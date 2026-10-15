UEFA và AFC triển khai dự án đặc biệt với bóng đá Việt Nam

Tham dự buổi lễ có bà Lê Thị Hoàng Yến – Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam; ông Trần Anh Tú – Phó Chủ tịch VFF; ông Nguyễn Quốc Hội – Uỷ viên Thường trực BCH VFF; các Uỷ viên Ban chấp hành; bà Nguyễn Thanh Hà – Phó Tổng thư ký VFF, Trưởng dự án, Phó Trưởng Ban tổ chức; bà Đinh Thị Thu Trang – Phó Tổng thư ký LĐBĐVN, Phó Trưởng Ban tổ chức; ông Mai Đức Chung – Phó Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện viên quốc gia; ông Nguyễn Hoàng Phương – Ủy viên Ban Bóng đá phong trào, Giám đốc dự án Bóng đá học đường FFAV tại Việt Nam; ông Koshida Takeshi – Giám đốc kỹ thuật VFF; ông Hoàng Văn Phúc – HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam; ông Okiyama Masahiko – HLV trưởng đội dự tuyển nữ trẻ quốc gia; đại diện các ban chức năng, phòng chuyên môn, câu lạc bộ và các huấn luyện viên.

Ảnh: VFF

Với mong muốn tạo thêm cơ hội để trẻ em gái từ 6-9 tuổi làm quen và trải nghiệm bóng đá ngay từ những năm đầu đời, VFF đã triển khai Chương trình phát triển bóng đá nữ từ năm 2024 với sự hỗ trợ của UEFA và AFC. Trong năm thứ hai thực hiện, việc ra mắt cuốn sổ tay hướng dẫn bóng đá dành cho trẻ em gái là một trong những điểm nhấn quan trọng, góp phần cụ thể hóa mục tiêu đưa bóng đá đến gần hơn với các em, đồng thời xây dựng nền tảng phát triển lực lượng cầu thủ nữ từ lứa tuổi nhỏ.

Cuốn sổ tay được xây dựng với những nội dung phù hợp với trẻ em gái từ 6-9 tuổi, tập trung vào các hoạt động làm quen với trái bóng, phát triển kỹ năng chơi bóng và học cách phối hợp với đồng đội. Thông qua phương pháp tiếp cận gần gũi, sinh động, các em có thể trải nghiệm bóng đá trong môi trường vui vẻ, an toàn, được khuyến khích khám phá khả năng và tự tin thể hiện bản thân. Sự đồng hành của UEFA và AFC là nguồn hỗ trợ quan trọng để chương trình “Magic Moves” tiếp tục được triển khai, mang lại những giá trị thiết thực cho bóng đá phong trào tại Việt Nam.

Ảnh: VFF

Đại diện UEFA, bà Emily Shaw, Trưởng Văn phòng Điều hành và Quan hệ quốc tế, đánh giá các chương trình dành riêng cho trẻ em gái có ý nghĩa quan trọng trong việc khuyến khích các em tham gia bóng đá. UEFA tự hào đồng hành cùng bóng đá Việt Nam, góp phần xây dựng môi trường tích cực để các bé gái làm quen, trải nghiệm và nuôi dưỡng niềm yêu thích với môn thể thao này.

Trong thông điệp gửi tới sự kiện, Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor John cũng nhấn mạnh vai trò của bóng đá phong trào trong chiến lược phát triển dài hạn. Theo ông, việc xây dựng nền tảng từ lứa tuổi nhỏ sẽ góp phần nâng cao chất lượng bóng đá nữ, đồng thời truyền cảm hứng để ngày càng nhiều bé gái theo đuổi niềm đam mê với trái bóng tròn.

Ảnh: VFF

Đại diện VFF, Phó Chủ tịch Trần Anh Tú cho biết đây là năm thứ hai Liên đoàn triển khai chương trình với sự hỗ trợ của UEFA và AFC. VFF cam kết tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của bóng đá nữ từ lứa tuổi nhỏ, tạo điều kiện để các em được tiếp xúc với bóng đá một cách tự nhiên, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và khả năng vận động.

Đối với nhóm tuổi từ 6-9, mục tiêu trước mắt không đặt nặng thành tích thi đấu mà tập trung giúp các em hình thành niềm yêu thích, có những trải nghiệm tích cực và từng bước phát triển các kỹ năng cơ bản. Thông qua chương trình, VFF mong muốn bóng đá trở thành môi trường để các em giao lưu, kết nối với bạn bè, rèn luyện sự tự tin và khám phá những khả năng mới của bản thân.

Ảnh: VFF

Từ những buổi tập đầu tiên, các bé gái có cơ hội phát triển kỹ năng vận động, khả năng phối hợp và tinh thần đồng đội. Quan trọng hơn, việc tiếp cận bóng đá trong môi trường thân thiện, tích cực sẽ góp phần duy trì niềm yêu thích với môn thể thao này, tạo tiền đề cho quá trình phát triển lâu dài.

Chương trình là bước khởi đầu nhằm mở rộng cơ hội tham gia bóng đá cho trẻ em gái, nuôi dưỡng đam mê và góp phần tạo nguồn cầu thủ tiềm năng cho tương lai. Sự phối hợp giữa VFF, UEFA, AFC, các câu lạc bộ và trường học sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì, mở rộng và phát huy hiệu quả của chương trình.