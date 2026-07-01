Giá cà phê hôm nay 1/7: Cà phê tăng - giảm trái chiều trên 2 sàn quốc tế

Giá cà phê hôm nay, cập nhật đầu giờ sáng 1/7 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê tăng - giảm trái chiều trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế.

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London có giá 3.761 USD/tấn giảm nhẹ so với phiên liền kề trước. Ngược lại, cà phê Arabica giao tháng 7/2026 tăng nhẹ và có giá 291,10 US cent/lb.

Cà phê trong nước đầu giờ sáng 1/7 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên cũng giảm nhẹ so với phiên giao dịch liền kề trước. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 88.800 đến 89.300 đồng/kg. Mức giá trung bình phổ biến ghi nhận vào khoảng 89.200 đồng/kg.

Cụ thể, thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 88.800 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và đều đồng giá là 89.200 đồng/kg. Cao nhất là Đắk Nông có giá 89.300 đồng/kg.

Việt Nam khẳng định vị thế là quốc gia sản xuất cà phê Robusta hàng đầu thế giới. Nhưng theo các chuyên gia, vị thế về sản lượng chưa đồng nghĩa với vị thế về chuẩn mực chất lượng, về ngôn ngữ cảm quan, hay về giá trị trên thị trường quốc tế.

Việt Nam xuất khẩu khoảng 590.500 tấn cà phê, thu về 2,75 tỷ USD, tăng 12,5% về lượng nhưng giảm 7,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng năm 2026 được dự báo vượt nhu cầu khoảng 10 triệu bao khi các quốc gia sản xuất lớn đồng loạt được mùa.

Trên thị trường nội địa, giá cà phê Robusta tuần qua cũng xuống quanh 84.800-89.000 đồng một kg, thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân xuất khẩu giảm về trị giá là do các yếu tố tài chính và địa chính trị khiến giá biến động mạnh hơn và dòng tiền đầu cơ rút khỏi thị trường sau giai đoạn tăng nóng.