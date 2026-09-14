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Trực tiếp Việt Nam - Đài Bắc Trung Hoa bóng đá ASIAD 2026: Hải Yến tỏa sáng?

Thứ Hai, 11:00, 14/09/2026
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VOV.VN - Trực tiếp Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa môn bóng đá nữ ASIAD 2026 diễn ra vào lúc 14h hôm nay 14/9.

08:38
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HLV Hoàng Văn Phúc và các học trò quyết tâm giành 3 điểm.
08:37
08:36

ĐT nữ Việt Nam sẽ bước vào ASIAD 2026 bằng cuộc đối đầu với Đài Bắc Trung Hoa. Trong lịch sử, hai đội từng gặp nhau 10 lần tại đấu trường châu lục, trong đó Việt Nam giành 5 chiến thắng, hòa 2 và nhận 3 thất bại. Thành tích này phần nào cho thấy sự cân bằng nhưng cũng mang đến cơ sở để thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm.

Đáng chú ý, ĐT nữ Việt Nam vẫn còn món nợ với đối thủ sau thất bại 0-1 tại giải vô địch bóng đá nữ châu Á hồi tháng 3 năm nay. Trước đó, tại ASIAD 2018, hai đội hòa 0-0 sau 90 phút, trước khi Đài Bắc Trung Hoa giành chiến thắng 4-3 trong loạt sút luân lưu.

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Đội tuyển nữ Việt Nam so tài với Đài Bắc Trung Hoa diễn ra vào lúc 14h hôm nay 14/9.

Tại ASIAD 2026, Việt Nam nằm cùng bảng với Đài Bắc Trung Hoa, Nhật Bản và Thái Lan. Theo điều lệ, hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết. Vì vậy, chiến thắng trong trận ra quân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với ĐT nữ Việt Nam.

Đội tuyển tham dự giải lần này với nhiều thay đổi về lực lượng khi một số trụ cột như Huỳnh Như, Nguyễn Thị Vạn và Trần Thị Hải Linh không góp mặt. Trong quá trình chuẩn bị, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc thắng Jiangsu Suning 1-0 nhưng thua ĐT nữ Trung Quốc 0-3.

ASIAD 2026 được xem là thử thách lớn với ĐT nữ Việt Nam trong giai đoạn chuyển giao lực lượng. Tuy nhiên, nếu đánh bại Đài Bắc Trung Hoa, các học trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ tạo cú hích quan trọng về tinh thần, đồng thời mở rộng đáng kể cơ hội cạnh tranh vé vào tứ kết.

 Trực tiếp Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa môn bóng đá nữ ASIAD 2026 diễn ra vào lúc 14h hôm nay 14/9.

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Hoàng Yến/VOV.VN
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