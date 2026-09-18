Trực tiếp U23 Việt Nam 0-0 U23 Philippines: "Người nhện" cứu thua
VOV.VN - Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Philippines bóng đá ASIAD 2026 diễn ra vào lúc 13h30 hôm nay 18/9.
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! U23 Việt Nam và U23 Philippines tạm hòa nhau 0-0.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 1 có 1 phút bù giờ.
43': NGUY HIỂM !!! U23 Philippines bất ngờ đẩy cao đội hình ở cuối hiệp 1 và đang gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ U23 Việt Nam.
42': PHẠT GÓC !!! U23 Philippines đá phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công, bóng được treo vào vòng cấm địa, nhưng hàng thủ U23 Việt Nam đã hóa giải thành công.
40': U23 Việt Nam liên tục thực hiện những pha tạt bóng từ cánh trái vào vòng cấm U23 Philippines, nhưng thiếu hiệu quả, khi đối phương có thể hình cao lớn hơn chúng ta.
37': KHÔNG ĐƯỢC !!! Đức Anh tạt bóng vào vòng cấm địa U23 Philippines, nhưng không làm khó được hàng thủ đối phương.
32': KHÔNG VÀO !!! Ngọc Mỹ có cơ hội rất ngon ăn trong vòng cấm địa sau pha tạt bóng của Quốc Việt, nhưng cầu thủ thuộc biên chế Ninh Bình lại đánh đầu đi chệch khung thành đối phương đáng tiếc.
29': KHÔNG ĐƯỢC !!! Một lần nữa Đức Anh thực hiện pha tạt bóng sớm bên cánh trái, nhưng bóng đi quá mạnh nên không đồng đội nào tiếp cận được.
26': KHÔNG VÀO !!! Minh Phúc dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa, nhưng một lần nữa thủ môn Guimaraes Nicholas lại đỏ người cứu thua xuất sắc. Ở pha đá phạt góc sau đó, Lý Đức đánh đầu, nhưng bóng đi cao hơn khung thành U23 Philippines.
23': U23 Việt Nam chủ yếu tấn công bên cánh trái, nơi có sự hiện diện của Phi Hoàng và Quốc Việt, nhưng chưa hiệu quả. Những đường chuyền cuối cùng của U23 Việt Nam thiếu đi độ chuẩn xác cần thiết.
21': PHẠT GÓC !!! U23 Việt Nam đá phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công, bóng được treo vào vòng cấm địa, nhưng hậu vệ đối phương đã giải nguy thành công.
19': KHÔNG VÀO !!! Ngọc Mỹ đánh đầu chuyền bóng cho Minh Phúc đánh đầu cận thành, nhưng bóng lại đi cao hơn khung thành U23 Philippines. Tuy nhiên, nếu Minh Phúc ghi bàn thì bàn thắng cũng không được công nhận vì trọng tài đã phất cờ báo việt vị.
16': ĐÁNG TIẾC !!! Phi Hoàng có khoảng trống rất thuận lợi trước vòng cấm địa đối phương, nhưng cầu thủ này lại xử lý bóng vội vàng, sút bóng không thành công.
15': ĐÁNH ĐẦU !!! Từ tình huống đá phạt góc, Ngọc Mỹ đánh đầu, nhưng lần này bóng đi cao hơn khung thành của thủ môn Guimaraes Nicholas.
14': KHÔNG VÀO !!! Ngọc Mỹ có cơ hội dứt điểm trước vòng cấm địa của U23 Philippines, nhưng thủ môn Guimaraes Nicholas đã đổ người cứu thua xuất sắc chịu phạt góc.
`13': KHÔNG CÓ 11M !!! Thanh Nhàn xâm nhập vòng cấm địa và bị hậu vệ đối phương truy cản ngã ra sân, nhưng trọng tài xác định không có lỗi và U23 Việt Nam không được hưởng 11m.
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9': KHÔNG THÀNH CÔNG !!! Đức Anh nhồi bóng vào vòng cấm địa U23 Philippines, nhưng bóng đi quá mạnh nên trôi hết đường biên ngang. U23 Việt Nam đang bế tắc trước lối chơi chặt chẽ của đối phương.
8': KHÔNG ĐƯỢC !!! U23 Việt Nam tấn công bên cánh trái, bóng được Quốc Việt tạt vào vòng cấm địa, nhưng đi quá sâu nên không đồng đội nào tiếp cận được.
