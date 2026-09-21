Trực tiếp Việt Nam 0-0 Thái Lan: Hải Yến có cơ hội ngon ăn
VOV.VN - Trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026 diễn ra vào lúc 17h30 hôm nay 21/9.
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! Hai đội tạm hòa nhau 0-0.
45': BÙ GIỜ !!! Hiệp 1 có 1 phút bù giờ.
42': KHÔNG VÀO !!! Từ tình huống đá phạt góc, cơ hội đến với Dương Thị Vân trước vòng cấm địa, tiền vệ này sút bóng căng, nhưng đi chệch khung thành Thái Lan.
38': KHÔNG ĐƯỢC !!! Thái Lan đá phạt trực tiếp trước vòng cấm địa, nhưng đội bóng áo xanh treo bóng quá mạnh, đi hết đường biên ngang.
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35': PHẠT GÓC !!! Thái Lan đá phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công, bóng được treo vào vòng cấm địa, nhưng quá mạnh nên không cầu thủ nào đánh đầu được.
32': ĐÁ PHẠT !!! Việt Nam đá phạt trực tiếp, Huỳnh Như treo bóng vào vòng cấm địa, nhưng hàng thủ Thái Lan đã dễ dàng giải nguy thành công.
31': Việt Nam và Thái Lan vẫn có nhiều đường chuyền hỏng nên chưa tạo ra được cơ hội nào ghi bàn thực sự rõ ràng về phía khung thành đối phương.
27': PHẠT GÓC !!! Thái Lan đá phạt góc bên cánh phải, bóng được tạt vào vòng cấm để Jeeratanapavibul Panittha đánh đầu, nhưng không thành công.
25': KHÔNG VÀO !!! Vạn Sự đi bóng tốc độ trước vòng cấm địa của Thái Lan rồi tung cú dứt điểm căng, nhưng không làm khó được thủ môn Sodchuen Thichanan.
23': KHÔNG VÀO !!! Mongkoldee Jiraporn tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa, nhưng bóng đi cao hơn khung thành của Việt Nam.
21': KHÔNG VÀO !!! Hải Yến có cơ hội trong vòng cấm của Thái Lan, nhưng trước sự áp sát từ phía hậu vệ đối phương, tiền đạo của Việt Nam không thể tung ra cú dứt điểm.
18': KHÔNG ĐƯỢC !!! Thái Thị Thảo có bóng ở giữa sân, tiền vệ này thực hiện đường phất bóng dài cho đồng đội, nhưng bóng đi quá mạnh nên bị hậu vệ đối phương đoạt được bóng. Việt Nam đang chuyền hỏng khá nhiều ở trận đấu này.
14': KHÔNG ĐƯỢC !!! Bích Thùy đi bóng lắt léo bên cánh phải sau đó định tạt bóng, nhưng hậu vệ Jeeratanapavibul Panittha đã truy cản thành công.
12': Thái Lan đang là những người kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng "Voi chiến" vẫn chưa gây ra được nhiều khó khăn cho khung thành của thủ môn Kim Thanh.
8': Việt Nam đang thi đấu chậm chắc bên phần sân nhà rồi chờ đối phương sơ hở rồi tung đường phản công nhanh. Tuy nhiên, những pha chuyền bóng cuối cùng của chúng ta liên tục sai địa chỉ.
5': KHÔNG ĐƯỢC !!! Chetthabutr Kanyanat đẩy bóng dài bên cánh trái để bứt tốc, nhưng không vượt qua được sự theo kèm của Diễm My.
3': KHÔNG ĐƯỢC !!! Thái Lan tấn công bên cánh trái, bóng được căng ngang vào vòng cấm của Việt Nam, nhưng Diễm My cùng đồng đội đã chơi tốt và hóa giải thành công.
2': ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Thái Lan nhập cuộc khá thận trọng. Ở trận đấu này, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chỉ cần hòa là sẽ giành vé đi tiếp, trong khi Thái Lan buộc phải thắng.
