TRỰC TIẾP Việt Nam vs Nhật Bản bóng đá ASIAD 2026: Thanh Nhã tiếp tục tỏa sáng?

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Sau cú sảy chân trước Đài Bắc Trung Hoa, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc không còn nhiều lựa chọn ngoài việc chơi một trận đấu kỷ luật, chặt chẽ và chấp nhận thử thách cực đại mang tên Nhật Bản.

Thất bại 1-2 ở trận ra quân không chỉ khiến đội tuyển nữ Việt Nam rơi xuống vị trí thứ 3 bảng E, mà còn phơi bày hàng loạt vấn đề tồn tại từ trước. Đó là sự thiếu ổn định trong tổ chức phòng ngự, những khoảng trống lộ ra khi bị gây sức ép và khả năng duy trì cự ly đội hình chưa thực sự hợp lý. Khi đối đầu một đối thủ có tốc độ, kỹ thuật và khả năng khai thác không gian tốt như Nhật Bản, những điểm yếu này nếu không được khắc phục sẽ nhanh chóng bị trừng phạt.

ĐT nữ Việt Nam nhận thất bại 1-2 trước Đài Bắc Trung Hoa ở trận ra quân. (Ảnh: VFF)

Nhật Bản không chỉ là đội mạnh nhất bảng E mà còn là ứng viên hàng đầu cho tấm HCV. Đội tuyển nữ Nhật Bản bước vào giải với lợi thế sân nhà, lực lượng đồng đều và phong cách chơi bóng hiện đại, nơi tốc độ và kỹ thuật được đẩy lên mức tối đa. Trước Thái Lan, họ đã phô diễn sức mạnh tấn công đáng sợ, với những pha lên bóng nhanh, chính xác và gần như không cho đối thủ cơ hội thở.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách Nhật Bản khai thác khoảng trống. Không cần kiểm soát bóng quá lâu, họ vẫn có thể tạo ra khác biệt chỉ bằng vài đường chuyền mang tính sát thương cao. Với một hàng thủ còn nhiều lỗ hổng như Việt Nam, đây rõ ràng là mối đe dọa thường trực.

Lịch sử đối đầu cũng không mang lại nhiều sự lạc quan. Trong hơn một thập kỷ qua, đội tuyển nữ Việt Nam chưa từng có điểm trước Nhật Bản, thậm chí phần lớn là những thất bại với cách biệt đáng kể. Điều đó phản ánh khoảng cách trình độ vẫn còn tồn tại, đặc biệt ở khả năng kiểm soát thế trận và xử lý trong không gian hẹp.

Ảnh: VFF

Trong thế trận nhiều khả năng phải lùi sâu, cơ hội của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đến từ những tình huống chuyển trạng thái. Khi Nhật Bản dâng cao đội hình, khoảng trống phía sau hàng thủ của họ sẽ là nơi Việt Nam có thể khai thác nếu đủ tỉnh táo và chính xác trong từng đường chuyền.

Đây cũng là lúc vai trò của những cầu thủ giàu tốc độ như Thanh Nhã trở nên đặc biệt quan trọng. Với khả năng bứt tốc và xử lý trong không gian hẹp, Thanh Nhã có thể trở thành mũi khoan tạo đột biến trong những pha phản công hiếm hoi. Vấn đề nằm ở chỗ, để những tình huống như vậy xuất hiện, đội tuyển nữ Việt Nam cần giữ được sự tỉnh táo và không để trận đấu trôi quá nhanh theo nhịp của đối thủ.

Thanh Nhã được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng ở màn so tài với ĐT nữ Nhật Bản. (Ảnh: VFF)

Phát biểu trước trận, HLV Hoàng Văn Phúc thừa nhận đội sẽ phải chơi phòng ngự, nhưng là phòng ngự có tổ chức và chủ động. Điều này cho thấy ban huấn luyện đã xác định rõ thực tế, thay vì mạo hiểm chơi đôi công. Một thế trận chặt chẽ, kiên nhẫn chờ đợi sai lầm của đối phương có thể không mang lại sự hấp dẫn, nhưng lại là con đường khả dĩ nhất để nuôi hy vọng có điểm.

Tinh thần cũng sẽ là yếu tố quan trọng. Sau thất bại ở trận mở màn, áp lực là điều không thể tránh khỏi, nhưng nếu biết cách biến áp lực thành động lực, đội tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra một bộ mặt khác.

Ảnh: VFF

Nhìn tổng thể, đây vẫn là trận đấu mà Nhật Bản nắm nhiều lợi thế hơn về mọi mặt. Nhưng trong bóng đá, không phải lúc nào đội mạnh hơn cũng dễ dàng đạt được điều mình muốn. Nếu giữ được sự tập trung, hạn chế sai lầm và tận dụng tốt những cơ hội hiếm hoi, đội tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn có thể khiến đối thủ phải trải qua một trận đấu không hề dễ dàng.