Nhận định chứng khoán 5-10/10: VN-Index tìm điểm cân bằng, chưa vội bắt đáy

Nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ danh mục hiện tại

VN-Index trải qua tuần giao dịch không mấy suôn sẻ khi cả 5 phiên trong tuần là 5 cây nến giảm điểm và chỉ số chính thức đánh mất mốc MA50 (1.773 điểm) trên khung ngày. Xuyên suốt những phiên giao dịch khó khăn, thị trường phát đi tín hiệu phân hóa mạnh mẽ và dòng tiền chỉ nhập cuộc cục bộ ở một số nhóm ngành được gửi gắm kỳ vọng lớn về tiềm năng tăng trưởng hoạt động kinh doanh. Phiên giao dịch cuối cùng của tuần chứng kiến nỗ lực giữ giá của “ông lớn” VIC, thế nhưng như thế là chưa đủ để VN-Index đóng cửa trong sắc xanh khi phía bên kia đối trọng là sự áp đảo hoàn toàn của “phe gấu”. Mặc dù cả NVL và PNJ đều đã xuất hiện lực cầu nhập cuộc, giải thoát hàng chục triệu cổ phiếu chờ bán ở ngưỡng giá sàn tuy nhiên áp lực đè nặng lên đôi vai của những cái tên còn lại là rất lớn và biên độ tăng điểm tích cực tuần qua chủ yếu tập trung ở những cổ phiếu có ít sự chú ý của số đông.

Trên khung tuần, VN-Index hình thành cây nến Marubozu giảm điểm và chỉ dừng lại khi chạm tới ngưỡng hỗ trợ gần nhất tại vùng giá 1.730 điểm trên nền thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-6,6%) so với mức bình quân 20 tuần. Đóng cửa tuần giao dịch 28/9 – 2/10, VN-Index ở mức 1.737,71 điểm, giảm 11,59 điểm (-0,66%).

Đóng cửa tuần giao dịch 28/9 – 2/10, VN-Index ở mức 1.737,71 điểm, giảm 11,59 điểm

Thanh khoản khớp lệnh tuần qua chưa có tín hiệu bùng nổ khi thấp hơn (-6,6%) so với mức bình quân 20 tuần. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản tuần trên sàn HSX đạt 668 triệu cổ phiếu (5,92%), tương đương giá trị đạt 15.476 tỷ đồng (-3,6%).

Tuần điều chỉnh tương đối mạnh của thị trường và sắc đỏ áp đảo với 21/35 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Bảo hiểm (8,12%), Điện và Năng lượng (5,96%) và Cảng biển (5,15%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Chứng khoán (-5,7%), Công nghệ viễn thông (-5,12%) và Chăn nuôi (-3,72%) là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất.

Nhận định chứng khoán 2/10: VN-Index có thể lùi về 1.720 điểm VOV.VN - VN-Index giảm hơn 19 điểm trong phiên 1/10, nối dài chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp. Các công ty chứng khoán nhận định, áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữu, với khả năng chỉ số lùi về vùng hỗ trợ 1.720-1.730 điểm, thậm chí kiểm định mốc 1.700 điểm.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index trải qua tuần giao dịch “sóng to gió lớn” khi nhiều biến cố khó lường ập tới, gây thiệt hại đáng kể cho danh mục của phần lớn nhà đầu tư. Mặc dù VIC gây ảnh hưởng không nhỏ tới chỉ số chung, tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng phần còn lại của thị trường chưa cho thấy bất cứ nỗ lực nào cân bằng lại đà giảm điểm của cái tên có vốn hóa lớn nhất và hầu hết các nhịp tăng điểm chủ yếu mang yếu tố tự phát kém bền vững. PNJ, NVL là hai cổ phiếu chiếm trọn spotlight tuần qua, nhưng theo cách mà không nhiều cổ đông mong muốn khi phải trải qua những phiên kẹt cứng trong trạng thái “trắng bên mua” và dù cho “cục máu đông” được khơi thông, thị trường vẫn cần thêm thời gian để bình ổn trở lại nhằm tích lũy, củng cố xu hướng tiếp theo.

CSI cho rằng, tại thời điểm này, thật khó để ngược dòng thị trường trong bối cảnh tâm lý dòng tiền tương đối dè dặt mỗi khi có ý định nhập cuộc và hầu hết các cổ phiếu đều có tín hiệu “quay xe” ngay sau những phiên bùng nổ.

“Nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ danh mục hiện tại và chờ mua gia tăng tỷ trọng cổ phiếu tại những vùng giá điều chỉnh sâu hơn. Về việc lựa chọn những cái tên sáng giá, nhà đầu tư nên ưu tiên tập trung các cổ phiếu sở hữu nội tại cơ bản tốt, định giá ở mức chiết khấu, tăng trưởng hoạt động kinh doanh nhiều tiềm năng với các câu chuyện doanh nghiệp riêng biệt và đã có tín hiệu nhập cuộc của dòng tiền lớn”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

VN-Index nhiều khả năng tiếp tục rung lắc mạnh quanh vùng 1.715–1.750 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh rõ rệt khi đóng cửa tại 1.738 điểm, xác lập vị thế nằm dưới các đường trung bình động MA10, MA20 cùng sự suy yếu đồng pha của các chỉ báo động lượng RSI và MFI, qua đó khẳng định phe bán vẫn đang kiểm soát hoàn toàn diễn biến thị trường.

Trong tuần giao dịch này 5/10 – 9/10, ASEANSC dự báo VN-Index nhiều khả năng tiếp tục rung lắc mạnh quanh vùng 1.715–1.750 điểm, nhưng xác suất xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật sẽ tăng nếu lực bán suy yếu và chỉ số bảo toàn vùng đáy 1.715 - 1.735 điểm; vùng 1.760 - 1.780 điểm là kháng cự gần cần vượt qua để cải thiện cấu trúc ngắn hạn. Điểm cần theo dõi là phản ứng của dòng tiền đối với số liệu kinh tế quý III và 9 tháng 2026 được Cục Thống kê công bố ngày 3/10, đặc biệt GDP, sản xuất công nghiệp, tiêu dùng và lạm phát, bên cạnh diễn biến tỷ giá, lãi suất và giao dịch khối ngoại.

VN-Index nhiều khả năng tiếp tục rung lắc mạnh quanh vùng 1.715–1.750 điểm (Ảnh minh họa: KT)

“Nhà đầu tư nên hạn chế bắt đáy sớm, chỉ giải ngân thăm dò ở cổ phiếu giữ nền tốt khi vùng 1.715 - 1.735 được bảo vệ; có thể nâng tỷ trọng nếu VN-Index lấy lại 1.760 - 1.780 điểm với dòng tiền xác nhận, trong khi cần tiếp tục giảm rủi ro nếu chỉ số xuyên thủng vùng 1.715 điểm”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đánh giá, VN Index kết phiên cuối tuần giảm 12 điểm khi sắc đỏ lan tỏa diện rộng. Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung đã cắt xuống dưới vùng mây đỏ Senkou-span B và đồng thời vận động ra ngoài đường biên dưới dải Bollinger nên khả năng cao thị trường sẽ xuất hiện nhịp hồi phục trong tuần này 5-10/10. Tuy nhiên, chỉ báo RSI đang đi xuống vùng thấp và chưa có tín hiệu đảo chiều, đồng thời chỉ báo CMF cũng đi sâu dưới mốc 0 nên diễn biến rung lắc sẽ còn tiếp diễn trước khi VN Index cân bằng lại ở khu vực 1.720 - 1.740.

Ở khung đồ thị giờ, biên độ histogram ở chỉ báo MACD thu hẹp lại và chỉ báo MACD, RSI đều chững lại ở vùng thấp nên nhịp hồi phục trong tuần tới là khả thi. Tuy nhiên, đường -DI và ADX vẫn đồng thuận trên mốc 25 nên xác suất rung lắc giảm điểm vẫn còn hiện hữu trên thị trường.

“Thị trường đang trong giai đoạn tìm điểm cân bằng khi thiếu vắng sự ủng hộ của dòng tiền. Tuy nhiên, vẫn có một số ít cổ phiếu với câu chuyện tăng trưởng riêng ghi nhận diễn biến đáng chú ý so với mặt bằng chung. Nhà đầu tư nên bám sát diễn biến thị trường, tiếp tục chọn lọc cổ phiếu trong vận động củng cố hỗ trợ với sự ủng hộ của dòng tiền và chờ đợi xác nhận cân bằng của thị trường trong tuần tới để giải ngân”, chuyên gia của VCBS nhận định.

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