 tin vui tu mon teqball va karate hinh anh 16
09:40
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Niềm vui của cặp đôi VĐV Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi sau khi giành HCĐ môn Teqball. (Ảnh: Gia Cát). 
09:37
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Những hình ảnh cập nhật từ trường bắn Aichi, nơi diễn ra nội dung 10m súng trường hơi nữ sáng 20/9. (Ảnh: CTV Gia Cát từ Aichi - Nhật Bản). 
09:34

Bắn súng: Phí Thanh Thảo hoàn thành nội dung cá nhân 10m súng trường hơi nữ với thành tích 629,5 điểm. 

truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 20 9 tin vui tu mon teqball va karate hinh anh 27
Ảnh: Gia Cát. 
09:22

Teqball:  Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi giành chiến thắng 2-0 trước cặp VĐV Ấn Độ và giành HCĐ.

09:01

BẮN SÚNG: 3 VĐV Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, Dương Hà My đang tham dự nội dung 10m súng trường hơi nữ. 

08:54

Karate: Bùi Ngọc Nhi thua VĐV chủ nhà 0-5 ở vòng loại nội dung kata biểu diễn.

08:46
08:42

MMA: Lò Thị Phung đánh bại võ sĩ người Kazakhstan 3-0 để giành quyền vào tứ kết. 

truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 20 9 tin vui tu mon teqball va karate hinh anh 29
08:40
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Takumi Hojo cùng tấm HCV đầu tiên ở ASIAD 2026. (Ảnh: AP). 
08:36
08:27

BƠI: Nguyễn Quang Thuấn và Trần Hưng Nguyên kết thúc vòng loại nội dung 200m bơi hỗn hợp cá nhân nam. Hưng Nguyên xếp hạng 11, được vào danh sách dự bị cho loạt bơi chung kết. 

truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 20 9 tin vui tu mon teqball va karate hinh anh 32
08:14

Wushu: VĐV Nguyễn Văn Sỹ đạt 9,603 điểm ở nội dung trường quyền nam, không đủ để giành huy chương. 

08:13

BƠI: Võ Thị Mỹ Tiên đã giành quyền vào thi chung kết nội dung bơi bướm 200 nữ. 

truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 20 9 tin vui tu mon teqball va karate hinh anh 34
08:07

BƠI: Võ Thị Mỹ Tiên kết thúc vòng loại nội dung bơi bướm 200 nữ với vị trí thứ 4 vòng loại 1. 

truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 20 9 tin vui tu mon teqball va karate hinh anh 36
07:43
07:41
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18:56
 

 

18:18

Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 20/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam với nhiều VĐV thi đấu ở 9 môn thể thao trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên của Á vận hội lần thứ 20.

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Hình ảnh ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam. (Nguồn: AINAGOC). 

Tại các môn tập thể, đội bóng chuyền nữ Việt Nam đấu đội bóng chuyền nữ trong trận tứ kết diễn ra lúc 11h. Trong khi đó, đội bóng ném nữ sẽ chạm trán Hong Kong (Trung Quốc) trong trận đấu thứ hai ở vòng bảng lúc 13h30.

Ở các môn thi đấu khác, các VĐV Việt Nam kỳ vọng giành huy chương ở các môn như teqball, bắn súng, karate hay wushu. Tại môn teqball, 2 cặp VĐV Việt Nam sẽ tranh tài ở các trận tranh HCĐ các nội dung đôi nam và đôi nam nữ.

Ở môn bắn súng, 3 VĐV Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, Dương Hà My sẽ tham dự nội dung 10m súng trường hơi nữ với vòng loại bắt đầu lúc 7h45 và vòng chung kết diễn ra từ 12h30.

Tại môn Karate, Bùi Ngọc Nhi thi đấu nội dung Kata cá nhân nữ trong khi Chu Văn Đức tranh tài ở hạng 60kg kumite nam.

Tại môn Wushu, Nguyễn Văn Sỹ tranh tài nội dung biểu diễn trường quyền nam trong khi Ngô Thị Phương Nga và Trương Văn Chưởng thi đấu các nội dung tán thủ, đối kháng.

Bên cạnh đó, các VĐV bơi, xe đạp và MMA cũng bước vào ngày thi đấu đầu tiên với hy vọng giành được thành tích khả quan.

18:17

Hôm nay 20/9, ASIAD 2026 sẽ bước vào ngày thi đấu chính thức đầu tiên với dự kiến 31 bộ huy chương sẽ được trao.

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ĐT Trung Quốc sẽ thi đấu trận chung kết bóng rổ nam ASIAD 2026 hôm nay với Iran. (Ảnh: Reuters). 

Sau nhiều tháng chuẩn bị, Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026) đã chính thức khai mạc vào ngày 19/9 tại sân vận động Paloma Mizuho, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi (Nhật Bản). Trước đó từ ngày 10/9, nhiều nội dung thi đấu của Đại hội đã được tổ chức.

Có gần 11.000 vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, ASIAD 2026 tiếp tục khẳng định quy mô đặc biệt của sân chơi danh giá nhất của thể thao châu Á. Trong cả giải đấu, có tổng cộng 469 bộ huy chương ở 43 môn thể thao được trao cho các VĐV có thành tích tốt nhất.

Trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên hôm nay (20/9) sẽ có 31 bộ huy chương sẽ được trao ở 10 môn thể thao gồm bơi, wushu,  triathlon, teqball, soft tennis, bắn súng, năm môn phối hợp hiện đại, karate, xe đạp, bóng rổ. Trong đó, bơi (7) và teqball (5) là những môn có nhiều bộ huy chương được trao nhất trong ngày.

Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ kỳ vọng giành được huy chương trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên ở các môn như teqball, bắn súng, karate hay wushu.

18:16
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 VĐV Trịnh Gia Nghi của ĐT Teqball Việt Nam thi đấu tại ASIAD 2026. (Ảnh: TAT).
18:15
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Trần Tiến/VOV.VN
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