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Trực tiếp ASIAD 2026 hôm nay 21/9: Việt Nam có thêm huy chương quý giá
VOV.VN - Trực tiếp ASIAD 2026 hôm nay 21/9, các vận động viên của Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ tranh tài ở 8 môn thi đấu, trong đó đáng chú ý là cuộc so tài của đội tuyển nữ Việt Nam với Thái Lan.
Một số hình ảnh trước trận đấu.
ĐT nữ Việt Nam sẽ đối đầu Thái Lan vào lúc 17h30 ngày 21/9 tại sân Nagai, Osaka, trong trận đấu cuối bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026. Sau thất bại 0-8 trước Nhật Bản, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc buộc phải hướng tới chiến thắng để duy trì cơ hội giành vé vào tứ kết.
Chiến thắng trước Thái Lan là mục tiêu bắt buộc
Sau hai lượt trận, Việt Nam và Thái Lan đều chưa có điểm. Tuy nhiên, ĐT nữ Việt Nam tạm xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Theo thể thức môn bóng đá nữ ASIAD, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết.
Cuộc đua vì thế vẫn còn rộng mở. Nếu đánh bại Thái Lan, Việt Nam sẽ có thêm 3 điểm và tạo lợi thế đáng kể trong cuộc cạnh tranh nhóm các đội đứng thứ ba. Tại bảng F, Myanmar và Bangladesh đều chưa giành được điểm nào và có hiệu số kém hơn Việt Nam.
Dù vậy, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc không thể chủ quan. Thái Lan cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự và chắc chắn sẽ chiến đấu với quyết tâm cao nhất để tìm cơ hội đi tiếp. Trận đấu giữa hai đại diện hàng đầu Đông Nam Á vì thế có ý nghĩa quyết định.
Việt Nam cần cải thiện nhiều điểm yếu
Thất bại 0-8 trước Nhật Bản chỉ ra nhiều vấn đề của ĐT nữ Việt Nam, đặc biệt ở khả năng tổ chức phòng ngự, chuyển đổi trạng thái và tận dụng cơ hội.
Trong bối cảnh đội tuyển đang trải qua giai đoạn chuyển giao lực lượng, HLV Hoàng Văn Phúc cần giúp các học trò nhanh chóng lấy lại sự tự tin và thể trạng tốt nhất. Toàn đội cũng phải hạn chế những sai sót cá nhân nếu muốn giành kết quả tích cực trước Thái Lan.
Ban huấn luyện xác định việc hồi phục thể lực và khắc phục những hạn chế sau hai trận đấu đầu tiên là nhiệm vụ quan trọng. Đây cũng là cơ sở để ĐT nữ Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu có tính chất quyết định.
Hoàng Thị Loan đặt mục tiêu chiến thắng
Hậu vệ Hoàng Thị Loan cho biết toàn đội đã nhanh chóng gác lại thất bại trước Nhật Bản để tập trung cho cuộc đối đầu với Thái Lan.
“Sau trận đấu với Nhật Bản, chúng tôi rất buồn vì kết quả không được như mong muốn. Nhưng không vì thế mà mình đánh mất tinh thần. Ở trận đấu sắp tới với Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam hướng tới một chiến thắng. Tôi tin đội sẽ làm được điều đó”, Hoàng Thị Loan chia sẻ.
Trong những lần đối đầu gần đây, Việt Nam thường có kết quả tích cực trước Thái Lan. Tuy nhiên, lịch sử chỉ mang ý nghĩa tham khảo. ĐT nữ Việt Nam cần thể hiện bản lĩnh và sự tập trung cao nhất để hướng tới 3 điểm.
Trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 17h30 ngày 21/9 tại sân Nagai, Osaka (Nhật Bản).
Trực tiếp nữ Việt Nam vs nữ Thái Lan trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026 diễn ra vào lúc 17h30 hôm nay 21/9.
Nhận định Việt Nam - Thái Lan: Đại chiến tranh vé tứ kết ASIAD 2026
VOV.VN - Nhận định ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Thái Lan trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026.