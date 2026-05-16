Giá cà phê hôm nay 17/5: Cà phê trong nước duy trì giá 87.800 đồng/kg

Thứ Bảy, 21:06, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá cà phê Robusta thế giới giao tháng 5/2026 giảm còn 3.595 USD/tấn; giá cà phê Arabica giao tháng 5/2026 cũng giảm về 284,60 cent/lb. Giá thu mua cà phê trong nước cuối ngày 16/5 cao nhất 87.800 đồng/kg.

Cà phê thế giới Robusta và Arabica duy trì mạch giảm

Giá cà phê thế giới Robusta và Arabica vào lúc 21h00 tối nay (16/5 - theo giờ Việt Nam), đang tiếp diễn trạng thái cùng giảm trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Cụ thể, trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London đang ở mức 3.595 USD/tấn, giảm 2,55% tương đương giảm 94 USD/tấn so với cuối phiên trước.

Cùng chiều giảm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2026 đang là 284,60 US cent/lb, giảm 3,35% tương đương giảm 9,85 US cent/lb so với cuối phiên trước.

Giá cà phê trong nước cao nhất 87.800 đồng/kg

Giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đến cuối ngày 16/5 ngang bằng so với phiên trước và sáng cùng ngày. Hiện giá cà phê khu vực Tây Nguyên đang dao động trong khoảng 87.100 - 87.800 đồng/kg, giá bán trung bình 87.700 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, giá thu mua cà phê nhân xô đến cuối ngày 16/5 đang là 87.100 - 87.800 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 87.700 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 87.700 đồng/kg.

Giá cà phê khu vực Tây Nguyên đang dao động trong khoảng 87.100 - 87.800 đồng/kg

Giá cà phê Robusta và Arabica biến động trái chiều

Bộ Công Thương cho biết, những ngày đầu tháng 5/2026, thị trường cà phê trên thị trường thế giới biến động trái chiều với giá cà phê Robusta tăng, trong khi giá cà phê Arabica giảm.

Giá cà phê Robusta tăng do lượng hàng tồn kho trên sàn ICE giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong 16,5 tháng, nguồn cung từ Việt Nam và Indonesia ở mức thấp, trong khi nhu cầu thu mua của các nhà rang xay vẫn duy trì ổn định. Tâm lý giữ hàng chờ giá cao hơn của nông dân tại một số quốc gia sản xuất lớn, cũng góp phần hạn chế lượng hàng bán ra.

Ngược lại, giá cà phê Arabica chịu áp lực giảm trước triển vọng nguồn cung toàn cầu gia tăng, khi Brazil - quốc gia sản xuất cà phê Arabica lớn nhất thế giới - được dự báo có vụ mùa thuận lợi nhờ thời tiết tích cực và chu kỳ cho năng suất cao của cây cà phê Arabica. Đồng thời, hoạt động bán ra từ giới đầu tư cũng góp phần khiến giá cà phê Arabica điều chỉnh giảm trong những ngày đầu tháng 5/2026.

Cà phê sữa hòa tan: Uống thế nào để không lo tăng cân?

VOV.VN - Cà phê sữa hòa tan được nhiều người ưa chuộng nhờ tiện lợi và dễ uống, nhưng cũng khiến không ít người lo ngại về nguy cơ tăng cân do lượng calo “ẩn” trong mỗi gói. Vậy uống loại đồ uống này mỗi ngày có thực sự gây béo?

PV/VOV.VN
Giá cà phê hôm nay 16/5: Giá cà phê Robusta và Arabica duy trì mạch giảm

Thích uống cà phê nhưng sợ răng ố vàng? Hãy làm 5 điều này

Giá cà phê hôm nay 15/5: Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt giảm

Giá cà phê hôm nay 14/5: Giá cà phê trong nước cao nhất ở mức 88.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 13/5: Giá cà phê trong nước cao nhất 88.200 đồng/kg