7': KIỂM SOÁT BÓNG VƯỢT TRỘI !!! U23 Việt Nam kiểm soát bóng tới 69%, nhưng các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh vẫn chưa tìm được đường vào khung thành của Guimaraes Nicholas.
6': ĐÁ PHẠT !!! Từ tình huống đá phạt trực tiếp, Xuân Bắc treo bóng vào vòng cấm địa U23 Philippines, nhưng hàng thủ đối phương đã dễ dàng hóa giải thành công.
5': PHẠM LỖI !!! Minh Phúc bị Lucero John phạm lỗi, U23 Việt Nam được hưởng quả phạt trực tiếp sát đường biên dọc bên cánh phải theo hướng tấn công.
4': NGUY HIỂM !!! Từ pha ném biên bên cánh phải, U23 Việt Nam phòng ngự lúng túng, nhưng thủ môn Cao Văn Bình đã chơi tốt và ôm bóng thành công.
3': U23 Philippines chủ động chơi phòng ngự phản công, khiến cho U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương.
1': U23 Việt Nam nhập cuộc chủ động, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh kiểm soát thế trận và tấn công, dồn ép U23 Philippines.
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
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U23 Việt Nam đã tạo ra thế trận tốt trước Kuwait. Thanh Nhàn và các đồng đội liên tục gây sức ép, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không tận dụng hiệu quả. Các cầu thủ Việt Nam hai lần đưa bóng trúng cột dọc, ba lần dội xà ngang và tung ra gần 30 cú sút nhưng chỉ ghi một bàn.
Khả năng dứt điểm trở thành vấn đề lớn mà HLV Đinh Hồng Vinh cần nhanh chóng khắc phục. U23 Việt Nam phải chơi quyết đoán hơn ở những pha bóng cuối cùng nếu muốn chuyển ưu thế về thế trận thành bàn thắng.
HLV Đinh Hồng Vinh yêu cầu hàng công cải thiện
Sau trận hòa U23 Kuwait, Ban huấn luyện tập trung cải thiện khả năng dứt điểm cho các cầu thủ. HLV Đinh Hồng Vinh cũng cần điều chỉnh cách triển khai tấn công để U23 Việt Nam tạo ra nhiều phương án tiếp cận khung thành hơn.
Lối chơi chủ động và khả năng tạo sức ép liên tục trước Kuwait là điểm tích cực mà U23 Việt Nam cần duy trì. Tuy nhiên, đội bóng áo đỏ phải nâng cao hiệu quả trong từng tình huống để tránh lặp lại kịch bản bỏ lỡ cơ hội.
Về nhân sự, HLV Đinh Hồng Vinh nhiều khả năng tiếp tục sử dụng bộ khung đã thi đấu ở trận ra quân. Văn Bình có thể tiếp tục đứng trong khung thành, phía trên là Lý Đức, Đức Anh, Nguyên Hoàng, Minh Phúc, Xuân Bắc, Quốc Cường, Phi Hoàng, Lê Phát, Quốc Việt và Ngọc Mỹ.
U23 Philippines lộ nhiều điểm yếu
U23 Philippines bước vào trận đấu với U23 Việt Nam sau thất bại 1-5 trước U23 Uzbekistan. Kết quả này cho thấy đội bóng Đông Nam Á còn nhiều vấn đề cần giải quyết, đặc biệt ở hàng phòng ngự.
U23 Philippines không chỉ để thủng lưới tới 5 lần mà còn mất tiền vệ phòng ngự Muens vì án treo giò sau khi nhận thẻ đỏ. Sự thiếu vắng này có thể ảnh hưởng đến khả năng tổ chức phòng ngự và tranh chấp ở khu vực giữa sân.
Tuy nhiên, U23 Việt Nam không thể chủ quan. U23 Philippines đang chịu sức ép phải giành điểm và có thể nhập cuộc với quyết tâm cao. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh cần duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu.
U23 Việt Nam hướng tới chiến thắng
U23 Việt Nam sở hữu cơ hội tạo bước ngoặt tại bảng C nếu giành trọn 3 điểm trước Philippines. Đội bóng áo đỏ cần phát huy khả năng tạo cơ hội, đồng thời cải thiện hiệu suất dứt điểm và hạn chế những sai sót trong phòng ngự.
Một chiến thắng không chỉ giúp U23 Việt Nam tích lũy điểm số mà còn tạo đà thuận lợi trước cuộc đối đầu với U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối.
Trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Philippines diễn ra lúc 13h30 ngày 18/9.
Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Philippines bóng đá ASIAD 2026 diễn ra vào lúc 13h30 hôm nay 18/9.
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