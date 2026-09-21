Trực tiếp Việt Nam 0-0 Thái Lan: Hải Yến có cơ hội ngon ăn

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ĐT nữ Việt Nam sẽ đối đầu Thái Lan vào lúc 17h30 ngày 21/9 tại sân Nagai, Osaka, trong trận đấu cuối bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026. Sau thất bại 0-8 trước Nhật Bản, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc buộc phải hướng tới chiến thắng để duy trì cơ hội giành vé vào tứ kết.

Chiến thắng trước Thái Lan là mục tiêu bắt buộc

Sau hai lượt trận, Việt Nam và Thái Lan đều chưa có điểm. Tuy nhiên, ĐT nữ Việt Nam tạm xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Theo thể thức môn bóng đá nữ ASIAD, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết.

Cuộc đua vì thế vẫn còn rộng mở. Nếu đánh bại Thái Lan, Việt Nam sẽ có thêm 3 điểm và tạo lợi thế đáng kể trong cuộc cạnh tranh nhóm các đội đứng thứ ba. Tại bảng F, Myanmar và Bangladesh đều chưa giành được điểm nào và có hiệu số kém hơn Việt Nam.

Dù vậy, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc không thể chủ quan. Thái Lan cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự và chắc chắn sẽ chiến đấu với quyết tâm cao nhất để tìm cơ hội đi tiếp. Trận đấu giữa hai đại diện hàng đầu Đông Nam Á vì thế có ý nghĩa quyết định.

Việt Nam cần cải thiện nhiều điểm yếu

Thất bại 0-8 trước Nhật Bản chỉ ra nhiều vấn đề của ĐT nữ Việt Nam, đặc biệt ở khả năng tổ chức phòng ngự, chuyển đổi trạng thái và tận dụng cơ hội.

Trong bối cảnh đội tuyển đang trải qua giai đoạn chuyển giao lực lượng, HLV Hoàng Văn Phúc cần giúp các học trò nhanh chóng lấy lại sự tự tin và thể trạng tốt nhất. Toàn đội cũng phải hạn chế những sai sót cá nhân nếu muốn giành kết quả tích cực trước Thái Lan.

Ban huấn luyện xác định việc hồi phục thể lực và khắc phục những hạn chế sau hai trận đấu đầu tiên là nhiệm vụ quan trọng. Đây cũng là cơ sở để ĐT nữ Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu có tính chất quyết định.

Hoàng Thị Loan đặt mục tiêu chiến thắng

Hậu vệ Hoàng Thị Loan cho biết toàn đội đã nhanh chóng gác lại thất bại trước Nhật Bản để tập trung cho cuộc đối đầu với Thái Lan.

“Sau trận đấu với Nhật Bản, chúng tôi rất buồn vì kết quả không được như mong muốn. Nhưng không vì thế mà mình đánh mất tinh thần. Ở trận đấu sắp tới với Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam hướng tới một chiến thắng. Tôi tin đội sẽ làm được điều đó”, Hoàng Thị Loan chia sẻ.

Trong những lần đối đầu gần đây, Việt Nam thường có kết quả tích cực trước Thái Lan. Tuy nhiên, lịch sử chỉ mang ý nghĩa tham khảo. ĐT nữ Việt Nam cần thể hiện bản lĩnh và sự tập trung cao nhất để hướng tới 3 điểm.

Trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 17h30 ngày 21/9 tại sân Nagai, Osaka (Nhật Bản).