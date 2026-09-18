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Trực tiếp U23 Kuwait - U23 Uzbekistan: Vé sớm tứ kết ASIAD 2026?

Thứ Sáu, 14:00, 18/09/2026
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VOV.VN - Trực tiếp U23 Kuwait vs U23 Uzbekistan lượt trận 2 bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra vào lúc 17h hôm nay 18/9.

11:01
truc tiep u23 kuwait - u23 uzbekistan ve som tu ket asiad 2026 hinh anh 2
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Lượt trận thứ hai bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 chứng kiến cuộc đối đầu giữa U23 Kuwait và U23 Uzbekistan. Hai đội bước vào trận đấu với tâm thế khác nhau sau những kết quả trái ngược ở ngày ra quân.

U23 Uzbekistan khởi đầu ấn tượng khi đánh bại U23 Philippines với tỷ số 5-1. Trong khi đó, U23 Kuwait cầm hòa U23 Việt Nam 1-1 và giành được 1 điểm quan trọng.

truc tiep u23 kuwait - u23 uzbekistan ve som tu ket asiad 2026 hinh anh 3
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 18/9.

U23 Uzbekistan hướng tới chiến thắng thứ hai

U23 Uzbekistan thể hiện sức mạnh vượt trội trước Philippines. Đội bóng Trung Á kiểm soát thế trận, tổ chức tấn công đa dạng và tận dụng tốt những khoảng trống trong hàng phòng ngự đối phương.

Chiến thắng 5-1 giúp Uzbekistan tạm dẫn đầu bảng C với 3 điểm. Nếu tiếp tục giành trọn 3 điểm trước Kuwait, đội bóng Trung Á sẽ tiến gần hơn tới mục tiêu giành vé vào vòng knock-out.

HLV U23 Uzbekistan nhiều khả năng vẫn yêu cầu các học trò duy trì cách chơi chủ động. Khả năng kiểm soát bóng, tốc độ triển khai tấn công và nền tảng thể lực tốt giúp Uzbekistan tạo ra sức ép lớn lên đối phương.

U23 Kuwait dựa vào phòng ngự phản công

U23 Kuwait không sở hữu thế trận áp đảo như Uzbekistan nhưng cho thấy sự kỷ luật trong trận hòa U23 Việt Nam. HLV David Doniga tổ chức đội hình lùi sâu, duy trì cự ly giữa các tuyến và chờ cơ hội phản công.

Khả năng tận dụng các tình huống cố định cũng trở thành vũ khí đáng chú ý của Kuwait. Đội bóng Tây Á đã gây nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam nhờ khả năng tranh chấp và tổ chức phòng ngự nhiều tầng.

Tuy nhiên, Kuwait có thể gặp nhiều khó khăn trước sức ép liên tục của Uzbekistan. Khi đối phương tăng tốc và triển khai bóng với nhiều phương án, hàng phòng ngự Kuwait có nguy cơ bộc lộ khoảng trống.

So với U23 Philippines, U23 Kuwait chắc chắn mang đến thử thách lớn hơn cho Uzbekistan. Đội bóng này sở hữu lối chơi giàu tính tổ chức và không dễ bị cuốn vào thế trận tấn công của đối phương.

Dù vậy, Uzbekistan đang có nhiều lợi thế về chất lượng đội hình và phong độ. Đội bóng Trung Á có thể chủ động đẩy cao đội hình ngay từ đầu nhằm tìm kiếm bàn thắng.

Nếu Uzbekistan sớm phá vỡ hệ thống phòng ngự của Kuwait, thế trận có thể trở nên thuận lợi hơn cho đội bóng Trung Á. Khi đó, khả năng Uzbekistan tiếp tục giành chiến thắng với cách biệt tương đối lớn là điều có thể xảy ra.

Trận đấu giữa U23 Kuwait và U23 Uzbekistan diễn ra lúc 17h00 ngày 18/9. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Trực tiếp U23 Kuwait vs U23 Uzbekistan lượt trận 2 bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra vào lúc 17h hôm nay 18/9.

 

Hoàng Yến/VOV.VN
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