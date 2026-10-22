Kết quả bóng đá hôm nay 22/10: Real Madrid hạ Leipzig, Inter Milan thắng kịch tính

Mbappe vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong trận Real Madrid thắng Leipzig 4-1. Ảnh: Reuters

Real Madrid thi đấu lấn lướt trong cuộc tiếp đón Leipzig tại Cúp C1 châu Âu và vượt lên dẫn trước ở phút 43 nhờ công của Bernardo Silva. Tiền vệ người Bồ Đào Nha mở tỷ số cho đội chủ nhà với pha dứt điểm bồi sau khi thủ môn cản phá cú sút của Arda Guler.

Sang hiệp 2, Kylian Mbappe tỏa sáng khi kiến tạo cho Arda Guler nhân đôi cách biệt ở phút 52 và đích thân lập công ở phút 83. Trong khi đó, Leipzig rút ngắn cách biệt xuống 1-3 ở phút 85 từ pha dứt điểm cận thành của Tidiam Gomis.

Real Madrid ấn định chiến thắng 4-1 ở phút 87 khi Yan Diomande tung cú volley cháy lưới Leipzig sau pha kiến tạo của Brahim Diaz. Đáng chú ý, đây là pha làm bàn vào lưới đội bóng cũ của Yan Diomande.

Với việc đánh bại Leipzig, Real Madrid toàn thắng cả 3 lượt trận đã qua tại Cúp C1 châu Âu 2026/2027 và tạm đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng khi có cùng 9 điểm như PSG, Aston Villa, Liverpool nhưng kém chỉ số phụ.

Inter Milan thắng Shakhtar Donetsk 1-0 dù phải chơi thiếu người. Ảnh: Reuters

Inter Milan có chiến thắng đầu tay ở Cúp C1 châu Âu 2026/2027 sau khi liên tiếp thất bại trong 2 vòng đầu tiên. Đội bóng Italia hạ gục Shakhtar Donetsk 1-0 nhờ pha làm bàn của Carlos Augusto ở phút 77.

Đặc biệt, Inter Milan đã quật ngã Shakhtar Donetsk trong tình thế phải thi đấu thiếu người sau khi trung vệ Alessandro Bastoni nhận liền 2 thẻ vàng ở các phút 66 và 68.

Ở các cuộc đọ sức còn lại trong loạt trận Cúp C1 châu Âu 2026/2027 diễn ra rạng sáng 22/10 theo giờ Việt Nam, Aston Villa thắng Viking 3-1, MU thua Como 1-4, Bayern Munich hòa Arsenal 2-2, Real Betis đánh bại Feyenoord 1-0, Lille thua Galatasaray 2-4, Brugge đè bẹp Lens 3-0 và LASK hạ gục Sporting 3-2.

Kết quả Cúp C1 châu Âu: Bayern Munich hòa Arsenal sau màn rượt đuổi tỷ số VOV.VN - Bayern Munich hòa Arsenal 2-2 sau màn rượt đuổi tỷ số tại Allianz Arena trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027.