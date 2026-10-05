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Một số cổ phiếu cần quan tâm 5/10: Cơ hội tiềm năng với GEG và KDH

Thứ Hai, 05:00, 05/10/2026
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VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 5/10. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như GEG và KDH đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu GEG

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu GEG của Công ty CP Điện Gia Lai với giá mục tiêu 20.800 đồng, tương ứng upside 76% (kết hợp 50% SoTP và 50% EV/EBITDA).

Cả năm 2026F, tổng sản lượng điện dự phóng tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước nhờ các nhà máy điện mặt trời Đức Huệ 2 và điện gió VPL 2 đi vào vận hành. Doanh thu 2026F ước đạt 2.850 tỷ đồng (giảm 5% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế (LNST) cổ đông công ty mẹ đạt 391 tỷ đồng (giảm 44% so với cùng kỳ năm trước do không còn doanh thu hồi tố). Định giá P/E dự phóng 2026F ở mức 12,9x, P/B đạt 0,8x.

mot so co phieu can quan tam 5 10 co hoi tiem nang voi geg va kdh hinh anh 1

Trong nửa cuối năm 2026, với chu kỳ ENSO chuyển sang pha El Niño, sản lượng thủy điện huy động sẽ giảm dần và được bù đắp bởi sản lượng từ các nguồn NLTT có thể tăng trưởng tích cực với các nhà máy mới được COD. VDSC kỳ vọng GEG sẽ hưởng lợi trực tiếp từxu hướng dịch chuyển cơ cấu vận hành hệ thống điện trong năm. Trong giai đoạn 2026E-2029F, Công ty dựkiến sẽ bổ sung thêm 130 MW vào tổng công suất đặt, tạo động lực tăng trưởng doanh thu và LNST-CĐM dài hạn cho Công ty.

Sử dụng kết hợp phương pháp SoTP (Sum of the Parts) và EV/EBITDA với tỷ trọng 50:50, VDSC đưa ra khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu GEG với giá mục tiêu 20.800 đồng/cổ phiếu. Mức sinh lời kỳ vọng của cổ phiếu là 76% so với giá giao dịch ngày 2/10.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu KDH

Công ty chứng khoán BIDV (BSC) duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu KDH của Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền nhưng điều chỉnh giảm 54,1% giá mục tiêu xuống 18.400 đồng, tương ứng upside 21,5%. Sự sụt giảm giá mục tiêu chủ yếu do áp mức chiết khấu 40% phản ánh rủi ro nhu cầu vốn và khả năng mở khóa các dự án Tân Tạo, Phong Phú 2.

Dự báo kết quả kinh doanh: Trong nửa đầu năm 2026, các thu nhập bất thường đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng lợi nhuận ròng của KDH. BSC kỳ vọng 2H2026 - 2027, hoạt động kinh doanh cốt lõi từ bàn giao Gladia by The Water sẽ đóng góp chính vào bức tranh lợi nhuận của doanh nghiệp.

mot so co phieu can quan tam 5 10 co hoi tiem nang voi geg va kdh hinh anh 2

Cụ thể: Năm 2026: doanh thu thuần (DTT) đạt 1.664 tỷ đồng (-64% so với cùng kỳ năm trước) được dẫn dắt chính bởi bàn giao các sản phẩm thấp tầng tại Gladia (thuộc công ty con Đoàn Nguyên) và các dự án tồn đọng chưa bàn giao hết trong quá khứ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số (LNST-CĐTS) tăng +41% so với cùng kỳ năm trước đạt 1.484 tỷ đồng nhờ thu nhập bất thường từ lãi thoái vốn 2% công ty con Bình Trưng Mới và lãi từ giao dịch mua rẻ công ty An Lập. Nếu loại bỏ các khoản thu nhập bât thường, lợi nhuận ròng năm 2026 được dự phóng đạt 302 tỷ đồng (-71% so với cùng kỳ năm trước).

Năm 2027: Bàn giao tiếp tục Gladia by the Water và bàn giao mới Gladia Heights là yếu tố dẫn dắt KQKD của doanh nghiệp. BSC dự báo DTT đạt 5.209 tỷ đồng (+213% so với cùng kỳ năm trước) nhưng LNST-CĐTS giảm -53% so với cùng kỳ năm trước còn 690 tỷ đồng do mức nền cao năm 2026 từ thu nhập bất thường. Nếu loại bỏ các khoản thu nhập bất thường, lợi nhuận ròng năm 2027 ghi nhận mức tăng trưởng +128% so với cùng kỳ năm trước.

Rủi ro: Áp lực thanh toán chi phí lãi vay và đầu tư xây dựng dự BT. Nợ vay tại cuối 1H2026 bật tăng lên mức 16.659 tỷ đồng (+64% so với cuối năm 2025) khi KDH sáp nhập CTCP Phát triển BĐS An Lập. Tuy nhiên, áp lực dòng tiền cũng được kỳ vọng sẽ là động lực cho KDH đẩy nhanh tiến độ hợp tác với các đối tác lớn khác ở cấp độ dự án.

Nhận định chứng khoán 5-10/10: VN-Index tìm điểm cân bằng, chưa vội bắt đáy

CTV Kim Oanh/VOV.VN
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