Na Uy đã giành tấm vé cuối cùng vào tứ kết UEFA Nations League 2026/2027 khi giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Đan Mạch ở phút bù giờ trong lượt trận cuối ở bảng A4. Với kết quả này, Na Uy có cùng 9 điểm như Đan Mạch nhưng xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ.

UEFA Nations League 2026/2027 đã xác định xong 8 đội giành quyền vào tứ kết. Trong đó, 4 đội đứng đầu bảng là Pháp, Đức, Anh, Bồ Đào Nha và 4 đội đứng nhì bảng là Bỉ, Hà Lan, Tây Ban Nha, Na Uy.

Na Uy là đội cuối cùng giành vé vào tứ kết UEFA Nations League 2026/2027. (Ảnh: Reuters)

Lễ bốc thăm vòng tứ kết UEFA Nations League 2026/2027 sẽ diễn ra ngày 20/11. Theo thể thức bốc thăm, đội nhất bảng sẽ gặp đội nhì bảng và hai đội từng chung bảng đấu sẽ không gặp nhau.

Dự kiến, loạt trận lượt đi vòng tứ kết UEFA Nations League 2026/2027 sẽ diễn ra từ ngày 25-27/3/2027 và loạt trận lượt về sẽ diễn ra từ ngày 28-30/3/2027.

Sau đó, vòng bán kết, trận tranh hạng ba và trận chung kết UEFA Nations League 2026/2027 sẽ được tổ chức vào tháng 6/2027.